Biztosra mennél? Ezzel a 7 cseles módszerrel garantálod a helyed a cégnél

Hiába szeretnél kiszámítható életet, ha az életben minden folyamatos változásban van. Munka szempontjából ez azt jelenti, hogy az álommeló még nem a végállomás − folyamatosan tenned kell azért, hogy megbecsült tagja maradj a cégnek, ahol dolgozol. Hogyan tudod némileg „manipulálni”, hogy fixen bent maradj? Az alábbi 7 cseles módszerrel bebiztosíthatod a munkahelyed!

1. cseles módszer: legyél az, akire mindig lehet számítani

Az egyik legnagyobb kincs egy vezető szemében, ha nem kell folyton azon izgulnia, hogy precízen elvégzed-e a feladataidat. Légy pontos, hozz saját ötleteket, tartsd be a határidőket, ellenőrizd kétszer a projektet, mielőtt elkülenéd e-mailben. Így elérheted, hogy bízzanak benned és hogy nélkülözhetetlenné válj.

2. cseles módszer: tedd egyértelművé, hogy lojális vagy a céghez és a főnöködhöz

Ezt ne úgy értsd, hogy minden olyan összejövetelre, eseményre feliratkozol, ami köszönőviszonyban áll a munkahelyed profiljával,

és azt sem, hogy Bud Spencer után szabadon „Csak a cég adhat neked erőt és mindent lebíró akaratot” feliratú pólóban menj be dolgozni.

Elég, ha időnként érezteted a főnököddel, mennyire értékeled, hogy a cégnél dolgozhatsz, dicsérheted neki a kollégákat, az iroda nyújtotta komfortot, de kiemelhetsz bármit, amit pozitívumként értékelsz. Ezzel biztosítod őt, hogy hű vagy a céghez, és hogy nem kell tartania attól, hogy a háta mögött küldözgeted az önéletrajzaidat más helyekre.

3. cseles módszer: légy jóban a kollégáiddal

Lehet, hogy az introvertáltabb kategóriába tartozol, de fogd fel ezt úgy, mint egy megtérülő befektetést. Ha erőt veszel magadon, és próbálsz érdemi témát találni a kollégáiddal, ha azon vagy, hogy jó legyen a hangulat az ebédszünetekben, akkor a főnök is pozitívan áll hozzánk. Elvégre neki is érdeke, hogy összetartó legyen a csapata. Nem kötelező, de nagyon ajánlott részt venni a csapatépítőkön, a céges vacsorákon és az ünnepi bulikon, itt ugyanis jobban megismerhetnek, és te is hasznos infókkal lehetsz gazdagabb.