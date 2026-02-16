Budapest Central European Fashion Week: Gábor Zsazsa szelleme lebegett Richard Demeter kollekciója felett

Richard Demeter olyan AW2627 kollekcióval érkezett a Budapest Central European Fashion Weekre, ami nemcsak bemutató volt, hanem egy valódi statement. Nőies, merész, kicsit pimasz és pontosan tudta magáról, hogy bizony hatni fog.

Kárpáti Rebeka először vonult fel a Budapest Central European Fashion Weeken.

Forrás: mw

Gábor Zsazsa vibes full glam módra a Budapest Central European Fashion Weeken Richard Demeter az AW2627 kollekcióját mutatta be a BCEFW-n.

A divatbemutatót Kárpáti Rebeka nyitotta, aki először lépett kifutóra.

A kollekciót Gábor Zsazsa inspirálta, dominált a piros szín és a tollboa.

A mostani kollekció múzsája nem más volt, mint Gábor Zsazsa, Hollywood legendás magyar származású dívája, aki soha nem kért bocsánatot azért, mert túlragyog mindenkit. És pontosan ezt a mentalitást érezhettük a kifutón is. Hollywoodi luxus egy csipetnyi lágysággal.

Tűzpiros minden mennyiségben

A mélybordótól az élénk skarlátig. Hatalmas, már-már teátrális virágminták. És azok a kalapok! Olyan darabok vonultak fel, amik mellett egyszerűen nem lehetett szó nélkül elmenni. Ezek a lookok figyelmet követeltek. És kaptak is.

A bemutatót Kárpáti Rebeka nyitotta, aki − ahogy a posztjában elmondta − életében először vonult végig kifutón. A szereplése visszafogott, mégis magabiztos volt, megjelenése pedig jól illeszkedett a kollekció koncepciójához. A Budapest Fashion Week közönsége már a nyitányt is tapssal fogadta.

A Budapest Fashion Week kifutóján egymást követték a karakteres szettek. A kollekció nem finomkodott: a piros uralta a teret, mintha azt üzenné, hogy a nőiesség nem halk háttérzaj, hanem főszerep.

A tollboa visszatérő elemként szinte minden második looknál felbukkant, és imádtuk érte. Mert van abban valami felszabadító, amikor egy magyar márka nem fél a glamúrtól. Nem fél a túlzástól. Nem fél attól, hogy „sok lesz”. Spoiler: nem volt sok. Pont elég volt.

Estélyi ruhák, amikben díjátadóra mennénk

Az estélyi ruhák külön fejezetet érdemelnek. Testhez simuló szabásvonalak, hangsúlyos vállak, érzéki kivágások – de mindezt ízléssel. Az erős nőiesség és az elegancia nem egymás ellen dolgozott, hanem szépen összeállt egy koherens, határozott vízióvá − akárcsak a Nanushka új kollekciója is.