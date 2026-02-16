Lékai-Kiss Ramóna meztelenruhában, Betty, a csúnya lány flitterekben: íme, a Nagy Duett zsűrijének öltözéke – Galéria

Elindult A Nagy Duett legújabb évada a TV2-n. Az első adásban nyújtott elképesztő produkciók mellett azonban a divat is kiemelt szerepet kapott. A zsűrik és a műsorvezetők is kitettek magukért. Nézd meg milyen meztelenruhában tündökölt Lékai-Kiss Ramóna!

A Nagy Duett első adásának divatpillanatai.

Forrás: TV2

A Nagy Duett első adása divatban gazdag volt Lékai-Kiss Ramóna mellett Ana María Orozco volt az est abszolút sztárja.

Az első adásban izgalmas, vagány és egyedi outfiteket láthattunk a zsűritagokon.

Újra itt A Nagy Duett, és minden idők egyik legizgalmasabb évadának ígérkezik. A műsort Tilla és Liptai Claudia vezeti, a zsűripultban pedig Lékai-Kiss Ramóna, Stohl András, Horváth Tamás, és Kasza Tibi ülnek. A Nagy Duett 2026-ban is tud újat mutatni, nemcsak zseniális sztárjaival, de stílusával is.

A Nagy Duett outfitjei

Lékai-Kiss Ramóna, mint az show egyetlen állandó női zsűrije, természetesen kitűnt a többiek közül. Egy virágos csipkeruhát viselt, ami bár hosszú ujjú és magas nyakú volt, áttetsző anyaga visszafogottan szexivé tette. A testhezálló ruha tökéletesen állt Ramónán, kiemelve alakját. Az ilyen típusú ruhát a mai modern divatban meztelenruhának is nevezik, amit a nagy világsztárok előszeretettel viselnek.

Ana María Orozco, a Betty, a csúnya lány sztárja, egy elképesztő, csillogó estélyi ruhában volt, amivel teljesen ellopta a show-t. Az arany- és ezüstflitteres ruha pánt nélküli és testre simuló szabása tökéletesen állt a színésznőnek. A meglepetésvendég elképesztő sikert aratott.

A Nagy Duett három férfi zsűrije az öltözetükben is megmutatták saját, egyéni stílusukat. Horváth Tamás egy laza, sportos szettben volt. Csillogó kövekkel kirakott, baggy farmert viselt, egy sportos mezzel és ezüst láncokat választott kiegészítőnek. Stohl András szokásához híven egy monokróm outfitben volt. Az egyszerű fekete nadrágot és polót egy mélyzöld bőrkabáttal és egy vastag keretes szemüveggel bolondította meg. Kasza Tibi a vagány oldalát mutatta meg fehér farmerkabátjával és sportcipőjével.