Az elithez akarsz tartozni? Ezt az 5 szokást kerüld, és befogadnak

A megbeszéléseken a dominancia nem a sok beszédben, hanem a pontos, lényegre törő fogalmazásban nyilvánul meg. És ez még csak egyetlen dolog ahhoz, hogy a felső körökben tudhasd magad. Mutatunk 5 szokást, ami valószínűleg része a mindennapjaidnak, az elitbe való bekerülésed esélyeit azonban nagy mértékben rontja. Ideje megválnod tőlük!

Nem kell arisztokratának születni ahhoz, hogy az elit tagja lehess. De akkor mégis mit kell tenned, hogy befogadjanak?

Forrás: CBS

Elvegyülni az elitben A felső körökbe bekerülni korántsem lehetetlen, feltéve, ha képes vagy megválni 5 rossz szokásodtól.

Melyek ezek a szokások?

Milyen szokásokat építs be helyettük?

Ezt az 5 szokást kerüld és befogad az elit

Ha kiiktatod a rossz szokásaidat és betartod az alábbi 5 aranyat érőt, az elit lassanként elkezd majd nyitni feléd. Vagy legalábbis hagyni fogják, hogy te nyiss feléjük.

1. A nyugalom az egyik legnagyobb luxus

Ha sietve lépkedsz, ha rendszeresen szélesen gesztikulálsz a kezeiddel beszélgetés közben, aligha fogod nyugodt, kiegyensúlyozott ember benyomását kelteni. Igyekezz tudatosan elkerülni a kapkodó mozdulatokat, a ruhád igazítgatását és a hajad csavargatását, így nem fogsz összeszedetlennek tűnni. Pihentesd a kezeidet a térdeden, ha pedig nagyon nem bírsz magaddal, inkább ülj rá, mint Amy az Agymenőkben. Inkább ez, minthogy eltalálj valakit, amikor hadonászol.

A Vogue volt teljhatalmú nagyasszonya, Anna Wintour sosem rohan. Nem véletlenül tette a kiegyensúlyozottságot brandje alapvető részévé.

Forrás: Corbis Entertainment

2. Késsel szeded az ételt a villára? Döbbenet!

Soha ne szúrj fel a késedre semmilyen ételt, ha elit körben étkezel. Annak, hogy késsel kaparod ki a nutellát vagy a dzsemet az üvegből, otthon van a helye. A kés többek között arra szolgál, hogy ételt támassz meg vele, és hogy a segítségével kialakítsd a falatot a villádon.

3. Az ajkaid nyoma látszik a poháron

Gyakori hiba ez, pedig jobb, ha tudatosítod magadban: a kifinomult, modern hölgyek soha nem hagynak rúzsfoltot a poháron. Ha mégis, akkor a házigazda vagy a pincér tiszteletlenségként könyveli el. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy le kell mondanod ajkaid sminkeléséről, inkább azt, hogy a 21. században már beszerezhetsz tartós rúzst is.

A rúzsfoltot ráadásul nem könnyű eltávolítani.

Forrás: Shutterstock

4. Hagyd békén a tejhabot, a telefonod pedig tartsd távol

Mindkettő kiveri a biztosítékot felső körökben. Bármennyire is megszoktad, a tejhabbal díszített kávét a habbal együtt szokás elfogyasztani. Semmiképp ne kanalazd és ne is keverd el. A másik dolog a telefon.

Mérések bizonyítják, hogy ha az okostelefont kitesszük az asztalra, akkor a felek onnantól kezdve kevésbé bíznak meg egymásban. Tudat alatt úgy érzik, hogy a készülék „plusz vendégként” van jelen a társalgásban.

Ha nem akarsz magadnak kellemetlen helyzetet és bántó megjegyzéseket, tartsd a telefont néma/rezgő üzemmódban a táskádban. Amennyiben halaszthatatlan hívást vagy üzenetet vársz, jelezd előre, és amint ez bekövetkezik, elnézést kérve állj fel az asztaltól.