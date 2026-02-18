Erről a csábító pink desszertről az elegancia, és talán még Paris Hilton is eszedbe jut. A pink panna cotta selymes textúrája olyan, mint egy precízen megalkotott couture ruha: csak annyit tudsz rá mondani: wow! Elkészíteni egyáltalán nem nehéz, a benne található rózsavíz pedig egy titkos elixír, ami bőrödet selymessé és hidratálttá varázsolja.
- A rózsavizes pink panna cotta habkönnyű desszert, ami az arcbőrödre és az alakodra is jótékonyan hat.
- A rózsavíz nem csak a szépségipar kevence, hanem a gasztronómiáé is.
- Mutatjuk, hogyan készítsd el otthon ezt a csodaszép és bőrszépítő pink desszertet.
Ne a bőrödre, a desszertbe!
A rózsavíz évszázadok óta ismert a szépségápolásban: gyulladáscsökkentő, hidratáló hatású, segíthet a stresszoldásban, illata pedig nyugtatja az idegrendszert. Létezik kifejezetten főzéshez, sütéshez és italok ízesítéséhez kifejlesztett változata is, amely különösen népszerű a közel-keleti, indiai és marokkói konyhában. Limonádékhoz, teákba, koktélokba előszeretettel használják, hiszen belülről is szépít.
Így készül a pink panna cotta rózsavizes öntettel:
Hozzávalók (2 személyre):
- 200 ml habtejszín
- 50 ml tej
- 30 g édesítőszer
- 1 lap zselatin (vagy kb. 2 g porzselatin)
- 1–2 teáskanál rózsavíz (ízlés szerint)
- 1–2 evőkanál málnapüré vagy pár csepp természetes céklalé (a rózsaszín árnyalathoz)
- 1 teáskanál vaníliakivonat
Rózsavizes öntet:
- 50 ml víz
- 1 evőkanál édesítőszer
- 1 teáskanál rózsavíz
- pár csepp citromlé
Elkészítés:
1. A zselatinlapot áztasd hideg vízbe 5–10 percre, míg megpuhul.
2. A panna cotta alapja következik: egy lábasban melegítsd fel a tejszínt, a tejet és az édesítőszert alacsony hőfokon. Ügyelj arra, hogy ne forrjon. Add hozzá a vaníliát, majd vedd le a tűzről.
3. Nyomkodd ki a zselatint és add a meleg tejszínes keverékhez, amíg teljesen feloldódik. Ezután önts hozzá málnapürét (vagy céklalevet), amíg finom, púderes rózsaszínt nem kapsz.
4. A rózsavizes öntethez forrald fel a vizet és az édesítőszert egyszerre, hogy könnyű szirupot kapj. Vedd le a tűzről, keverd bele rózsavizet és egy kevés citromlevet. Hagyd hűlni, majd add hozzá a zselatinos elegyhez.
5. Öntsd poharakba vagy formákba az így kapott masszát, majd hűtsd legalább 4 órán át, hogy megdermedjen. A pink panna cotta tetejére is kanalazhatsz egy kevés rózsavizes öntetet és...fogadhatod is a bókokat!
Ez a tetszetős, elegáns desszert átlátszó üvegpohárban különösen jól mutat – a pink réteg olyan lesz benne, mintha lebegne. Tökéletes befejezése lehet egy elegáns vacsorának, és még éjszakai arckrémre sem lesz szükséged, hiszen reggelre kellemesen selymes, ápolt lesz az arcbőröd a rózsavizes hozzávalótól.
