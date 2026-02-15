Heti szerelmi horoszkóp 2026. február 16-22.: a Kosnak döntenie, a Vízöntőnek lassítania kell

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Ez a hét nem az egyszerű flörtökről és a könnyed beszélgetésekről fog szólni. Most a komoly döntéseknek jött el az ideje. Lássuk mi vár a csillagjegyekre a héten a szerelmi horoszkóp üzenete szerint!

Érzelemdús pillanatokban nem lesz hiány a héten! Most a tettek mezejére kell lépnie a csillagjegyeknek. A Tűz jegyűek őszintén és szenvedélyesen fognak kommunikálni a héten, a víz jegyűek tele lesznek romantikus energiákkal. A levegő jegyűekre komoly beszélgetések és felismerések várnak, a föld jegyűek pedig végre véget vethetnek a régóta tartó vitáknak. Mutatjuk, mit tartogat nektek a heti szerelmi horoszkóp.

A heti szerelmi horoszkóp üzenetét tolmácsoljuk nektek
Heti szerelmi horoszkóp 2026. február 16-22.

Kos

Innentől egy új szintre lépsz te és a kapcsolatotok. Szaturnusz a nagy sorsbolygó belépett a Kosba, és sorsszerű döntéseket vetít előre. Az újítást aktuálissá teszi a keddi újhold. Szerdán a Halakba lépő Nap azt szimbolizálja, ha nem kell kapkodnod, nem maradsz le semmiről.

Bika

A hétfői Nap-Uránusz diszharmonikus fényszög ingerlékennyé tehet téged. Szinte minden és mindenki idegesít. A párodat meg kell nyugtatnod, hogy ne ijedjen meg. A feszültséget enyhítheti szerdától a Halakba lépő Nap, ami barátságosabb stílust hoz neked is.

Ikrek

Kedden újhold lesz a Vízöntőben, szerdán a Halakba lép a Nap. Az újhold újító hatása lelkesít. A jegyet váltó Nap a jövőtök megfontolását teszi aktuálissá. A szerelmed olykor kirekesztve érzi magát. Főleg, ha gondolataidba mélyedve csendes vagy. Erre kell figyelned!

Rák

A következő héten szerdától a Halakba lépő Nap és több vizes jegyben járó bolygó csodás, szerelmes napokat „ígér”. Nálatok már tavaszodik, forrósodik a hangulat.

Oroszlán

A szerelmed sokkal több figyelemre, törődésre és kényeztetésre vágyik. Természetes, ha cserébe hasonló gesztust szeretnél kapni. Egyenesebb és gyorsabb megoldás, ha szólsz neki. A héten legyetek toleránsak egymással! Kemény fényszögek fejtörést szimbolizálnak mindkettőtöknél.

Szűz

Hétfőtől szokatlan féltékenység lehet úrrá rajtad. A Halakba lépő Nap tükrében a párod olyan népszerűségnek örvend, ami téged idegesíthet. A kellemetlenség megelőzése érdekében őszintének kell lennetek egymással.

Mérleg

A Szaturnusz jegyváltása arra késztet, hogy komolyan gondolkodj a párkapcsolatodról. Ez nem bizonytalanság. Hanem időszerű kérdés. Hiszen Szaturnusz, Kronosz, az idő ura. A következő héten jó eséllyel minden a helyére kerül…

Skorpió

A hétfői Nap-Uránusz nehezebb napokat hoz a hét elején. Szólj a párodnak, hogy legyen veled a szokottnál is elnézőbb! Nem csak az esküvői fogadalomban szerepelhet a „jóban és rosszban” kifejezés. Nyugi, a hét második fele már jóval könnyedebb!

Nyilas

Kedvező számodra a Szaturnusz jegyváltása. Mindenre, illetve bármire vállalkozhatsz. Ugyanakkor elengedhetetlen, hogy a pároddal együtt találjátok ki, hogy mi az időszerű. A folytatásban is nagy szükséged lesz a másik támogatására, biztatására és nyugtatására.

Bak

A Szaturnusz jegyváltásával új korszak kezdődik, ami megkomolyodásra hajlamosít. Avasd be a párodat a gondolataidba! Ki fog derülni, hogy hasonló kérdések foglalkoztatják.

Vízöntő

A keddi Vízöntő újhold felvillanyoz. Ez számodra az év legfontosabb újholdja. A párod nem biztos, hogy veled tud „szárnyalni”. Ne frusztráld őt azzal, hogy túlságosan előre futsz! Együtt kell „repülnötök”. Ehhez most neked kicsit le kell lassulnod. Nem árt, mert ezáltal a kivitelezésre nagyobb esélyed nyílik.

Halak

A Szaturnusz kilépett a Halakból, szerdán a Nap belép a Halakba. Ettől kissé feszültté válhatsz. Bár az utóbbi a születésnapod közeledtét jelzi. A párod a saját problémáival nem akar terhelni téged, emiatt nem mindig észleli, hogy több figyelemre lenne szükséged. Ha szólsz, megelőzheted a vitát.

