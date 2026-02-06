Hajból készült pucérruhában vonult az Üvöltő szelek premierjén a vörös szőnyegre Margot Robbie

Margot Robbie vörös szőnyeges megjelenéseit mindig hatalmas figyelem kíséri, ám most az Üvöltő szelek londoni premierjén minden eddiginél extravagánsabb outfitben jelent meg. Meztelenruhája egyszerre modern, de reflektál a regényadaptációra és viktoriánus korra és a Brontë nővérek közötti kötelékre egyaránt.

Margot Robbie meztelenruhája igazi hajból készült.

Forrás: Getty Images Europe

Margot Robbie ruháját egy ékszer inspirálta

Margot Robbie outfitjét Dilara Findikoglu tervezte. A fűzőszerű szabás és áttetszőség már önmagában különleges és merész, és akkor azt még nem is említettük, hogy a mellkason, a törzsön és a derékrészen hajszálakkal fonták körbe a ruhát. A színésznő a londoni premieren elmondta, szettje sokkal inkább műalkotás, mint ruha. Hozzátette, a tervezőt egy olyan karkötő ihlette meg, amit állítólag Charlotte Brontë viselt és a testvérei hajából készült.

Nem egyszerű adaptáció az Üvöltő szelek

Bár még a hazai mozik nem játsszák, már most mindenki az Üvöltő szelekről beszél, ami igencsak megosztónak tűnik. Az előzetes szerint a Margot Robbie és Jacob Elordi főszereplésével készült filmet alaposan újragondolták, így aki a regényadaptációt vár, az csalódni fog. Robbie korábban meglepő őszinteséggel vallott arról, hogy a forgatás alatt milyen közel került partneréhez, Jacob Elordihoz. Pontosabban, hogy mennyire gyorsan sikerült kialakítaniuk a Heathcliff-Cathy páros közötti kémiát. Annyi biztos, hogy túlfűtött jelenetekben nem lesz hiány.

Az Üvöltő szelek február 12-től látható a magyar mozikban.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: