Kerényi Virág valósággal felszántotta a Budapest Central European Fashion Week kifutóját – Videó

divatbemutató kollekció Kerényi Virág
Horváth Angéla
2026.02.18.
Kerényi Virág 2026/2027-es kollekciója hatalmas sikert aratott szombaton a Szépművészeti Múzeumban.

Az extrém stílusáról és különleges darabjairól ismert tervezőnő szombaton mutatta be az új kollekcióját a Szépművészeti Múzeumban a Budapest Central European Fashion Weeken. Jó pár évvel ez előtt Kerényi Virág sok kritikát kapott azért, mert ruháit szegecsekkel díszítette. Azonban a jelenlegi divat őt igazolja, hiszen most rengeteg más márka és tervező átvette ezt a stílust.

Kerényi Virág a maxot is kimaxolja

„Végre nem fognak bolondnak nézni! Én évek óta a maxot is kimaxolom, sőt még arra is ráteszek egy lapáttal, így most egy kicsit jobban bele fogok simulni a hétköznapi divatba” - mondta lapunknak Kerényi Virág, akinek bemutatójából részleteket láthatsz az alábbi videóban. 

