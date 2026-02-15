Kalóriadeficit és sport Andrea fogyástörténetének titka

Régen szénhidrát és zsír alapú volt az étkezése, most épp fordítva, több a fehérje és rost bevitele.

„Nem vagyok vegán, de igyekszem többnyire növényi étrendet tartani, minden étkezéshez eszek valamilyen gyümölcsöt és zöldséget. Az elején agresszív kalóriadeficitet tartottam, amit egyébként nem ajánlok másoknak. Mellette pedig szobabicikliztem. Az első nap öt percet bírtam, a legkönnyebb fokozaton. Minden nap növeltem az időt, míg el nem értem az egy órát, utána pedig már az erősséget is növeltem. A tévé előtt volt a bicikli és ott tekertem minden áldott nap, sőt, volt olyan, hogy reggel és este is. A gyerekek pedig körülöttem játszottak, de előfordult, hogy ők is tornáztak. Azóta egyébként már megtanultam, hogy nem kell minden nap sportolni, hisz fontos a pihenő is. Az elmúlt fél évben súlyzós, edzőtermi edzésre váltottam, nagyon megszerettem. Óvónőként dolgozom, így miután elviszem a gyerekeket suliba, még munka előtt el tudok menni sportolni, ha pedig délelőttös vagyok, hamarabb végzek, mint a gyerekek, így ilyenkor is be tudom iktatni."



Miután a betegségei ellenére is, rövid időn belül lefogyott, nagy álma volt, hogy segítsen másoknak is életmódot váltani.



„Több hölgyről is tudok, akiket az én történetem inspirált, megkerestek, hogy segítsek nekik összeállítani az étrendet és sikeresen lefogytak – meséli. – Sőt, a saját környezetemben is vannak már változások, anyukám 30, apukám 20 kilótól szabadult meg. Egyébként saját tapasztalatból tudom és másokon is azt látom, hogy a legnagyobb akadály a visszahúzó erő. Én is sokszor megkaptam, hogy egy szelet pizzától nem lesz bajod, minek fogysz már többet, jó vagy te így is. Nekem olyan sziklaszilárd akaraterőm van, hogy nem lehetett megingatni, de sokak ilyen mondatok miatt hagynak fel az életmódváltással. Valahogy nincs benne a köztudatban, hogy miként segítsük azt a szerettünket, aki fogyna. Az emberek többsége nem akar életmódot váltani, amivel nincs is baj, sőt, az sem kell, hogy támogassák azt, aki szeretne, de legalább ne húzzák vissza. Mindenkinek azt tanácsolom, hogy keressen magának egy közösséget, egy szakembert, egy családtagot, barátot, bárkit, aki támogatja ebben a folyamatban."