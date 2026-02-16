Emberi roncs lett Will Smith a forgatás alatt – 19 éves A boldogság nyomában

A boldogság nyomában igaz történeten alapuló megható film, amely Chris Gardner igaz sztoriját meséli el, aki a hajléktalanságból küzdötte fel magát a Wall Street-i brókerek világába. Gardnert Will Smith alakítja, aki a film forgatását lelkileg az egyik legintenzívebb és legsebezhetőbb színészi élményeként írta le, amit állítólag csak hónapokkal később volt képes kiheverni.
A boldogság nyomában
- A stábból többen is említették, hogy a forgatás inkább emlékeztetett egy csendes, visszafogott európai művészfilm forgatási hangulatára, mint egy tipikus amerikai produkcióra.
- Will Smith-t erőteljesen megviselte, hogy egy olyan apát kellett játszania, aki képtelen fiának jobb életkörülményeket teremteni.
- A Will Smith által alakított Chris Gardner ma elismert motivációs előadó, aki világszerte tart előadásokat a kitartásról és az álmok megvalósításáról.
Will Smith producerként is részt vett a film készítésében, és a casting során hamar kiderült, hogy saját fia, a Jada Pinkettől született Jaden Smith természetessége és őszintesége remekül illik a másik főszereplő karakteréhez, ugyanakkor sokáig vívódott, hogy jó ötlet-e bevonni a saját fiát egy érzelmileg megterhelő történetbe. Végül úgy döntött, kockáztat.
Fontosnak tartotta, hogy megtapasztalja, hogy az élet nem mindig könnyű, és hogy az apja nem mindenható.
Will Smith le akarta állítani a mosdójelenetet, de a rendező hajthatatlan volt
A film egyik legmegrázóbb jelenete, amikor apa és fia egy metrómegálló koszos mosdójában volt kénytelen tölteni az ájszakát. Habár Will Smith profi színész, a játék itt számára rémálom volt, kifejezetten nehéz volt ugyanis az apaszerepet a filmes karaktertől különválasztania.
Jaden (akit azóta a legbefolyásosabb nepo baby-ként tartanak számon) ráadásul ebben a jelenetben is sokat improvizált, amire a színész egyáltalán nem volt felkészülve: ott és akkor csapták arcba a kisfiú meglátásai és kérdései a szegénységről, a félelemről és kettejük összetartásáról.
Smith egy interjúban bevallotta, ez volt az egyik legnehezebb napja a pályáján. Apaként úgy érezte, mintha kést döfködnének a szívébe, és a tudat, hogy nem képes jobb sorsot biztosítani a fiának, teljesen összetörte. Ösztönösen le akarta állítani a jelenet forgatását egy ponton, de a rendező nem engedte.
A legnagyobb apai félelmekkel kellett szembenéznie
A Budapestért rajongó Smith által játszott Gardner sikertelenül próbál állást találni, és újra meg újra elutasítják. Ezeknél a jeleneteknél a csendes szégyent és a megaláztatásokat Smith tudatosan apró, de annál hatásosabb színészi eszköztárral érzékeltette, zseniálisan.
„A legnehezebb mégis a csend volt. Nem sírhatsz, nem kiabálhatsz, csak el kell viselned. És közben még a gyermeked fájdalmát is nap mint nap látnod kell. Egy apa sok mindent elviselne magáért, de azt látni, hogy a gyerek fáradt, fél vagy fázik, pusztító érzés”
– nyilatkozta az Oscar-díjas színész a CBS Newsnak 2006-ban, továbbá elárulta, hogy fiatalkori emlékeit is előhívta a hiteles alakításhoz. Abból az időszakból, amikor még nem volt sikeres, és folyamatosan bizonyítania kellett. (És amikor még nem pofozott meg senkit az Oscar-gálán). A rendező ezt meglovagolva több alkalommal hagyta futni a kamerát akkor is, amikor a jelenet hivatalosan már véget ért.
A forgatás szüneteiben nem volt önmaga
A színészt, mintha kicserélték volna. Nem ment viccelődni a kollégákkal, a legtöbbször inkább elvonult, csendben ücsörgött, sokszor még Jadent is elkerülte.
A stáb szerint képtelen volt visszatalálni önmagához.
A valódi Chris Gardner tanácsadóként segítette az egyébként már az öngyilkosságon is elgondolkodó Will Smith-t, és bár nagyon hálás volt neki, ez is roppant szívbemarkoló élmény volt számára. Szembesült azzal, hogy az amerikai bróker sztorijában semmi nem fikció – valóban olyan borzalmas helyzetben volt régen, mint amilyennek a film mutatja. Ahogy Gardnerre sem, rá sem nézett senki emberként a forgatás hónapjai alatt az utcai jelenetek során.
Will Smith később megfogalmazta, hogy a film óta képes úgy tekinteni a saját magánéleti mélypontjaira, mint elkerülhetetlen, tanító célzatú feladatokra. A Gardner bőrében töltött idő tanította meg arra, hogy nem a siker, hanem a kitartás az igazi érték. És hogy a boldogság nem egy állapot, hanem egy folyamat, amit gyakran csak a szenvedésen keresztül érthetünk meg.
Amennyiben még nem láttad a filmet, csak saját felelősségre nézd meg az utolsó jelenetet, amely az egyik legtorokszorítóbb mind közül. Természetesen Kálid Artúr hangján.
