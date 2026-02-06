Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Hajból készült pucérruhában vonult az Üvöltő szelek premierjén a vörös szőnyegre Margot Robbie

A színésznő ruhája mellett nem lehet szó nélkül elmenni. Margot Robbie a premierinterjún kommentálta is a viseletét.

Margot Robbie vörös szőnyeges megjelenéseit mindig hatalmas figyelem kíséri, ám most az Üvöltő szelek londoni premierjén minden eddiginél extravagánsabb outfitben jelent meg. Meztelenruhája egyszerre modern, de reflektál a regényadaptációra és viktoriánus korra és a Brontë nővérek közötti kötelékre egyaránt. 

Margot Robbie részt vesz az Üvöltő szelek brit premierjén az Odeon Luxe Leicester Square-en, 2026. február 5-én Londonban, Angliában
Margot Robbie meztelenruhája igazi hajból készült.
Margot Robbie ruháját egy ékszer inspirálta

Margot Robbie outfitjét Dilara Findikoglu tervezte. A fűzőszerű szabás és áttetszőség már önmagában különleges és merész, és akkor azt még nem is említettük, hogy a mellkason, a törzsön és a derékrészen hajszálakkal fonták körbe a ruhát. A színésznő a londoni premieren elmondta, szettje sokkal inkább műalkotás, mint ruha. Hozzátette, a tervezőt egy olyan karkötő ihlette meg, amit állítólag Charlotte Brontë viselt és a testvérei hajából készült.

Nem egyszerű adaptáció az Üvöltő szelek

Bár még a hazai mozik nem játsszák, már most mindenki az Üvöltő szelekről beszél, ami igencsak megosztónak tűnik. Az előzetes szerint a Margot Robbie és Jacob Elordi főszereplésével készült filmet alaposan újragondolták, így aki a regényadaptációt vár, az csalódni fog. Robbie korábban meglepő őszinteséggel vallott arról, hogy a forgatás alatt milyen közel került partneréhez, Jacob Elordihoz. Pontosabban, hogy mennyire gyorsan sikerült kialakítaniuk a Heathcliff-Cathy páros közötti kémiát. Annyi biztos, hogy túlfűtött jelenetekben nem lesz hiány. 

Az Üvöltő szelek február 12-től látható a magyar mozikban.

