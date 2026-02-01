Ártatlannak tűnő gesztusok, amelyek külföldön komoly bajba sodorhatnak

Egy mosoly, egy kézmozdulat vagy egy ártatlannak tűnő jelzés Magyarországon teljesen természetes lehet, azonban külföldön könnyen kínos vagy akár sértő helyzetet teremthet. Utazáskor nemcsak a nyelvi különbségek okozhatnak félreértést, hanem azok a mindennapos gesztusok is, amelyeket gondolkodás nélkül használunk.
- Az apró hétköznapi gesztusok külföldön könnyen sértésnek számíthatnak.
- Olyan egyszerű dolgok, mint az OK-jel, a V-jel is sértő lehet bizonyos kultúrákban.
- Ez a cikk bemutatja, mire érdemes figyelni utazáskor, hogy elkerüljük a félreértéseket.
Ezeket a mindennapos gesztusokat sose használd külföldön
Ami Magyarországon udvarias vagy barátságos, a világ más tájain egészen más jelentéssel bírhat. Egyetlen rossz mozdulat vagy félreérthető testbeszéd elég lehet ahhoz, hogy akaratlanul megbánts valakit, vagy furcsán nézzenek rád. Éppen ezért érdemes tisztában lenni azokkal a jelekkel, amelyek a világ más részein teljesen eltérő üzenetet hordoznak. Mutatjuk, melyek ezek a gesztusok.
Mutatóujjal való intés, hogy gyere ide
Ázsiában és a Fülöp-szigeteken csak állatok hívására szokás használni ezt a gesztust – az emberek felé így inteni durva és sértő lehet.
V- jel
Ez a jel világszerte a béke jelének felel meg, azonban ha a tenyered befelé néz akkor ez a gesztus számos helyen egyenlő – például az Egyesült Királyságban – a középső ujjal való bemutatásnak.
Keresztbe tett ujjak
A keresztezett ujjak nálunk szerencsét hoznak, Vietnamban viszont vulgáris jelentése van: a női nemi szervet jelképezi.
OK-jel
Ez a jel nálunk és még sok másik országban azt jelenti: „minden rendben” vagy „okés”. Brazíliában, Törökországban és Dél-Európában viszont trágár sértésnek számít, ezért ha erre tévedsz, akkor mindenképp kerüld el.
Ezek is érdekelhetnek a külföldi szokásokkal kapcsolatban: