Az új divatmárka, a VICTORIA WANG is megmutatkozott a 2026-os Budapest Central European Fashion Weeken (BCEFW). A letisztult színek, az innovatív, ám mégis ősi hagyományokhoz visszanyúló motívumok és az elegáns kézművesség felcsigázták a nagyérdeműt és izgalmassá tették a kollekció vizuális látványvilágát. Egyéniség, hagyomány és kifinomultság – ez jellemezte a 2026-os VICTORIA WANG ruhákat.

A Flowline kollekció új dizájnt teremtett a Budapest Central European Fashion Weeken.

Forrás: MW

Budapest Central European Fashion Week A 17. BCEFW-n fiatal tervezőkkel és nagy divatmárkákkal is találkozhattunk.

A fiatal tervező, Victoria Wang különböző kulturális örökségekből meríti inspirációját, ruháit pedig a keleti és nyugati motívumok harmonikus fúziója teszi egyedivé.

Az új kollekcióban, a Flowline-ban a történeteket elmesélő ruhadarabok immár hétköznapibb, hordhatóbb verzióban jelentek meg.

Victoria amellett, hogy a keleti és nyugati elemeket hűen ábrázolja alkotásaiban, egyúttal el is mosta a kulturális örökségek közötti határokat – ezzel egy olyan fúziós dizájnt megalkotva, mely egyszerre hagyományos, innovatív és egyedi.

BCEFW – 2026 divat

A BCEFW immár 17. alkalommal került megrendezésre. Itt olyan divatmárkákkal találkozhattunk, mint a Nanushka – melynek új kollekciója valódi szabadságot adott a nőiesség megéléséhez –, a NUBU – ahol a réteges, tájszerű formák, az elmosódott színátmenetek és a kézzel festett felületek győzedelmeskedtek – vagy Szarvas Valentin – aki vastapssal debütált az Apolló Galériában.

Az eseményen természetesen nemcsak catwalk divatbemutatók voltak láthatóak – rengeteg workshop és prezentáció is volt, ahol a fiatalabb tervezőkkel is találkozhattunk. Ilyen volt Victoria Wang is, aki a pályakezdők csoportját erősítette, alkotásaiból mégis szembetűnő volt, hogy tehetsége és művészi víziói miatt nagy sikerek állnak előtte.

Új márka a láthatáron: VICTORIA WANG

A fiatal divattervező alkotásai a keleti és nyugati hagyományok ötvözésére épül. Victoria kínai származású, de Magyarországon született és nevelkedett – ez a kettősség pedig egyértelműen látszik tervezéseiben. A különböző hagyományú kultúrák ötvözése mellett a harmóniát és az egyediséget is egészen újszerű motívumokkal ábrázolja ruháiban.

Victoria idén szerzett diplomát a Budapesti Metropolitan Egyetemen divat- és textiltervezésből, az egyetemi évei alatt pedig a kínai és magyar népviselet elemeivel kísérletezett. Ez, az ázsiai és magyar hagyományok közötti kísérlet pedig kikristályosodni látszik új kollekciójában, a Flowline-ban.