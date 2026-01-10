Amikor a konyha feldúlása helyett étterembe látogatunk, meghatározott etikettet illik követni, elvégre nyilvános helyen vagyunk. Csakhogy a boomerek és az Y és Z generációsoknak egészen más véleménye van az étkezdékben követendő illemről. Ami az idősebbek számára az előzékenység, kedvesség netovábbja lehet, attól a fiatalabb évjáratúak rettenetesen feszélyezve érzik magukat. Vajon mivel érik el a 1964-ig született emberek, hogy a gyerekeik és az unokáik az legszívesebben az asztal alá süllyednének?
Éttermi etikett: boomerek vs. millennialok
- A generációk eltérő élettapasztalataik okán más és más viselkedést tartanak helyénvalónak.
- Bizonyos boomerszokások emiatt teljesen kiakasztják a millennial és Z generációt.
Boomerek 5 szokása étteremben, amitől az Y generáció a föld alá süllyedne
A boomer kifejezés azokat az embereket takarja, akik 1946 és 1964 között születtek, a második világháborút követő népességrobbanásban. Általánosan elmondható, hogy fontos számukra a hierarchia tisztelete, a munkába vetett hit, és jellemzően konzervatívak. Ez jelentősen eltér az individualistább millennial és Z generációk életfelfogásától, ami éttermi bonyodalmakhoz is vezet.
1. Bájcsevej pincérrel
Ugyan kívülről roppant barátságosnak tűnhet, de valójában mind a millennialok, mind a személyzet számára kínos lehet, amikor egy vendég nekiáll rögtönzött traccspartit tartani a dolgozókkal. Egyfelől ritkán van idejük beszédbe elegyedni másokkal, így csak feltartják őket, de nagyobb probléma lehet, hogy ilyenkor gyakran merülnek fel olyan személyes kérdések is, amelyekhez egy idegennek semmi köze.
2. Pincér hívása füttyel, csettintéssel, integetéssel
Noha a jó modort mindennél előrébb valónak tartják, az idősebb generáció valahogy képtelen leszokni a pincér feltűnő hívásáról. Ez a táncmozdulatnak beillő integetéstől kezdve a pisszegésen át a csettintésig terjedhet, mely kifejezetten sértő lehet a személyzet számára. Ez a viselkedés ugyanis azt sugallja, hogy a pincér kizárólag azért létezik, hogy szolgaként kövesse a vendég utasítását.
A tapasztalat azt mutatja, hogy a látványos gesztusok ilyenkor fölöslegesek, egy biccentés, „Elnézést, van egy kis időd” mondat elég lehet.
3. Menü módosítása
Éttermi boomerszokás, amitől nem csak a millennialok, de a személyzet is falra mászik. A menüben szereplő ételeket nem véletlenül állították össze úgy, ahogy, csakhogy az idősebb korosztály hajlamos módosítani valamit, legyen az köret, szósz vagy elkészítési mód. Ezzel csak az a gond, hogy a szakácsoknak plusz munkát okozunk, mert megváltozik az ételek elkészítési metódusa, amivel valóságos polgárháborúkat generálhatunk a konyhában, mely kevésbé szívélyes kiszolgálást eredményezhet.
4. Túlzottan formális megszólítás
Ahogy a csettintgetés, úgy a túlzottan formális megfogalmazás sem feltétlen úgy csapódik le, ahogy azt a boomerek gondolják. Azt az Y generáció is tudja, hogy nem illik tegezni egy pincért, de amikor olyan formális nyelvezetet használunk, mintha a brit királynál lennénk audiencián, az túlzás. Hiszen ezzel távolságtartók, kimértek vagyunk, amivel feszültté tehetünk egy amúgy kellemes éttermi vacsorát. Találjuk meg az arany középutat!
5. Étel visszaküldése apró hibák miatt
A másik dolog, amitől felszökik a szakács és pincér vérnyomása. Hogyha egy étel nyers, nincs jól elkészítve vagy elrontották a rendelést, teljesen rendben van, ha visszaküldik. Azonban amikor olyan apróságok, mint a túl sós köret, nem megfelelően vékony rántott hús miatt küldik vissza a konyhára, attól mindenki kínosan érzi magát. A fiatalabb nemzedékek inkább elnézik az apróságokat, hisz az ő konyhatechnikai ismeretiek sem mindenhatók, megtisztelik mások munkáját azzal, hogy nem kapják fel a vizet apróságokon.
Generációs különbségek az étteremben
Egy étteremben szolgáltatást vásárlunk, a boomer és Y generációk viszont teljesen máshogy állnak hozzá a dologhoz. A kínos helyzetek elkerülése érdekében érdemes nyíltan kommunikálni és tudatosítani, hogy a fenti viselkedésformákat általában nem a rossz szándék vezérli.
