Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 16., hétfő Julianna, Lilla

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Budapest Central European Fashion Week
2026 trend

Vintage vidámság: TOMCSANYI divatbemutatóját ünnepelte mindenki a BCEFW-n

Tomcsányi bemutató a Budapest Central European Fashion Week 2026-os eseményén
MW - Török Gergely
2026 trend Tomcsányi Dóra divatbemutató BCEFW
A virágos otthonkaminta még sose volt ennyire divatos! Tomcsányi Dóra divattervező új kollekciója hatalmas sikert aratott a BCEFW-n. Nézd meg a budapesti divathét egyik legkreatívabb show-ját!

A hétvégén zajlott a Budapest Central European Fashion Week és idén is zseniális kollekciókat láthattunk. A kreatív minták királynője, Tomcsányi Dóra is bemutatta legújabb kollekcióját. A magyar divatvilág krémje hatalmas tapssal fogadta a show-t a BCEFW-n. Nézd meg a TOMCSANYI márka legújabb tervezéseit!

BCEFW 2026
BCEFW 2026 TOMCSANYI divatbemutatója.
Forrás: MW

BCEFW 2026: TOMCSANYI visszahozta a vintage otthonkamintát a divatba

  • 2026 divatjában a mintás, színes és vidám tervezések kerülnek előtérbe.
  • Tomcsányi Dóra végre végett vetett a minimalizmusnak, és egyedi, kreatív stílusával hatalmas sikert aratott.
  • Nézd meg a 2026/27 őszi/téli kollekcióját galériánkban!

A hétvégén zajlott a Budapest Central European Fashion Week, és mint mindig most is művészi dizájnokat láthattunk. Tomcsányi Dóra divattervező szombaton négy órakor tartotta új kollekciójának bemutatóját. Ez a nap igazi álom volt a magyar divatrajongók számára, hiszen a TOMCSANYI bemutatót Kerényi Virág követte, aki szintén extravagáns, művészi munkáiról híres. Ahogy azt megszokhattuk tőle, most is a színeken, mintákon és a vintage irányzaton volt a hangsúly. Láthattunk vasaló nőket ábrázoló anyagokat, otthonkára hasonlító szabásokat és rengeteg-rengeteg Pán Péter gallért. 

Kollekciójában erőteljes volt a magenta, piros, királykék és a pink szín is. Minden modellen pufi hajpántot láthattunk, és gyakran a minitáskák anyaga megegyezett a ruhákéval. Szinte minden tervezésen hangsúlyos, arany gombok voltak. Tomcsányi ismét megmutatta azt a fajta vintage nőiességet, amelyet könnyen beépíthetsz a mai modern öltözködésbe is. 

Tomcsányi Dóra divattervező
Tomcsányi Dóra divattervező a BCEFW 2026-os divatbemutatón.
Forrás: MW

Miután az utolsó modell is lejött a kifutóról, kifutott Tomcsányi Dóra is, akit hatalmas taps, ujjongás és fütyülés fogadott. Érezhető volt, hogy a teremben mindenki rajongással ünnepli a divattervezőt. A budapesti divathéten látott NUBU és Nanushka tervezésekkel ellentétben TOMCSÁNYI maximalista, élénk és vidám stílust képviselt. 

Kattints a galériára, és nézd meg Tomcsányi Dóra divattervező legújabb kollekcióját!

1 / 12
1 / 12
1 / 12
1 / 12
1 / 12
1 / 12
1 / 12
1 / 12
1 / 12
1 / 12
1 / 12
1 / 12
BCEFW 2026 TOMCSANYI
MW

 

Nézd meg további BCEFW cikkeinket is:

Óriási sikert aratott a NUBU a Budapest Central European Fashion Weeken – Garam Judit az alkotói folyamatról mesélt

Kényelem, funkció és fenntarthatóság – ez a NUBU örök mottója.

Lágy brutalizmus és érzelmes földszínek – Ilyen volt a Nanushka divatbemutatója a BCEFW-n

Munkaruha, keménység, mégis puha sziluett, és egy furcsa, meghatározó érzés. A BCEFW most nemcsak trendeket mutat, hanem hangulatot is.

Vastaps az Apolló Galériában: debütált Szarvas Valentin kollekciója a Budapest Central European Fashion Weeken

Budapest Central European Fashion Week keretében debütált Szarvas Valentin Csendélet kollekciója.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu