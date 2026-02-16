Emberi roncs lett Will Smith a forgatás alatt – 19 éves A boldogság nyomában

A boldogság nyomában igaz történeten alapuló megható film, amely Chris Gardner igaz sztoriját meséli el, aki a hajléktalanságból küzdötte fel magát a Wall Street-i brókerek világába. Gardnert Will Smith alakítja, aki a film forgatását lelkileg az egyik legintenzívebb és legsebezhetőbb színészi élményeként írta le, amit állítólag csak hónapokkal később volt képes kiheverni.

Will Smith és Jaden Smith, filmen és a valóságban is apa-fia.

A boldogság nyomában A stábból többen is említették, hogy a forgatás inkább emlékeztetett egy csendes, visszafogott európai művészfilm forgatási hangulatára, mint egy tipikus amerikai produkcióra.

Will Smith-t erőteljesen megviselte, hogy egy olyan apát kellett játszania, aki képtelen fiának jobb életkörülményeket teremteni.

A Will Smith által alakított Chris Gardner ma elismert motivációs előadó, aki világszerte tart előadásokat a kitartásról és az álmok megvalósításáról.

Will Smith producerként is részt vett a film készítésében, és a casting során hamar kiderült, hogy saját fia, a Jada Pinkettől született Jaden Smith természetessége és őszintesége remekül illik a másik főszereplő karakteréhez, ugyanakkor sokáig vívódott, hogy jó ötlet-e bevonni a saját fiát egy érzelmileg megterhelő történetbe. Végül úgy döntött, kockáztat.

Will Smith eleinte óvta fiát, Jadent a szerepléstől.

Fontosnak tartotta, hogy megtapasztalja, hogy az élet nem mindig könnyű, és hogy az apja nem mindenható.

Will Smith le akarta állítani a mosdójelenetet, de a rendező hajthatatlan volt

A film egyik legmegrázóbb jelenete, amikor apa és fia egy metrómegálló koszos mosdójában volt kénytelen tölteni az ájszakát. Habár Will Smith profi színész, a játék itt számára rémálom volt, kifejezetten nehéz volt ugyanis az apaszerepet a filmes karaktertől különválasztania.

A 2005-ös forgatást Will Smith élete egyik legnagyobb megpróbáltatásának tartja.

Jaden (akit azóta a legbefolyásosabb nepo baby-ként tartanak számon) ráadásul ebben a jelenetben is sokat improvizált, amire a színész egyáltalán nem volt felkészülve: ott és akkor csapták arcba a kisfiú meglátásai és kérdései a szegénységről, a félelemről és kettejük összetartásáról.

Smith egy interjúban bevallotta, ez volt az egyik legnehezebb napja a pályáján. Apaként úgy érezte, mintha kést döfködnének a szívébe, és a tudat, hogy nem képes jobb sorsot biztosítani a fiának, teljesen összetörte. Ösztönösen le akarta állítani a jelenet forgatását egy ponton, de a rendező nem engedte.

A legnagyobb apai félelmekkel kellett szembenéznie

A Budapestért rajongó Smith által játszott Gardner sikertelenül próbál állást találni, és újra meg újra elutasítják. Ezeknél a jeleneteknél a csendes szégyent és a megaláztatásokat Smith tudatosan apró, de annál hatásosabb színészi eszköztárral érzékeltette, zseniálisan.

„A legnehezebb mégis a csend volt. Nem sírhatsz, nem kiabálhatsz, csak el kell viselned. És közben még a gyermeked fájdalmát is nap mint nap látnod kell. Egy apa sok mindent elviselne magáért, de azt látni, hogy a gyerek fáradt, fél vagy fázik, pusztító érzés”

– nyilatkozta az Oscar-díjas színész a CBS Newsnak 2006-ban, továbbá elárulta, hogy fiatalkori emlékeit is előhívta a hiteles alakításhoz. Abból az időszakból, amikor még nem volt sikeres, és folyamatosan bizonyítania kellett. (És amikor még nem pofozott meg senkit az Oscar-gálán). A rendező ezt meglovagolva több alkalommal hagyta futni a kamerát akkor is, amikor a jelenet hivatalosan már véget ért.