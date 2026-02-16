Budapest Central European Fashion Week: Gábor Zsazsa szelleme lebegett Richard Demeter kollekciója felett

Richard Demeter olyan AW2627 kollekcióval érkezett a Budapest Central European Fashion Weekre, ami nemcsak bemutató volt, hanem egy valódi statement. Nőies, merész, kicsit pimasz és pontosan tudta magáról, hogy bizony hatni fog.
Gábor Zsazsa vibes full glam módra a Budapest Central European Fashion Weeken
- Richard Demeter az AW2627 kollekcióját mutatta be a BCEFW-n.
- A divatbemutatót Kárpáti Rebeka nyitotta, aki először lépett kifutóra.
- A kollekciót Gábor Zsazsa inspirálta, dominált a piros szín és a tollboa.
A mostani kollekció múzsája nem más volt, mint Gábor Zsazsa, Hollywood legendás magyar származású dívája, aki soha nem kért bocsánatot azért, mert túlragyog mindenkit. És pontosan ezt a mentalitást érezhettük a kifutón is. Hollywoodi luxus egy csipetnyi lágysággal.
Tűzpiros minden mennyiségben
A mélybordótól az élénk skarlátig. Hatalmas, már-már teátrális virágminták. És azok a kalapok! Olyan darabok vonultak fel, amik mellett egyszerűen nem lehetett szó nélkül elmenni. Ezek a lookok figyelmet követeltek. És kaptak is.
A bemutatót Kárpáti Rebeka nyitotta, aki − ahogy a posztjában elmondta − életében először vonult végig kifutón. A szereplése visszafogott, mégis magabiztos volt, megjelenése pedig jól illeszkedett a kollekció koncepciójához. A Budapest Fashion Week közönsége már a nyitányt is tapssal fogadta.
A Budapest Fashion Week kifutóján egymást követték a karakteres szettek. A kollekció nem finomkodott: a piros uralta a teret, mintha azt üzenné, hogy a nőiesség nem halk háttérzaj, hanem főszerep.
A tollboa visszatérő elemként szinte minden második looknál felbukkant, és imádtuk érte. Mert van abban valami felszabadító, amikor egy magyar márka nem fél a glamúrtól. Nem fél a túlzástól. Nem fél attól, hogy „sok lesz”. Spoiler: nem volt sok. Pont elég volt.
Estélyi ruhák, amikben díjátadóra mennénk
Az estélyi ruhák külön fejezetet érdemelnek. Testhez simuló szabásvonalak, hangsúlyos vállak, érzéki kivágások – de mindezt ízléssel. Az erős nőiesség és az elegancia nem egymás ellen dolgozott, hanem szépen összeállt egy koherens, határozott vízióvá − akárcsak a Nanushka új kollekciója is.
Richard Demeter nemcsak ruhákat mutatott be ezen a magyar divatbemutatón. Hangulatot adott. Attitűdöt. Egy kicsit azt az érzést, hogy nem kell visszavenni magadból csak azért, hogy kényelmesebb legyél mások számára.
És talán pont ezért lett ez az este a Budapest Central European Fashion Week egyik legemlékezetesebb pillanata. Mert nem csak néztük a kollekciót – éreztük is. Ha ez a jövő 2026/27-re, akkor mi már most kérjük a vöröset.
