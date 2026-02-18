Az elithez akarsz tartozni? Ezt az 5 szokást kerüld, és befogadnak

A megbeszéléseken a dominancia nem a sok beszédben, hanem a pontos, lényegre törő fogalmazásban nyilvánul meg. És ez még csak egyetlen dolog ahhoz, hogy a felső körökben tudhasd magad. Mutatunk 5 szokást, ami valószínűleg része a mindennapjaidnak, az elitbe való bekerülésed esélyeit azonban nagy mértékben rontja. Ideje megválnod tőlük!
Elvegyülni az elitben
- A felső körökbe bekerülni korántsem lehetetlen, feltéve, ha képes vagy megválni 5 rossz szokásodtól.
- Melyek ezek a szokások?
- Milyen szokásokat építs be helyettük?
Ezt az 5 szokást kerüld és befogad az elit
Ha kiiktatod a rossz szokásaidat és betartod az alábbi 5 aranyat érőt, az elit lassanként elkezd majd nyitni feléd. Vagy legalábbis hagyni fogják, hogy te nyiss feléjük.
1. A nyugalom az egyik legnagyobb luxus
Ha sietve lépkedsz, ha rendszeresen szélesen gesztikulálsz a kezeiddel beszélgetés közben, aligha fogod nyugodt, kiegyensúlyozott ember benyomását kelteni. Igyekezz tudatosan elkerülni a kapkodó mozdulatokat, a ruhád igazítgatását és a hajad csavargatását, így nem fogsz összeszedetlennek tűnni. Pihentesd a kezeidet a térdeden, ha pedig nagyon nem bírsz magaddal, inkább ülj rá, mint Amy az Agymenőkben. Inkább ez, minthogy eltalálj valakit, amikor hadonászol.
2. Késsel szeded az ételt a villára? Döbbenet!
Soha ne szúrj fel a késedre semmilyen ételt, ha elit körben étkezel. Annak, hogy késsel kaparod ki a nutellát vagy a dzsemet az üvegből, otthon van a helye. A kés többek között arra szolgál, hogy ételt támassz meg vele, és hogy a segítségével kialakítsd a falatot a villádon.
3. Az ajkaid nyoma látszik a poháron
Gyakori hiba ez, pedig jobb, ha tudatosítod magadban: a kifinomult, modern hölgyek soha nem hagynak rúzsfoltot a poháron. Ha mégis, akkor a házigazda vagy a pincér tiszteletlenségként könyveli el. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy le kell mondanod ajkaid sminkeléséről, inkább azt, hogy a 21. században már beszerezhetsz tartós rúzst is.
4. Hagyd békén a tejhabot, a telefonod pedig tartsd távol
Mindkettő kiveri a biztosítékot felső körökben. Bármennyire is megszoktad, a tejhabbal díszített kávét a habbal együtt szokás elfogyasztani. Semmiképp ne kanalazd és ne is keverd el. A másik dolog a telefon.
Mérések bizonyítják, hogy ha az okostelefont kitesszük az asztalra, akkor a felek onnantól kezdve kevésbé bíznak meg egymásban. Tudat alatt úgy érzik, hogy a készülék „plusz vendégként” van jelen a társalgásban.
Ha nem akarsz magadnak kellemetlen helyzetet és bántó megjegyzéseket, tartsd a telefont néma/rezgő üzemmódban a táskádban. Amennyiben halaszthatatlan hívást vagy üzenetet vársz, jelezd előre, és amint ez bekövetkezik, elnézést kérve állj fel az asztaltól.
Amennyiben étteremben van találkozód a felső körök képviselőivel, a táskád soha, semmilyen körülmények között nem kerülhet az asztal tetejére. Lehet a világ legdrágább Birkin táskája a tiéd, akkor sincs semmi keresnivalója ott, ahol mások esznek.
5. Nagyon el akarod érni, amit eszel, igaz?
Akkor se hajolj a levesestányér fölé! Protokollszakértők szerint a hátunkat egyenesen tartva, a kanalat az asztallap síkjával párhuzamosan emelve illik a levest elfogyasztani, anélkül, hogy fújnánk azt.
Az, hogy hogyan ülsz, éppolyan sokat elárul rólad, mint a sminked az ápoltságod, a ruhád, vagy az általad ékszerként viselt szimbólumok. A legtöbben biztosak abban, hogy a helyes ülés, ha keresztbe tesszük a lábainkat, ám ez óriási tévhit. Az elit által is elfogadott ülőpózról itt tudhatsz meg praktikákat.
