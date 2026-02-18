Kerényi Virág valósággal felszántotta a Budapest Central European Fashion Week kifutóját – Videó

Az extrém stílusáról és különleges darabjairól ismert tervezőnő szombaton mutatta be az új kollekcióját a Szépművészeti Múzeumban a Budapest Central European Fashion Weeken. Jó pár évvel ez előtt Kerényi Virág sok kritikát kapott azért, mert ruháit szegecsekkel díszítette. Azonban a jelenlegi divat őt igazolja, hiszen most rengeteg más márka és tervező átvette ezt a stílust.

Kerényi Virág hatalmas siker aratott a Budapest Central European Fashion Weeken

Forrás: MW

Kerényi Virág a maxot is kimaxolja

„Végre nem fognak bolondnak nézni! Én évek óta a maxot is kimaxolom, sőt még arra is ráteszek egy lapáttal, így most egy kicsit jobban bele fogok simulni a hétköznapi divatba” - mondta lapunknak Kerényi Virág, akinek bemutatójából részleteket láthatsz az alábbi videóban.

@life.hu_official Kerényi Virág valósággal felszántotta a Budapest Central European Fashion Week kifutóját! Kerényi Virág 2026/2027-es kollekciója hatalmas sikert aratott szombaton a Szépművészeti Múzeumban. #life #BudapestCentralEuropeanFashionWeek #BCEFW2026 #KerényiVirág #divat #divathét #magyardivat ♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

