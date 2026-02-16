Vintage vidámság: TOMCSANYI divatbemutatóját ünnepelte mindenki a BCEFW-n

A hétvégén zajlott a Budapest Central European Fashion Week és idén is zseniális kollekciókat láthattunk. A kreatív minták királynője, Tomcsányi Dóra is bemutatta legújabb kollekcióját. A magyar divatvilág krémje hatalmas tapssal fogadta a show-t a BCEFW-n. Nézd meg a TOMCSANYI márka legújabb tervezéseit!
BCEFW 2026: TOMCSANYI visszahozta a vintage otthonkamintát a divatba
- 2026 divatjában a mintás, színes és vidám tervezések kerülnek előtérbe.
- Tomcsányi Dóra végre végett vetett a minimalizmusnak, és egyedi, kreatív stílusával hatalmas sikert aratott.
- Nézd meg a 2026/27 őszi/téli kollekcióját galériánkban!
A hétvégén zajlott a Budapest Central European Fashion Week, és mint mindig most is művészi dizájnokat láthattunk. Tomcsányi Dóra divattervező szombaton négy órakor tartotta új kollekciójának bemutatóját. Ez a nap igazi álom volt a magyar divatrajongók számára, hiszen a TOMCSANYI bemutatót Kerényi Virág követte, aki szintén extravagáns, művészi munkáiról híres. Ahogy azt megszokhattuk tőle, most is a színeken, mintákon és a vintage irányzaton volt a hangsúly. Láthattunk vasaló nőket ábrázoló anyagokat, otthonkára hasonlító szabásokat és rengeteg-rengeteg Pán Péter gallért.
Kollekciójában erőteljes volt a magenta, piros, királykék és a pink szín is. Minden modellen pufi hajpántot láthattunk, és gyakran a minitáskák anyaga megegyezett a ruhákéval. Szinte minden tervezésen hangsúlyos, arany gombok voltak. Tomcsányi ismét megmutatta azt a fajta vintage nőiességet, amelyet könnyen beépíthetsz a mai modern öltözködésbe is.
Miután az utolsó modell is lejött a kifutóról, kifutott Tomcsányi Dóra is, akit hatalmas taps, ujjongás és fütyülés fogadott. Érezhető volt, hogy a teremben mindenki rajongással ünnepli a divattervezőt. A budapesti divathéten látott NUBU és Nanushka tervezésekkel ellentétben TOMCSÁNYI maximalista, élénk és vidám stílust képviselt.
Kattints a galériára, és nézd meg Tomcsányi Dóra divattervező legújabb kollekcióját!
