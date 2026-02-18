Az elithez akarsz tartozni? Ezt az 5 szokást kerüld, és befogadnak

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
A származás ma már nem kizárólagos belépő, de az old money világa még mindig nagyon figyeli azokat az apró jeleket, amelyek elárulják, valaki közéjük tartozik-e. Az elitbe neked sem lehetetlen bekerülni, feltéve, hogy kész vagy-e elengedni 5 mérgező szokást. Mutatjuk, melyek ezek!

A megbeszéléseken a dominancia nem a sok beszédben, hanem a pontos, lényegre törő fogalmazásban nyilvánul meg. És ez még csak egyetlen dolog ahhoz, hogy a felső körökben tudhasd magad. Mutatunk 5 szokást, ami valószínűleg része a mindennapjaidnak, az elitbe való bekerülésed esélyeit azonban nagy mértékben rontja. Ideje megválnod tőlük!

Nem kell arisztokratának születni ahhoz, hogy az elit tagja lehess. De akkor mégis mit kell tenned, hogy befogadjanak?
Nem kell arisztokratának születni ahhoz, hogy az elit tagja lehess. De akkor mégis mit kell tenned, hogy befogadjanak?
Forrás: CBS

Elvegyülni az elitben

  • A felső körökbe bekerülni korántsem lehetetlen, feltéve, ha képes vagy megválni 5 rossz szokásodtól. 
  • Melyek ezek a szokások?
  • Milyen szokásokat építs be helyettük? 

Ezt az 5 szokást kerüld és befogad az elit

Ha kiiktatod a rossz szokásaidat és betartod az alábbi 5 aranyat érőt, az elit lassanként elkezd majd nyitni feléd. Vagy legalábbis hagyni fogják, hogy te  nyiss feléjük.

1. A nyugalom az egyik legnagyobb luxus

Ha sietve lépkedsz, ha rendszeresen szélesen gesztikulálsz a kezeiddel beszélgetés közben, aligha fogod nyugodt, kiegyensúlyozott ember benyomását kelteni. Igyekezz tudatosan elkerülni a kapkodó mozdulatokat, a ruhád igazítgatását és a hajad csavargatását, így nem fogsz összeszedetlennek tűnni. Pihentesd a kezeidet a térdeden, ha pedig nagyon nem bírsz magaddal, inkább ülj rá, mint Amy az Agymenőkben. Inkább ez, minthogy eltalálj valakit, amikor hadonászol. 

Anna Wintour felső körökben.
A Vogue volt teljhatalmú nagyasszonya, Anna Wintour sosem rohan. Nem véletlenül tette a kiegyensúlyozottságot brandje alapvető részévé. 
Forrás: Corbis Entertainment

2. Késsel szeded az ételt a villára? Döbbenet!

Soha ne szúrj fel a késedre semmilyen ételt, ha elit körben étkezel. Annak, hogy késsel kaparod ki a nutellát vagy a dzsemet az üvegből, otthon van a helye. A kés többek között arra szolgál, hogy ételt támassz meg vele, és hogy a segítségével kialakítsd a falatot a villádon. 

3. Az ajkaid nyoma látszik a poháron

Gyakori hiba ez, pedig jobb, ha tudatosítod magadban: a kifinomult, modern hölgyek soha nem hagynak rúzsfoltot a poháron. Ha mégis, akkor a házigazda vagy a pincér tiszteletlenségként könyveli el. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy le kell mondanod ajkaid sminkeléséről, inkább azt, hogy a 21. században már beszerezhetsz tartós rúzst is.

Nő kezében rúzsfoltos csészét tart. Felső körökbn ez tiszteletlenség.
A rúzsfoltot ráadásul nem könnyű eltávolítani.
Forrás: Shutterstock

4. Hagyd békén a tejhabot, a telefonod pedig tartsd távol

Mindkettő kiveri a biztosítékot felső körökben. Bármennyire is megszoktad, a tejhabbal díszített kávét a habbal együtt szokás elfogyasztani. Semmiképp ne kanalazd és ne is keverd el. A másik dolog a telefon. 

Mérések bizonyítják, hogy ha az okostelefont kitesszük az asztalra, akkor a felek onnantól kezdve kevésbé bíznak meg egymásban. Tudat alatt úgy érzik, hogy a készülék „plusz vendégként” van jelen a társalgásban.

Ha nem akarsz magadnak kellemetlen helyzetet és bántó megjegyzéseket, tartsd a telefont néma/rezgő üzemmódban a táskádban. Amennyiben halaszthatatlan hívást vagy üzenetet vársz, jelezd előre, és amint ez bekövetkezik, elnézést kérve állj fel az asztaltól.

Felső körökbe bekerülni vágyó nő asztalnál telefonál.
Forrás: Shutterstock

Amennyiben étteremben van találkozód a felső körök képviselőivel, a táskád soha, semmilyen körülmények között nem kerülhet az asztal tetejére. Lehet a világ legdrágább Birkin táskája a tiéd, akkor sincs semmi keresnivalója ott, ahol mások esznek. 

5. Nagyon el akarod érni, amit eszel, igaz?

Akkor se hajolj a levesestányér fölé! Protokollszakértők szerint a hátunkat egyenesen tartva, a kanalat az asztallap síkjával párhuzamosan emelve illik a levest elfogyasztani, anélkül, hogy fújnánk azt.

Az, hogy hogyan ülsz, éppolyan sokat elárul rólad, mint a sminked az ápoltságod, a ruhád, vagy az általad ékszerként viselt szimbólumok. A legtöbben biztosak abban, hogy a helyes ülés, ha keresztbe tesszük a lábainkat, ám ez óriási tévhit. Az elit által is elfogadott ülőpózról itt tudhatsz meg praktikákat. 

