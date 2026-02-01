Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Glow upolj Valentin-napra 14 nap alatt! Így készítsd fel a tested a legszerelmesebb éjszakára – Termékekkel, árakkal

Valentin-napi glow up
Shutterstock -
self-care testápolás Valentin-nap
Akár van párod, akár nincs, a Valentin-nap az Valentin-nap! Ajándékozd meg a tested egy kis törődéssel és odafigyeléssel! Varázsold ki magad ki a téli álomból, és engedd, hogy ez a kéthetes glow up kívül-belül megszépítsen!

Romantikus vacsora, összebújós est vagy egy szenvedélyes éjszaka? Egy biztos: Valentin-napon szeretnénk a legjobb formánkat hozni! Nem csak a fehérnemű számít – a tested kényeztetése legalább ennyire fontos! Mutatjuk, hogyan glow upolhatsz 14 nap alatt.

Valentin-napi glow up
A Valentin-napi glow upban az önmagunkra való figyelés a legizgalmasabb rész.
Forrás: Shutterstock

Glow up a szerelem napjára

Ha nem vagy tisztában a szlengekkel, akkor segítünk! A glow up azt az átalakulást jelenti, amikor úgy kinyílsz és felragyogsz kívülről, mintha kicseréltek volna. Ebbe természetesen a belső megtisztulás is közrejátszik, hiszen, ha magabiztosabb vagy, akkor sokkal közvetlenebbnek és vonzóbbnak is hatsz! Gluw upolni persze nem csak ételektől vagy szakítás után lehet – ha a szépségápolás eszközeit tudatosan használjuk, akkor egy kis self-care-rel is fel tudod frissíteni a tested! És nem is kell hozzá olyan sok idő!

Valentin-napi testápolás

A Valentin-napi programok előtt tehát csak kövesd ezt a pár tippet, és röpke két hét alatt máris boldogabb lesz a tested és a lelked. A rendszeres self-care pedig úgy felragyogtat, hogy a párod alig fog rád ismerni! Vagyis nem kell ide szerelmi mágia, csak foglalkozz egy kicsit magaddal, és máris kész a hódító siker!

Valentin-napi termékek
1. Sweetheart Fürdőbomba: 2.890 Ft; 2. Payot Rituel Douceur Relaxing Shower Oil: 14.290 Ft; 3. Shiseido Global Body: 18.100 Ft; 4. BEURER MG 89 CompactPower masszázspisztoly: 21.399 Ft; 5. Pantene Hajápoló krém Hydration Recharge Heat & Glow: 2.749 Ft   
Forrás: Lush,  Douglas, Marionnaud, Mediamarkt, DM

1. Fürdőbomba – A relaxált megtisztulásért

Ha nincs kádad, akkor sajnos te ebben a mennyei relaxációban most nem részesülhetsz. De ha van, akkor irány egy jó forró fürdő, tégy be egy kis nyugtató zenét, és dobd be a vízbe a legtutibb és legcsajosabb fürdőbombát! A lelazult test és lélek garantált ezután!

2. Tusfürdőolaj – A puha bőrért

A téli mínuszokban könnyen kiszárad az ember bőre. Cseréld le a tusfürdőd egy kis tusfürdőolajra, és máris selymesebb lesz a bőröd.

3. Testápoló – A hidratált és feszes bőrért

Fürdés után kend be a tested ezzel a luxus testápolóval, mely revitalizálja és egyenletessé teszi a bőröd. Kell ennél több?

4. Masszázspisztoly – A lelazult vállakért

A stressz legtöbbször a nyakunkon és a vállunkon megülve telepszik ránk. Emiatt pedig iszonyú fájdalmak keletkezhetnek az érintett területeken. Használj masszázspisztolyt, és masszírozd el magadnak a csomókat! Most már nem kell másra várni, hogy fellazítsa a tested!

5. Hajápoló krém – A fényes és ápolt hajért

Ha a testeddel megvagy, akkor már csak a hajad maradt. Oszlass el egy mogyorónyi adagot egyenletesen a hajadon, és csodáld meg, ahogy pár perc alatt fényesebb és dúsabb hatást érsz el vele!

Self-care Valentin-napra

Persze az apró részletekről sem szabad elfeledkezni, mint az ajakbalzsam vagy egy finom testpermet használata, de ezekkel a termékekkel egész biztosan fel tudod készíteni a tested és a lelked a közelgő Valentin-napra! Használd őket rendszeresen, és nézd végig, ahogy a tested röpke két hét alatt kicserélődik és felragyog!

Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják.

