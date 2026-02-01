5 rossz szokás, amellyel a nők a saját karrierjüket ássák alá – Így változtass!

A nők vezetői pozícióban való alulreprezentáltsága nem véletlen. Sokszor a társadalmi elvárások és sztereotípiák nehezítik a helyzetüket, de néha a saját döntéseik is hátráltatják az előrehaladásukat a munkahelyükön. A következőkben 5 olyan rossz szokást mutatunk, amit érdemes felismerni és tudatosan változtatni rajtuk.

Forrás: Getty Images

Még mindig jelentősen több a férfi vezető, mint a női – különösen felső vezetői szinten.

Így változtass a rossz szokásokon, ha szeretnél előrelépni a karrieredben

Sok nő tudása és tehetsége ellenére nem jut el a vezetői szintig. Nem azért, mert nem képes rá, hanem mert a belső és külső korlátok együtt nehezítik az előrejutását. Az önbizalom hiánya, a döntések halogatása vagy a saját eredmények visszatartása mind hozzájárulhatnak ehhez. A jó hír, hogy ezek a minták felismerhetők és egy kis tudatossággal könnyen javíthatók is. Olvass tovább, és tudd meg, hogy mit tehetsz a sikered érdekében – írja az Inc. Ezeket a rossz szokásokat mindenképp vetkőzd le!

1. Azt várod, hogy a munkád beszéljen helyetted: sokan hisznek abban, hogy ha keményen dolgoznak, akkor az eredményük magától is elismerést és előrelépést hoz – ez is egy rossz munkahelyi szokás. A valóságban mások nem mindig látják a sikereidet, ha nem kommunikálod őket. A vezetői szerephez nemcsak tudás kell, hanem önbizalom is. Nem kell fényezni saját magadat, de tanuld meg magabiztosan és tényszerűen bemutatni a sikereidet.

2. Kényelmetlenül érzed magad a női vezetői státuszban: sok nő számára nehéz a határozott vezetői szerep, ezért inkább kerülik a státuszváltást.

3. Túl sokat gondolkodsz a döntéseiden: fontos az alaposság, de a túlzott halogatás lassúságnak vagy tehetetlenségnek tűnhet. A döntésképesség az egyik leginkább elismert vezetői tulajdonság, ezért fejleszd magad, ha szeretnél előrelépni.

4. Nem mondod el a véleményed határozottan: lehet, hogy mindent tudsz, de ha nem vállalod fel a véleményed, akkor mások nem tudják, milyen jó gondolataid, ötleteid vagy meglátásaid vannak. Ne félj attól, hogy nem lesz jó, amit mondasz. Bátran hangoztasd a véleményed!