Egy átfogó vizsgálatból kiderült, melyik az a frissítő, amit nem szabad repüléskor fogyasztani

Egy nemrégiben publikált, hároméves tanulmány szerint az Egyesült Államokban néhány népszerű légitársaság fedélzeti vize a szakértők szerint egészségügyi kockázatot jelenthet. A Center for Food as Medicine and Longevity által végzett kutatás 2022. október 1. és 2025. szeptember 30. között zajlott, mintegy 35 674 mintavétel alapján, 10 nagyobb és 11 regionális légitársaság vízminőségét mérve. Íme néhány repülési tipp a kutatási eredmények alapján!

Repülési kisokos: a repülőkön felszolgált víz minősége sokszor kifogásolható egy kutatás szerint.

Egy kutatás szerint a repülőkön felszolgált víz veszélyes lehet.

Az egyik legnagyobb amerikai légitársaság, az American Airlines borzasztóan szerepelt a vizsgálatokon.

A szakértők azt javasolják, hogyha lehet, kerüljük a csapvíz fogyasztását a repülőgépeken.

Íme a részletek!

Repülési kisokos: ezért ne igyál vizet a repülőn

Az említett vizsgálat során a vízminőséget „Water Safety Score” alapján értékelték 0-tól (legtávolabb az ideálistól) 5-ig (legjobb) terjedő skálán. A 3,5 feletti pontszámot már biztonságosnak tekintették, ám több légitársaság esetében is „potenciálisan egészségtelen” kategóriába esett a pontszám. Úgy tűnik, hogy a repülési tippek közé és a különböző repülési kisokosokba már a víz fogyasztásának a kockázatát is be kell venni.

Mi befolyásolja a víz minőségét?

A kutatás szerint a repülőgépek vízminőségét több tényező is befolyásolja: a különböző úti célokon mért hőmérséklet, a gépek mechanikai terhelése, a változó vízforrások és a különböző állomásokon eltöltött idő mind-mind hatással vannak a vízminőségre.

A vizsgálat részletesen értékelte az egyes légitársaságokat az alábbi szempontok szerint:

a vízminőséggel kapcsolatos szabálysértések száma,

E. coli baktériumok szennyező szintjének megsértése,

indikátor-pozitív arányok,

fertőtlenítés és öblítés gyakorisága.

Mely légitársaságoknál a legjobb és legrosszabb a vízminőség?

A kutatás szerint a legbiztonságosabb vizet Delta Airlines (5,00 – A) és Frontier Airlines (4,80 – A) szolgáltatta, mellettük az Alaska Airlines végzett a harmadik helyen (3,85 – B). Ezzel szemben a nagyobb légitársaságok közül az American Airlines a legrosszabb eredményt érte el (1,75 – D), miközben a regionális légitársaságok közül a Mesa Airlines kapta a legalacsonyabb pontszámot (1,35 – F). Egyedüli pozitív példa a regionális társaságok közül a GoJet Airlines volt (3,85 – B) – számolt be a People.