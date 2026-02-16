Egy bölcsődei alkalmazott hashajtós gumicukrot adott a rábízott kisgyermekeknek

Hihetetlen, de igaz! A rendőrség letartóztatott egy illinois-i bölcsődei alkalmazottat, miután több 2 éves vagy annál fiatalabb gyermek lett rosszul a tőle kapott édességtől. A hatóságok közleménye szerint a 23 éves pedagógus, Yizel J. Juarez február elején hashajtós gumicukorral kínálta meg a rábízott gyerekeket. A fiatal pedagógus egyelőre nem tudott választ adni arra a kérdésre, hogy miért mérgezte meg a kiskorúakat.

A 23 éves Yizel J. Juarezt azzal vádolják, hogy hashajtós gumicukrot adott a 2 éves gyerekeknek

Forrás: Illinois állami rendőrség

A hashajtó miatt több kisgyerek is kórházba került

A People számolt be a nem mindennapi bűncselekményről. A lap információi szerint legalább 3 kiskorú került kórházba a hashajtós gumicukor miatt. Mint írták, a rendőrség pár nappal az eset után letartóztatta Juarezt, majd az ügyészség büntetőeljárást indított vele szemben. Bár Juarez szabadlábon védekezhet egyelőre, hamarosan a bíróságon kell felelnie a tetteiért.

Az ügyészség három rendbeli bántalmazási kísérlettel, kiskorúakkal szembeni testi sértéssel, és három rendbeli kiskorú gyermek veszélyeztetésével vádolja a pedagógust.

Mit tudunk eddig a bölcsődei mérgezésről?

Február 6-án az Illinois állambeli Sycamore városkájában botrány tört ki, miután több kiskorú gyermek is rosszul lett a helyi bölcsődében. A gyerekek szülei egyöntetűen arról beszéltek, hogy a délutáni ügyeletes óvónő, Juarez titokban gumicukrot osztogatott a bölcsiseknek. Nem sokkal később kiderült, hogy csak azok lettek rosszul, akik fogyasztottak az édességből. A rendőrség megerősítette a szomorú pletykákat:

„Nyomozást folytatunk a bölcsődei ügyben. Azt már most megerősíthetjük, hogy valóban megtörtént az incidens és három kiskorú áldozatot is azonosítottunk, akik mindegyike kétéves vagy annál fiatalabb" - olvasható a hatóság közleményében.

