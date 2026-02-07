A Kardashianok elkulloghatnak – A görög nőideál lesz az etalon 2026-tól

Az ókori görögöknek ijesztően pontos elképzeléseik voltak arról, milyen is a szép nő: a természetességet, a szimmetriát, a gömbölyded formákat és az izmos formákat részesítették előnyben. A 2026-os divatelőrejelzések szerint az ókori görög nőideál nemcsak visszatér, de modern világunk etalonja is lesz.

Reméljük, az ókori görög nőideálok frizuratrendjét nem vesszük át.

Forrás: Shutterstock

Görög nőideál A klasszikus nőideál szépségjegyeinek meghatározásához a görög istennők nyújtottak támpontot az embereknek, úgy mint Aphrodité vagy Heléna.

Milyen külső jegyek jellemzik az ókori görög szépségideált?

Marad, vagy megy a body positivity?

A Kardashianok már cikik, a görög nőideál lesz a menő 2026-ban

A hajdani görög nők klasszikus szépsége valahogy újra a toplista élére került. De milyen külső jegyekkel rendelkezik 2026 régi-új nőideálja? Egy biztos: akkoriban nem a méret, hanem a természetesség és az arányosság számított. A testalkatot illetően a körte alkat és az arányos popsi volt a favorit. A kerek állú és a telt ajkú nőknek volt a legnagyobb rajongótábora, de azok sem panaszkodtak, akik összenőtt, széles szemöldökkel büszkélkedtek.

A kisebb, de formás fenék lesz a divat, a body positivity továbbra is a divat egyik meghatározó mezsgyéje marad.

Forrás: Shutterstock

A vöröses hajkorona ekkor sokkal trendibb volt, mint a szőke. A hullámos barna árnyalatok a női erőt szimbolizálták, melyet a hölgyek büszkén viseltek bonyolult fonatokban és lófarokban. A Kardashianok uralma tehát hamarosan véget ér, jönnek a Pinkre hasonlító izmos, szimmetrikus szépségek. A testpozitív hozzáállás természetesen továbbra is velünk marad.

A görög nőideál stílusjegyei jönnek divatba. Mihez kezd most a Kardashian-klán?

Forrás: GC Images

Szintén búcsút inthetünk Beyoncé nagy hátsójának és Nicki Minaj sokat mutató szettjeinek, a szépségről alkotott régi-új elképzelések ugyanis a színpadi és a utcai divatot is átformálják: a görög stólákra emlékeztető egyvállas, lágy esésű ruhák már tavasztól meghódítják a boltokat.

Új nőideál hódít 2026-tól.

Forrás: Shutterstock

Ezek a lezserebb fazonú, csendes luxus jegyében készült, kényelmes öltözékek remekül illeszkednek a mai rohanó életmódhoz. A tavaszi-nyári outfiteket a minimalista elegancia, a sejtelmesség és a természetes anyagok ( len, selyem, vászon) jellemzik.

Ne tagadjuk: a görög szépségideál jelentős elvárásokat támaszt a modern nőkkel szemben. Őszintén reméljük, hogy nem lesz negatív hatással önbizalmunkra és mentális egészségünkre.

