Baranyi Hanna
2026.02.16.
Victorai Wang most megmutatta, hogy a multikulturális neveltetés hatásai hogyan tudnak fúziót alkotva megjelenni egy művészeti alkotásban. A Budapest Central European Fashion Weeken bemutatott kollekciója ugyanis igen festőire sikerült: az elegáns, de mégis hétköznapi viseletre szánt ruhák olyanok voltak, mintha azok a Szépművészeti Múzeum kiállított darabjaiból keltek volna életre.

Az új divatmárka, a VICTORIA WANG is megmutatkozott a 2026-os Budapest Central European Fashion Weeken (BCEFW). A letisztult színek, az innovatív, ám mégis ősi hagyományokhoz visszanyúló motívumok és az elegáns kézművesség felcsigázták a nagyérdeműt és izgalmassá tették a kollekció vizuális látványvilágát. Egyéniség, hagyomány és kifinomultság – ez jellemezte a 2026-os VICTORIA WANG ruhákat.

Victoria Wang a Budapest Central European Fashion Weeken
A Flowline kollekció új dizájnt teremtett a Budapest Central European Fashion Weeken.
Forrás: MW

Budapest Central European Fashion Week

  • A 17. BCEFW-n fiatal tervezőkkel és nagy divatmárkákkal is találkozhattunk.
  • A fiatal tervező, Victoria Wang különböző kulturális örökségekből meríti inspirációját, ruháit pedig a keleti és nyugati motívumok harmonikus fúziója teszi egyedivé.
  •  Az új kollekcióban, a Flowline-ban a történeteket elmesélő ruhadarabok immár hétköznapibb, hordhatóbb verzióban jelentek meg.
  • Victoria amellett, hogy a keleti és nyugati elemeket hűen ábrázolja alkotásaiban, egyúttal el is mosta a kulturális örökségek közötti határokat – ezzel egy olyan fúziós dizájnt megalkotva, mely egyszerre hagyományos, innovatív és egyedi.

BCEFW – 2026 divat

A BCEFW immár 17. alkalommal került megrendezésre. Itt olyan divatmárkákkal találkozhattunk, mint a Nanushka – melynek új kollekciója valódi szabadságot adott a nőiesség megéléséhez –, a NUBU – ahol a réteges, tájszerű formák, az elmosódott színátmenetek és a kézzel festett felületek győzedelmeskedtek – vagy Szarvas Valentin – aki vastapssal debütált az Apolló Galériában.

Az eseményen természetesen nemcsak catwalk divatbemutatók voltak láthatóak – rengeteg workshop és prezentáció is volt, ahol a fiatalabb tervezőkkel is találkozhattunk. Ilyen volt Victoria Wang is, aki a pályakezdők csoportját erősítette, alkotásaiból mégis szembetűnő volt, hogy tehetsége és művészi víziói miatt nagy sikerek állnak előtte.

Új márka a láthatáron: VICTORIA WANG

A fiatal divattervező alkotásai a keleti és nyugati hagyományok ötvözésére épül. Victoria kínai származású, de Magyarországon született és nevelkedett – ez a kettősség pedig egyértelműen látszik tervezéseiben. A különböző hagyományú kultúrák ötvözése mellett a harmóniát és az egyediséget is egészen újszerű motívumokkal ábrázolja ruháiban.

Victoria idén szerzett diplomát a Budapesti Metropolitan Egyetemen divat- és textiltervezésből, az egyetemi évei alatt pedig a kínai és magyar népviselet elemeivel kísérletezett. Ez, az ázsiai és magyar hagyományok közötti kísérlet pedig kikristályosodni látszik új kollekciójában, a Flowline-ban.

Victoria Wang új kollekciója: Flowline

A Flowline-nal Victoria egy olyan konfekcióirányzatot képvisel, mely továbbviszi előző, EtnoFlow nevezetű, koncepcionális kollekcióját – vagyis mindkét alkotásban az az igazán különleges, hogy minden darabja külön történetet mesél el. Az EtnoFlow-ban a mongol-magyar hagyományok ötvözését jelenítette meg. Ezt az ötletet pedig egy kifinomultabb megközelítéssel tette hétköznapibbá a Flowline-ban.

A letisztult színek, a márkára jellemző virágmotívumok, és az anyagok hullámzásával való játék tökéletes keretbe tette a kultúrák közötti vizuális kapcsolatot. A kézművesség és az egyedi sziluettek pedig igencsak hangsúlyossá váltak új kollekciójában.

Victoria a 2026-os BCEFW-n bemutatott prezentációjával tökéletesen demonstrálta, hogyan mosódhatnak el az egymástól egyébként távol álló hagyományok határai. A Flowline etnikai narratívája ugyanis nemcsak az összképben, hanem az apró részletekben is egyedi üzenetet hordozott: hogy hogyan lehet valami multikulturális, többrétegű és mégis imádnivalóan önazonos.

