Ránctalanítás pestis idején: hogyan küzdöttek a ráncok ellen a középkorban?

Mivel az örök élet forrását még a legdrágább expedíciók sem voltak képesek felfedezni, az emberek kénytelenek voltak a fiatalos megjelenésüket őrizgetni. A ránctalan, feszes arcbőrért nem csak a modern szépségipar világában mentek el a végsőkig: a középkori nők jelmondata is az volt, hogy „a szépségért szenvedni kell”. Fedezzük fel együtt a középkori ránctalanítás ellentmondásos világát!

A középkori nők különös módszereket alkalmaztak ránctalanításra.

Forrás: Getty Images

A ránctalanítás rejtelmei a középkorban A középkori arcfiatalítás természetes anyagokkal, például mézzel, állati zsírokkal, gyógynövényekkel dolgozott.

Tojáshéjjal, savval és higannyal fehérítették az arcukat.

Mérgező növények, például nőszirom is a ránctalanító receptek összetevője volt.

Középkori ránctalanítás kezdőknek

Egy olyan korszakban, amikor a kínzókamrák eszközei a kreativitás valóságos játszóterei voltak, állatokat ítéltek el a bíróságon és a piócázást tartották az orvoslás csúcsának, az arcápolási módszerek meglepően földhözragadtnak tűnnek. Ugyanis a korabeli forrásokat vizsgálva olyan hozzávalókat olvashatunk, mint például rózsavíz, aloé vera, méz, viola, zabkása, valamint különböző növényi olajok.

Ha pusztán ezeket nézzük, az az érzésünk támadhat, hogy nem is a középkori ránctalanító szokásokat, hanem egy tinimagazin természetes arcápolási praktikáit böngésszük. Igen ám, csakhogy a gyógynövények mellett olyan összetevők is feltűnnek, mint a kacsa vagy libazsír, velő, de a vér sem ment ritkaságszámba.

Amellett, hogy olyan szaga lehetett az arcnak, mint egy pirítósnak, ezekkel a krémekkel az volt a legfőbb gond, hogy eltömíthették a pórusokat, ami pattanásokat, mitesszereket okozott.

Ráncok eltüntetése méreggel, arcfiatalítás higannyal

A középkori arcmaszkreceptek nem szűkölködtek mérgező összetevőkben: a nősziromfélék családjába tartozó Iris foetidissima amellett, hogy büdös volt, még irritációt is okozhatott. A kellemetlen szagú virágból készült főzetet este vitték fel az arcbőrre, ami reggelre annak rendje és módja szerint kipirult, szétrepedezett. Ezt a liliomgyökeréből készült kenőccsel kezelték, ami után elvileg fiatal és sima lett az arc.