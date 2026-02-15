Andrea fogyástörténete ott kezdődik, ahol sokan feladják: testi fájdalmakkal, lelki mélyponttal és teljes önfeladással. A pandémia idején jelentkező betegségek, a bezártság és a depresszió rövid idő alatt komoly túlsúlyhoz vezettek. A változás nem egyik napról a másikra jött, de egy mondat elég volt ahhoz, hogy elinduljon azon az úton, amely végül nemcsak a testét, hanem az önbizalmát is visszaadta.
Egy fogyástörténet, ami nem a mérlegen kezdődött
- Andrea fogyástörténete 110 kilóról indult és 55 kilós súlyvesztéssel zárult.
- Három gyerek és több betegség mellett váltott életmódot.
- A tudatos tervezés és a rendszeresség hozta meg az eredményt.
- A fogyástörténet nemcsak testi, hanem lelki átalakulást is jelentett.
- Támogató közeg nélkül a változás sokkal nehezebb.
Amikor életmódváltásba kezdett, testileg és lelkileg is iszonyú mélyen volt. Akaraterejének köszönhetően mégis összeszedte magát, sokszor szenvedett, sokszor kellett áldozatot hoznia, de megcsinálta. A súlya felére fogyott az anyuka.
Andrea nem a terhességei alatt hízott el. Három szülése után is 65–70 kg között mozgott. Nála a Covid időszaka alatt kezdődtek a problémák és a stressz okozta elhízás.
„Kezdjük ott, hogy eleve sok nehezítő körülmény volt az életemben" – mesélte. „Van egy ritka genetikai rendellenességem, egy szív- és érrendszeri betegség, ami miatt egyébként nem kardiózhatok. Csak úgy edzhetek, hogy a szívemet nem erőltethetem meg. Mellette cukorbetegség, pajzsmirigybetegség, hormonális, nőgyógyászati problémák is jelentkeztek. A pandémia során életveszélyes állapotba kerültem, amit meglehetősen megszenvedtem. E mellé jöttek magánéleti gondok, majd depresszió. Fél év volt a felépülési idő, közben nem sportoltam, állandóan hányingerem volt. Alig volt pár dolog, amit meg tudtam enni, ilyenek voltak a tésztafélék, péksütemények, pizza, hamburger. Sokat feküdtem, közben rengeteget és egészségtelenül ettem. Nem dolgoztam, itthon voltam a gyerekekkel, hiányzott a közösség. Rekordidő alatt híztam el, nagyon gyorsan felugrott rám 30-40 kiló."
„Testileg és lelkileg is elhagytam magam”
Minél többet hízott, annál kevesebbet mozgott. A végén már rettentően fájt a dereka, 300-400 méternél nem tudott többet sétálni.
„Ruhákból 3-4 XL-es méretet hordtam, bár csak 2-3 darab volt összesen – árulta el – Mivel alig mozdultam ki otthonról, esztétikailag nem zavart a külsőm. Sőt, igazából fel sem fogtam, a tükörben nem láttam, hogy kövér lennék, valahogy az agyam nem tudta lekövetni a hirtelen jött változást. Nem érzékeltem, hogy mekkora a baj. Nemcsak testileg hagytam el magam, hanem mentálisan is. Nem adtam magamra, a hajammal sem foglalkoztam, a nőiességem megszűnt létezni. Akkor jött a pofon, amikor egy vizsgálaton csodálkozva kérdezte az orvos, hogy híztam meg ennyire és hozzátette, hogy a betegségek miatt soha nem fogok tudni lefogyni. Borzasztóan esett, de ez segített felszívni magam. Az volt bennem, hogy nekem ne mondja meg senki, hogy mit tudok, vagy mit nem. Másnaptól drasztikus életmódváltásba fogtam. Ez volt három évvel ezelőtt" - mesélt fogyástörténete kezdetéről az anyuka.
„Magától visszahúzódott a bőröm”
Andrea nyolc hónap alatt 45 kilót fogyott, amit egészségügyi gondok miatt egy év kényszerpihenő követett. A maradék 10 kilótól az elmúlt fél évben szabadult meg. A teljes életmódváltásról, sportról, diétáról és a tartós fogyásról mesélt az anyuka.
„Igyekeztem hiteles forrásokból informálódni, majd beiratkoztam egy táplálkozási tanácsadó képzésre, hogy saját magamnak tudjam tökéletesíteni az étrendet, sőt, később egy személyi edző képzést is elvégeztem. A fogyásom egyik alappillére a rendszeresség, fixen próbáltam beállítani a napi 4 étkezésemet, ugyanazokban az időpontokban. A másik pedig, hogy mindig tudtam, mit fogok másnap enni. Ha nem készülök fel, és éhesen jövök haza, akkor szinte biztos, hogy félreeszek. Bár én a dobozolás híve vagyok, általában előre főzök 2-3 napra, így amikor étkezés van, csak benyúlok a hűtőbe és megmelegítem. Hatalmas tehertől szabadult meg testem, egész konkrétan 55 kilótól. A legtöbben a bőröm állapotára kíváncsiak. A szerencsés genetikának, a rengeteg sportnak, a fiatal koromnak köszönhetően, a bőröm teljesen visszahúzódott, illetve valószínűleg az is számít, hogy nem voltam egész életemben túlsúlyos. Jelentősen javult a mozgásom, a vérképem, sokkal jobban, fittebben érzem magam!"
Kalóriadeficit és sport Andrea fogyástörténetének titka
Régen szénhidrát és zsír alapú volt az étkezése, most épp fordítva, több a fehérje és rost bevitele.
„Nem vagyok vegán, de igyekszem többnyire növényi étrendet tartani, minden étkezéshez eszek valamilyen gyümölcsöt és zöldséget. Az elején agresszív kalóriadeficitet tartottam, amit egyébként nem ajánlok másoknak. Mellette pedig szobabicikliztem. Az első nap öt percet bírtam, a legkönnyebb fokozaton. Minden nap növeltem az időt, míg el nem értem az egy órát, utána pedig már az erősséget is növeltem. A tévé előtt volt a bicikli és ott tekertem minden áldott nap, sőt, volt olyan, hogy reggel és este is. A gyerekek pedig körülöttem játszottak, de előfordult, hogy ők is tornáztak. Azóta egyébként már megtanultam, hogy nem kell minden nap sportolni, hisz fontos a pihenő is. Az elmúlt fél évben súlyzós, edzőtermi edzésre váltottam, nagyon megszerettem. Óvónőként dolgozom, így miután elviszem a gyerekeket suliba, még munka előtt el tudok menni sportolni, ha pedig délelőttös vagyok, hamarabb végzek, mint a gyerekek, így ilyenkor is be tudom iktatni."
Miután a betegségei ellenére is, rövid időn belül lefogyott, nagy álma volt, hogy segítsen másoknak is életmódot váltani.
„Több hölgyről is tudok, akiket az én történetem inspirált, megkerestek, hogy segítsek nekik összeállítani az étrendet és sikeresen lefogytak – meséli. – Sőt, a saját környezetemben is vannak már változások, anyukám 30, apukám 20 kilótól szabadult meg. Egyébként saját tapasztalatból tudom és másokon is azt látom, hogy a legnagyobb akadály a visszahúzó erő. Én is sokszor megkaptam, hogy egy szelet pizzától nem lesz bajod, minek fogysz már többet, jó vagy te így is. Nekem olyan sziklaszilárd akaraterőm van, hogy nem lehetett megingatni, de sokak ilyen mondatok miatt hagynak fel az életmódváltással. Valahogy nincs benne a köztudatban, hogy miként segítsük azt a szerettünket, aki fogyna. Az emberek többsége nem akar életmódot váltani, amivel nincs is baj, sőt, az sem kell, hogy támogassák azt, aki szeretne, de legalább ne húzzák vissza. Mindenkinek azt tanácsolom, hogy keressen magának egy közösséget, egy szakembert, egy családtagot, barátot, bárkit, aki támogatja ebben a folyamatban."
Kedvenc diétás receptjei
Zöldséges tócsni
Hozzávalók: 2 db közepes burgonya, 1 db cukkini, 1 db nagyobb sárgarépa, só, bors, kakukkfű, 4 gerezd fokhagyma, 2-3 db tojás, 2-3 evőkanál zabliszt, olívaolaj a lekenéshez.
Elkészítés: Hámozzuk meg a zöldségeket, majd reszeljük le őket, sózzuk meg és tegyük pihenni tíz percre. Kinyomkodjuk a levét, és hozzáadjuk a többi összetevőt: fűszereket, tojást, lisztet. Sütőpapírral bélelt tepsibe elegyengetjük, megkenjük olívaolajjal és 180 fokon sütőben, vagy airfryerben ropogósra sütjük, félidőben megfordítjuk. Nem csak egyszerűen elkészíthető, de rendkívül ízletes is ez a diétás recept Andrea konyhájából.
Vöröslencse curry
Hozzávalók: 150 g vöröslencse, egy doboz sűrített paradicsom, 1 kis doboz kókusztej, só, bors, curry, 1 db hagyma, 2-3 gerezd fokhagyma.
Elkészítés: Meghámozzuk a hagymákat, majd egy wokban megdinszteljük. Mehet rá a lencse, felöntjük annyi vízzel, hogy ellepje. Megfűszerezzük sóval, borssal, curryvel és puhára pároljuk. Ha felszívta a vizet, hozzáöntjük a paradicsom pasztát, és a kókusztejet. Főtt kölessel vagy rizzsel tálaljuk.
Olajmentes fánk
Hozzávalók: 40 g fehérjepor, 60 g zabliszt, 12 g kakaópor, só, 1 tk sütőpor, 10 g édesítő, nedves hozzávalók: 125 ml víz, 50 g alma- vagy banánpüré.
Elkészítés: Összekeverjük a száraz, külön a nedves hozzávalókat, majd összeöntjük és alaposan elkeverjük. Kiöntjük fánk formákba és 180 fokon 10 percig sütjük. Ezt a diétás receptet annak ajánljuk, aki szívesen kezd életmódváltásba, de nem szeretne lemondani a hagyományos deszertek ízéről sem.
