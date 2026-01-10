Amikor a konyha feldúlása helyett étterembe látogatunk, meghatározott etikettet illik követni, elvégre nyilvános helyen vagyunk. Csakhogy a boomerek és az Y és Z generációsoknak egészen más véleménye van az étkezdékben követendő illemről. Ami az idősebbek számára az előzékenység, kedvesség netovábbja lehet, attól a fiatalabb évjáratúak rettenetesen feszélyezve érzik magukat. Vajon mivel érik el a 1964-ig született emberek, hogy a gyerekeik és az unokáik az legszívesebben az asztal alá süllyednének?

A boomerek egyes éttermi szokásai kínosak a millennial és Z generáció számára.

Forrás: Getty Images

Éttermi etikett: boomerek vs. millennialok A generációk eltérő élettapasztalataik okán más és más viselkedést tartanak helyénvalónak.

Bizonyos boomerszokások emiatt teljesen kiakasztják a millennial és Z generációt.

Boomerek 5 szokása étteremben, amitől az Y generáció a föld alá süllyedne

A boomer kifejezés azokat az embereket takarja, akik 1946 és 1964 között születtek, a második világháborút követő népességrobbanásban. Általánosan elmondható, hogy fontos számukra a hierarchia tisztelete, a munkába vetett hit, és jellemzően konzervatívak. Ez jelentősen eltér az individualistább millennial és Z generációk életfelfogásától, ami éttermi bonyodalmakhoz is vezet.

1. Bájcsevej pincérrel

Ugyan kívülről roppant barátságosnak tűnhet, de valójában mind a millennialok, mind a személyzet számára kínos lehet, amikor egy vendég nekiáll rögtönzött traccspartit tartani a dolgozókkal. Egyfelől ritkán van idejük beszédbe elegyedni másokkal, így csak feltartják őket, de nagyobb probléma lehet, hogy ilyenkor gyakran merülnek fel olyan személyes kérdések is, amelyekhez egy idegennek semmi köze.

2. Pincér hívása füttyel, csettintéssel, integetéssel

Noha a jó modort mindennél előrébb valónak tartják, az idősebb generáció valahogy képtelen leszokni a pincér feltűnő hívásáról. Ez a táncmozdulatnak beillő integetéstől kezdve a pisszegésen át a csettintésig terjedhet, mely kifejezetten sértő lehet a személyzet számára. Ez a viselkedés ugyanis azt sugallja, hogy a pincér kizárólag azért létezik, hogy szolgaként kövesse a vendég utasítását.

A tapasztalat azt mutatja, hogy a látványos gesztusok ilyenkor fölöslegesek, egy biccentés, „Elnézést, van egy kis időd” mondat elég lehet.

3. Menü módosítása

Éttermi boomerszokás, amitől nem csak a millennialok, de a személyzet is falra mászik. A menüben szereplő ételeket nem véletlenül állították össze úgy, ahogy, csakhogy az idősebb korosztály hajlamos módosítani valamit, legyen az köret, szósz vagy elkészítési mód. Ezzel csak az a gond, hogy a szakácsoknak plusz munkát okozunk, mert megváltozik az ételek elkészítési metódusa, amivel valóságos polgárháborúkat generálhatunk a konyhában, mely kevésbé szívélyes kiszolgálást eredményezhet.