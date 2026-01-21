Biztosra mennél? Ezzel a 7 cseles módszerrel garantálod a helyed a cégnél

Hiába szeretnél kiszámítható életet, ha az életben minden folyamatos változásban van. Munka szempontjából ez azt jelenti, hogy az álommeló még nem a végállomás − folyamatosan tenned kell azért, hogy megbecsült tagja maradj a cégnek, ahol dolgozol. Hogyan tudod némileg „manipulálni”, hogy fixen bent maradj? Az alábbi 7 cseles módszerrel bebiztosíthatod a munkahelyed!
7 cseles módszer, hogy hosszú távon megmaradj a munkahelyeden
- Hogyan biztosíthatod a főnöködet arról, hogy nélkülözhetetlen vagy?
- Hogyan teheted egyértelművé, hogy lojális vagy a céghez?
- Miket kerülj, ha nem akarsz kikerülni a pikszisből?
1. cseles módszer: legyél az, akire mindig lehet számítani
Az egyik legnagyobb kincs egy vezető szemében, ha nem kell folyton azon izgulnia, hogy precízen elvégzed-e a feladataidat. Légy pontos, hozz saját ötleteket, tartsd be a határidőket, ellenőrizd kétszer a projektet, mielőtt elkülenéd e-mailben. Így elérheted, hogy bízzanak benned és hogy nélkülözhetetlenné válj.
2. cseles módszer: tedd egyértelművé, hogy lojális vagy a céghez és a főnöködhöz
Ezt ne úgy értsd, hogy minden olyan összejövetelre, eseményre feliratkozol, ami köszönőviszonyban áll a munkahelyed profiljával,
és azt sem, hogy Bud Spencer után szabadon „Csak a cég adhat neked erőt és mindent lebíró akaratot” feliratú pólóban menj be dolgozni.
Elég, ha időnként érezteted a főnököddel, mennyire értékeled, hogy a cégnél dolgozhatsz, dicsérheted neki a kollégákat, az iroda nyújtotta komfortot, de kiemelhetsz bármit, amit pozitívumként értékelsz. Ezzel biztosítod őt, hogy hű vagy a céghez, és hogy nem kell tartania attól, hogy a háta mögött küldözgeted az önéletrajzaidat más helyekre.
3. cseles módszer: légy jóban a kollégáiddal
Lehet, hogy az introvertáltabb kategóriába tartozol, de fogd fel ezt úgy, mint egy megtérülő befektetést. Ha erőt veszel magadon, és próbálsz érdemi témát találni a kollégáiddal, ha azon vagy, hogy jó legyen a hangulat az ebédszünetekben, akkor a főnök is pozitívan áll hozzánk. Elvégre neki is érdeke, hogy összetartó legyen a csapata. Nem kötelező, de nagyon ajánlott részt venni a csapatépítőkön, a céges vacsorákon és az ünnepi bulikon, itt ugyanis jobban megismerhetnek, és te is hasznos infókkal lehetsz gazdagabb.
4. cseles módszer: teljesíts túl egy kicsit
Na, nem arról van szó, hogy hétvégén is dolgozz, vagy, hogy még este 11-kor elérhető légy, de ha minden hónapban csak egy kis pluszt vállalsz, az előbb-utóbb a feletteseidnek is feltűnik, és jó pontot fog érni.
5. cseles módszer: ne panaszkodj folyton!
Időnként 1-2 panaszkodás vagy morgolódás még belefér, de ha minden nap találsz valamit, amibe bele lehet kötni, vagy ami miatt sajnáltathatod magad, az egyrészt konfliktusokhoz vezethet a kollégákkal, másrészt kiközösíthetnek, harmadrészt a hangulatod a többiekre is ráragad. A pszichoterápiát a cégek többsége nem finanszírozza – ezt is kalkuláld bele. Számoljunk százig, mielőtt hangosan sápítoznánk, és ne féljünk segítséget kérni, ha valami nem megy. A panaszkodást csak olyan sztárok engedhetik meg maguknak, mint amilyen például Christiano Ronaldo.
6. Cseles módszer: ne sumákolj!
Hatig tart a munkaidő, de te már 4-kor túl vagy árkon-bokron ? Kivonod magad a helyettesítések alól? Végül is megteheted, de csak nagyon ritkán. Ha az említetteket gyakran megjátszod, az mindenkinek fel fog tűnni, és biztos, hogy nem bónusszal fogják honorálni.
7. cseles módszer: legyél őszinte!
Őszinteseég – talán ez a tulajdonság ér a legtöbbet a munkahelyen. Természetesen nem azt jelenti, hogy ecseteld a kollégáknak és a főnöknek a párkapcsolati problémáidat, vagy hogy beavasd őket azokba a speciális szexpózokba, amelyeket legutóbb kipróbáltál. Az őszinteség azt jelenti, hogy ha valamiben elakadtál, merd elmondani, ha pedig valami miatt home office-t szeretnél, áruld el az igazi okát. Semmiképp ne hazudd, hogy rosszul vagy, ha napközben plázázni mész. Nem tudhatod, ki lát meg!
Tudjuk, hogy nem egyszerű feladat mind a 7 trükköt kivitelezni, de ha mégis szánsz rá energiát, akkor elérheted, hogy ne érintsenek a munkahelyi leépítések.
