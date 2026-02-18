The Best of Both Worlds: most már hivatalos! 20 év után visszatér Hannah Montana

Hannah Montana a 2000-es évek egyik legikonikusabb alakja volt. Nők milliói imádták a tévésorozat és a Hannah Montana film történetét. Miley Cyrus végre valóra váltotta mindannyiunk gyerekkori álmát, és visszahozta nekünk a szőke szupersztárt. Tudj meg mindent a hamarosan érkező Hannah Montana specialről!

Miley Cyrus visszatér, mint Hannah Montana, mutatjuk mit kell tudnod!

Forrás: AFP

Hivatalosan is érkezik a Hannah Montana special Pár napja jelentette be a Disney, hogy Miley Cyrus visszatér egy különleges 20. évfordulós Hannah Montana speciallel.

A mély interjúval átszőtt Hannah Montana-koncert március 24-én érkezik a Disney+ platformjára.

Készítsd a szőke parókádat, a flitteres kesztyűdet és a rózsaszín bőrkabátodat, mert a legendás Hannah Montana újra fellép!

Hannah Monata 2026-ban is szupersztár. Miley Cyrus ezzel a különleges projekttel mindannyiunk gyerekkori álmát váltja valóra. A Disney egyik leglelkesebb rajongótáborával a „Hannah Montana” globális jelenséggé vált, átalakította a 2000-es évek televíziósorozatait, befolyásolta a zenét és a divatot, és egy generációt meghatározó popsztárt indított el. Az Emmy-díjra jelölt sorozat világszerte 14 platina- és 18 aranylemezt, valamint két játékfilmet eredményezett.

Visszatér az ikonikus Hannah Montana egy 2026-os különleges kiadással.

Forrás: profimedia

„A Hannah Montana mindig is része lesz annak, aki vagyok. Ami egy tévésorozatként indult, közös élménnyé vált, amely meghatározza az én életemet és sok rajongó életét, és mindig hálás leszek ezért a kapcsolatért” – mondta Miley Cyrus a Disney hivatalos sajtóanyagában.

Az, hogy ennyi év után is ennyire sokat jelent az embereknek, nagyon büszkévé tesz. Ez a »Hannahversary« az én módszerem arra, hogy megünnepeljem és megköszönjem a rajongóknak, akik 20 éve mellettem állnak.

A Hannah Montana special egy élő közönség előtt felvett koncertből, és egy mély interjúból fog állni. Új kulisszatitkokat tudhatunk meg, és Miley Cyrusszal ünnepelhetünk. Az interjút, Amerika leghíresebb podcast műsörvezetője, Alex Cooper fogja készíteni. Alex olyan hírességet is meginterjúvolt már, mint Victoria Beckham, Jane Fonda, és Kim Kardashian. A Call Her Daddy podcast műsorának lényege, hogy szaftos, eddig nem hallott titkokat tudjunk meg ezekről az emberekről. Így Alex tökéletes választás volt erre a különleges eseményre is. Ezzel a speciallel új Hannah Montana-kollekció is készült, de az eredeti tévésorozat és a filmek is felkerülnek majd a streamingplatformra.