A Lyme-kórral küzdő Justin Timberlake visszatért: először ragadott mikrofont a diagnózisa óta

Komáromi Bence
2026.02.01.
Tavaly nyáron Lyme-kórt diagnosztizáltak a világsztárnál. Justin Timberlake a betegségsége miatt háttérbe vonult és az egészségére koncentrált, most azonban megszakította a kényszerpihenőjét.

Örömteli meglepetés! Justin Timberlake visszatért. A Lyme-kórral diagnosztizált világsztár csütörtök este vendégelőadóként színpadra állt a Pharell Williams tiszteletére rendezett, 2026-os Recording Academy Honors-díjátadón.

Justin Timberlake visszatért

A Page Six számolt be arról, hogy a súlyos betegséggel küzdő sztár megszakította egy éves kényszerpihenőjét és csütörtök este több számát is előadta a díjátadó során. Az esemény után interjút adott a lapnak, amelyben elárulta, hogy miért döntött úgy, hogy ideje visszatérni a színpadra.

„Bárki, aki valaha találkozott Pharell Williamsszel vagy egy hullámon pendült vele, annak örökre megváltozott az élete. Nekem akkor lépett be az életemben, amikor még kerestem az utamat és vicces módon olyan érzést keltett bennem, hogy végre tartozom valahova. A kreativitása páratlan az energiái ragályosak. Örökre megváltoztatta az életemet, amiért nem lehete elég hálás neki. Ezért döntöttem úgy, hogy ma színpadra lépek" - fejtette ki az énekes. 

A lap felelevenítette Timberlake tavaly nyilatkozatát is, amelyben arról beszélt, hogy a betegsége miatt felhagy az aktív koncertezéssel:

„Több egészségügyi problémával is küzdöttem az elmúlt időszakban, később pedig Lyme-kórt diagnosztizáltak nálam. Ezt nem azért mondom, hogy sajnáljatok. Csak hogy fényt derítsek rá, hogy mivel küzdök a színfalak mögött"

A csütörtöki koncertje után röviden és tömören kijelentette, hogy folytatni fogja az éneklést az állapota ellenére is:

„A munkám által nyújtott öröm messze felülmúlja a testemben tapasztalható múlékony fájdalmat és stresszt. Örülök, hogy folytattam, mert így bebizonyíthatom, hogy mennyire kitartó vagyok mentálisan. Ez pedig különleges pillanatokat okozhat a rajongóimnak" - zárta sorait a világsztár.

