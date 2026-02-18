3 dolog, amit sose tegyél a munkahelyi ebédlőben – Kivéve, ha közutálat tárgya akarsz lenni

A konyha vagy ebédlő a legártatlanabb helynek tűnik az irodában. Mégis itt születhetnek a legnagyobb konfliktusok. Néhány apró figyelmetlenség ugyanis elég ahhoz, hogy valaki pillanatok alatt „persona non grata”, vagyis az a bizonyos nem kívánatos kolléga legyen. Ha te nem szeretnél így járni, figyelj! Elhoztuk a munkahelyi illemszabályok konyhát érintő részeit. Azon belül is a három legfontosabbat, amelyeket egyszerűen be kell tartanod.

Ha nem akarsz te lenni a gyűlölt ebédlős kolléga, akkor ezeket a munkahelyi illemszabályokat tartsd be.

Forrás: 123.rf.com

A konyhát érintő munkahelyi illemszabályok

Az alapvető udvariasság a munkahely esetében is érvényes. Az iroda ugyanis közösségi tér, ahol nap mint nap együtt dolgozunk, beszélgetünk és igen, még eszünk is. Azt már korábban részletesen kifejtettük, hogy milyen tiltólistás kifejezések vannak e-mail írásakor, de most koncentráljunk a hagyományosabb munkahelyi illemszabályokra, azon belül is az ebédlő/konyha használatára.

Az irodán belül ez egy külön kis világ, hiszen egyszerre chill- és pletyiző zóna, gyors restart pont, nem mellesleg pedig a kulináris élvezetek központja. Nem mindegy azonban, hogyan viselkedünk itt. Bár más a hangulat egy pár fős vállalkozásnál, egy 20-30 fős cégnél és egy irodaháznyi multinál, bizonyos munkahelyi illemszabályok mindenhol érvényesek.gnél például nem feltétlenül szükséges mindenkinek jó étvágyat kívánni, aki épp a mikrónál áll – hacsak nem ismerjük jól, vagy nem ülünk le mellé. A munkahelyi etikett azonban nem csak erről szól. Vannak olyan alapvető illemszabályok is a konyhában, amelyeket érdemes véresen komolyan venni.

A munkahelyi etikett a konyhára és az ebédlőre is kiterjed.

Forrás: 123.rf.com

1. Ne melegíts vagy egyél erős szagú ételt!

Tipikusan ilyen a hal, a káposzta vagy egy intenzíven fűszerezett fogás. Az ilyen étel otthon maga lehet a mennyország, de a munkahelyi konyhában egészen mással jellemeznénk. A szagok ugyanis gyorsan szétterjedne, és nem mindenki rajong a tegnapi tonhalas tésztádért délelőtt 11-kor. A közös légtér tiszteletben tartása a munkahelyi illemszabályok egyik alappillére. Ha tudod, hogy az ebéded karakteres illatú, inkább fogyaszd el hidegen, vagy válassz kevésbé aromás alternatívát.

2. Ne hagyd ott a koszos bögrédet!

A mosogatóban tornyosuló bögrék, tányérok és miegymások látványa szinte minden munkahelyen visszatérő probléma. A „majd elmosom később” mentalitás könnyen kollektív bosszúsághoz vezethet. A munkahelyi etikett része, hogy magunk után rendet hagyunk. Igen, még akkor is, ha rohanunk a következő megbeszélésre vagy ügyféltalálkozóra. A közös konyha nem személyes raktár, és nem is a láthatatlan takarító kolléga dolga az ebédünk után takarítani.

3. Ne edd meg más ételét!

Aki nem járt még úgy, hogy az ebédje helyett az üres hűtőpolcot bámulta, nem dolgozik elég ideje. Talán magától értetődőnek tűnik, mégis rendszeresen előfordul, hogy egy-egy joghurt, alma vagy rendelt étel nyomtalanul eltűnik. Ez nemcsak kellemetlen, de bizalomromboló is. A munkahelyi illemszabályok alapja a kölcsönös tisztelet, tehát ami nem a tiéd, ahhoz nem nyúlsz. Ha valami véletlenül összecserélődik, azonnal jelezd és rendezd a helyzetet, mert a sunnyogás hosszú távon sokkal kínosabb.

3 munkahelyi illemszabály, amit mindenkinek be kell tartania Az irodai konyha vagy ebédlő igen apró tér, mégis nagy jelentőséggel bír. Az illem és a munkahelyi etikett itt is számít. Figyeljünk a szagokra, a rendre és egymás tulajdonára. Néhány egyszerű szabály betartásával elkerülhetjük a felesleges konfliktusokat, és nem válunk a közutálat tárgyává egy doboz káposztás tészta miatt.

Ezek is érdekelhetnek: