Egy estére bárki lehetsz – Ezért imádjuk a farsangi beöltözést

A jelmez nem csupán ruhadarab, hanem szimbólum is, amely iránytűként mutatja, mire vágyunk valójában. Lehet ez több bátorság, derű, vagy éppen felszabadult móka és kacagás. Maszkban könnyebb kilépni a megszokott szerepeinkből, és teret engedni annak, amihez a hétköznapokban nincs elég bátorságunk. Ezért imádjuk a farsangi beöltözést.

A farsangi beöltözés kicsik és nagyok számára is jó móka.

Forrás: 123rf.com

Minden, amit a farsangi beöltözés eredetéről tudni kell A farsangi beöltözés jelentése szorosan kapcsolódik az átváltozáshoz és a télbúcsúztatáshoz.

A maszk egyszerre véd, felszabadít és lehetőséget ad a tabuk feloldására.

A jelmez pszichológiai értelemben is segít kilépni a hétköznapi szerepeinkből.

A farsangi maszk eredete és szimbolikája

A farsangi mulatság a tél végi átmenet ünnepe. Eredetileg, mint minden beöltözéssel járó eseménynek, ennek is a természethez kapcsolódó jelentősége volt: a tavaszvárás, a termékenység és a télűzés ősi hagyományai adták az alapját. Ehhez később Európában a keresztény naptár rendje is kapcsolódott, így alakult ki a vízkereszttől hamvazószerdáig tartó időszak, a nagyböjt előtti utolsó nagy vigasságok ideje. Az ilyenkor felöltött maszk és a feltűnő, díszes jelmezek mágikus jelentőséget képviselnek: régi rítusok emlékét hordozzák, amelyekben az átváltozásnak védelmező, varázserejű szerepe volt. A hiedelmek szerint a maszk egyszerre rejtett el és adott erőt: távol tartotta a bajt, összezavarta a rosszat, és segített átlépni a télből a tavaszba.

Álarcot fel, tabuk nélkül

A beöltözés egy rövid időre megnyitja bennünk azt a teret, ahol bátrabban, szabadabban, más szerepben is megmutathatjuk magunkat, miközben a jelmez egyszerre szolgál közösségi és személyes célokat. A hagyományos rítusokban ezek az eszközök általában a termékenység reményét erősítették, miközben szimbolikus jelentést is hordoztak. A szerepbe lépés ereje lélektani szempontból is fontos, hiszen a maszk távolságot ad a hétköznapi énünktől, ezért könnyebb kimondani, megmutatni, sőt eljátszani olyan érzéseket is, amelyeket máskor inkább elrejtünk. A farsangi alakoskodás ebben segít. Felnagyít, kifordít, nevetségessé tesz a jelmezek által, így a félelmeinket, gátlásainkat, feszültségeinket is kezelhetőbbé formálja, sokszor oldja is őket. Nem véletlen, hogy a farsangi játékok gyakran tabudöntögetők. A humor, a túlzás és a szerepcsere biztonságos keretet ad ahhoz, hogy egy estére lazábban fogjuk a szabályokat, és felszabadultabban kapcsolódjunk egymáshoz.