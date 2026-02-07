Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
A Kardashianok elkulloghatnak – A görög nőideál lesz az etalon 2026-tól

Shutterstock - Ironika
szimmetria nőideál trend
Jónás Ágnes
2026.02.07.
A Kardashian-éra leáldozóban, Aphrodité újra színre lép. A 2026-os divat- és szépségtrendek meglepő irányt vesznek: a plasztik tökéletesség helyét az ókori görög nőideál hódít. De mit jelent ez a gyakorlatban?

Az ókori görögöknek ijesztően pontos elképzeléseik voltak arról, milyen is a szép nő: a természetességet, a szimmetriát, a gömbölyded formákat és az izmos formákat részesítették előnyben.  A 2026-os divatelőrejelzések szerint az ókori görög nőideál nemcsak visszatér, de modern világunk etalonja is lesz. 

Aphrodité szobor mint görög nőideál.
Reméljük, az ókori görög nőideálok frizuratrendjét nem vesszük át.
Forrás: Shutterstock

Görög nőideál 

  • A klasszikus nőideál szépségjegyeinek meghatározásához a görög istennők nyújtottak támpontot az embereknek, úgy mint Aphrodité vagy Heléna. 
  • Milyen külső jegyek jellemzik az ókori görög szépségideált?
  • Marad, vagy megy a body positivity?

A Kardashianok már cikik, a görög nőideál lesz a menő 2026-ban

A hajdani görög nők klasszikus szépsége valahogy újra a toplista élére került. De milyen külső jegyekkel rendelkezik 2026 régi-új nőideálja? Egy biztos: akkoriban nem a méret, hanem a természetesség és az arányosság számított. A testalkatot illetően a körte alkat és az arányos popsi volt a favorit. A kerek állú és a telt ajkú nőknek volt a legnagyobb rajongótábora, de azok sem panaszkodtak, akik összenőtt, széles szemöldökkel büszkélkedtek. 

Görög szobor a korabeli nőideál fenekéről.
A kisebb, de formás fenék lesz a divat, a body positivity továbbra is a divat egyik meghatározó mezsgyéje marad.
Forrás: Shutterstock

A vöröses hajkorona ekkor sokkal trendibb volt, mint a szőke. A hullámos barna árnyalatok a női erőt szimbolizálták, melyet a hölgyek büszkén viseltek bonyolult fonatokban és lófarokban. A Kardashianok uralma tehát hamarosan véget ér, jönnek a Pinkre hasonlító izmos, szimmetrikus szépségek. A testpozitív hozzáállás természetesen továbbra is velünk marad. 

A görög nőideál egyik jellemzője a természetesség volt. Kardashian aligha felel meg ennek.
A görög nőideál stílusjegyei jönnek divatba. Mihez kezd most a Kardashian-klán?
Forrás: GC Images

Szintén búcsút inthetünk Beyoncé nagy hátsójának és Nicki Minaj sokat mutató szettjeinek, a szépségről alkotott régi-új elképzelések ugyanis a színpadi és a utcai divatot is átformálják: a görög stólákra emlékeztető egyvállas, lágy esésű ruhák már tavasztól meghódítják a boltokat. 

Görög nőideál stólában.
Új nőideál hódít 2026-tól.
Forrás: Shutterstock

Ezek a lezserebb fazonú, csendes luxus jegyében készült, kényelmes öltözékek remekül illeszkednek a mai rohanó életmódhoz. A tavaszi-nyári outfiteket a minimalista elegancia, a sejtelmesség és a természetes anyagok ( len, selyem, vászon) jellemzik. 

Ne tagadjuk: a görög szépségideál jelentős elvárásokat támaszt a modern nőkkel szemben. Őszintén reméljük, hogy nem lesz negatív hatással önbizalmunkra és mentális egészségünkre. 

