Netikett alapok: ezt az 5 kifejezést sürgősen felejtsd el e-mail írásakor

Egy e-mail megfogalmazása nem mindig egyszerű. Eltérő illemszabályok, ráadásul kevésbé személyes, mint egy kézzel írott levél, így kevésbé adunk a netikettre. Pedig egy online levél megírásakor is be kell tartani az etikettet. Annak érdekében, hogy ne legyünk elveszve, mint kedvenc zoknink másik párja, összeszedtük az e-mailekben gyakran szereplő mondatokat, amik valójában roppant sértőek.

Amikor e-mailt írunk, nem csak az illem miatt fontos a netikett.

Forrás: Getty Images

Netikett az e-mailekben Bizonyos, e-mailekben gyakran használt kifejezések aláássák hitelességünket, hozzáértésünket.

A netikett segít alternatív megfogalmazást találni a suta mondatok helyett.

Mi az a netikett?

A netikett a net és etikett szavak összevonásából született, mely a digitális kommunikáció illemtani kódexe. Mivel az internet és közösségi média világában minden gyorsan változik, a netikett szabályai is folyamatosan bővülnek, de alapelemei örök érvényűek.

Ezt az 5 mondatot soha ne írjuk e-mailekben

A listát minden bizonnyal még ki lehet egészíteni, azonban ezek azok a szókapcsolatok, mondatrészek, amik szinte minden levélben fel-feltűnnek.

1. „Ez így jó lesz?”

Süt róla a profizmus hiánya, a megtestesült határozatlansági névelő. Amennyiben az a célunk, hogy komolyan vegyenek minket, akkor minden hasonló megfogalmazás kerülendő. Ha kíváncsiak vagyunk kollégánk, barátunk véleményére egy feladatról, így érdemes az e-mailben tudtára hozni: „Örömmel venném észrevételeidet, gondolataidat a dologról.”

2. „Elnézést, amiért zargatlak”

A netikett alapján élből két probléma van az ehhez hasonló megfogalmazással. Egyfelől, ha tisztában vagyunk azzal, hogy az illető elfoglalt, eleve minek írunk neki? Másfelől ezek a kifejezések bizonytalanságot, bizalom hiányát sugallják, mintha eleve vesztes csatába indulnánk.

Udvarias, mégis határozott alternatíva lehet, ha egyszerűen megkérdezzük, hogy van az illető, így biztosítjuk afelől, hogy fontos számunkra az ideje, de nem leszünk meghunyászkodók.

3. „Ha nem bánod, meg tudnád csinálni…”

Ez épp ellentétes az előző ponttal: tisztában vagyunk vele, hogy a címzett elfoglalt, hogy kérésünk plusz teher neki, de tudatosan nem veszünk róla tudomást. Nincs is ezen mit ragozni, ha tudjuk, hogy nem ér rá, fölösleges plusz kérésekkel bombázni.