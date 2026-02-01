Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 1., vasárnap Ignác

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
nők helyzete

5 rossz szokás, amellyel a nők a saját karrierjüket ássák alá – Így változtass!

Getty Images - Ezra Bailey
nők helyzete pozitív gondolkodás pozitív megerősítés
Life.hu
2026.02.01.
A nők sokszor alulreprezentáltak a vezetői pozíciókban, és bár a társadalmi sztereotípiák sokszor közrejátszanak, vannak olyan, általuk létrehozott szokások is, amelyek lassíthatják a karrierjüket. Íme, hogyan ismerheted fel ezeket a rossz szokásokat!

A nők vezetői pozícióban való alulreprezentáltsága nem véletlen. Sokszor a társadalmi elvárások és sztereotípiák nehezítik a helyzetüket, de néha a saját döntéseik is hátráltatják az előrehaladásukat a munkahelyükön. A következőkben 5 olyan rossz szokást mutatunk, amit érdemes felismerni és tudatosan változtatni rajtuk. 

Rossz szokások a munkában: egy nő az irodában egyedül dolgozik egy asztalnál.
Vannak olyan rossz szokások, amik megnehezítik az előrelépést. Mutatjuk, mik ezek!
Forrás:  Getty Images
  • Még mindig jelentősen több a férfi vezető, mint a női – különösen felső vezetői szinten.
  • A nők hajlamosak néhány rossz szokással hátráltatni a karrierjüket.
  • Mutatjuk, hogy milyen rossz beidegződéseken változtass, hogyha előléptetésen gondolkodsz. 

Így változtass a rossz szokásokon, ha szeretnél előrelépni a karrieredben

Sok nő tudása és tehetsége ellenére nem jut el a vezetői szintig. Nem azért, mert nem képes rá, hanem mert a belső és külső korlátok együtt nehezítik az előrejutását. Az önbizalom hiánya, a döntések halogatása vagy a saját eredmények visszatartása mind hozzájárulhatnak ehhez. A jó hír, hogy ezek a minták felismerhetők és egy kis tudatossággal könnyen javíthatók is. Olvass tovább, és tudd meg, hogy mit tehetsz a sikered érdekében – írja az Inc. Ezeket a rossz szokásokat mindenképp vetkőzd le!

1. Azt várod, hogy a munkád beszéljen helyetted: sokan hisznek abban, hogy ha keményen dolgoznak, akkor az eredményük magától is elismerést és előrelépést hoz – ez is egy rossz munkahelyi szokás. A valóságban mások nem mindig látják a sikereidet, ha nem kommunikálod őket. A vezetői szerephez nemcsak tudás kell, hanem önbizalom is. Nem kell fényezni saját magadat, de tanuld meg magabiztosan és tényszerűen bemutatni a sikereidet.

2. Kényelmetlenül érzed magad a női vezetői státuszban: sok nő számára nehéz a határozott vezetői szerep, ezért inkább kerülik a státuszváltást. 

3. Túl sokat gondolkodsz a döntéseiden: fontos az alaposság, de a túlzott halogatás lassúságnak vagy tehetetlenségnek tűnhet. A döntésképesség az egyik leginkább elismert vezetői tulajdonság, ezért fejleszd magad, ha szeretnél előrelépni.

4. Nem mondod el a véleményed határozottan: lehet, hogy mindent tudsz, de ha nem vállalod fel a véleményed, akkor mások nem tudják, milyen jó gondolataid, ötleteid vagy meglátásaid vannak. Ne félj attól, hogy nem lesz jó, amit mondasz. Bátran hangoztasd a véleményed!

5. Magabiztos, nyugodt fellépés: a testbeszéd, a hanghordozás és a tiszta beszéd a magabiztosság jelei. Ha ideges vagy, a többiek is érezni fogják. Találd meg a saját módszered, ami segít megőrizni a nyugalmadat – legyen az lassú légzés vagy bármi egyéb, ami működik nálad.

Ezek is érdekelhetnek a női sikerességgel kapcsolatban:

5 apró szokás, ami megakadályozza, hogy igazán sikeres legyél

Létezik egy láthatatlan határ a majdnem és a valódi siker között. Úgy érzed, az utóbbit sosem éred el? Lehet, hogy csak néhány apró dolgon kell változtatnod ahhoz, hogy elérd az áttörést.

6 szokás, ami megváltoztatja az életedet – Ezek egy sikeres nő titkai

Ha ezeket betartod, a te életed is megváltozhat!

Ezt az egyszerű dolgot csinálják a sikeres nők, hogy mindent kézben tudjanak tartani

Egy módszer, amitől a multitasking nem széteséshez, hanem szárnyaláshoz vezet. Ami meglepően olcsó és személyre szabható – és szinte függőséget okoz.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu