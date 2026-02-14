Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
8 giccses lakberendezési hiba, amit, ha elkövetsz, sosem adod el a lakásod

Simon Benedek
2026.02.14.
A lakberendezés nem egyszerű feladat. Ahhoz, hogy a lakásunk szép összképet adjon, mindenképpen figyelni kell a részletekre. A következő lakberendezési hibákat kerüld el, ha szeretnéd mielőbb eladni a lakásodat!

Egy ingatlan eladása első ránézésre egyszerű folyamatnak tűnhet, ám sok tulajdonos nem is sejti, hogy lakberendezési hibák elkerülése mennyire fontos része a lakáseladásnak. Egy ingatlanszakértő szerint bizonyos dekorációs döntések azonnal elbizonytalanítják az érdeklődőket. Mutajtuk, hogy milyen lakberendezési tippeket érdemes megfogadnod, és milyen hibákat kell elkerülnöd, ha mielőbb eladnád az otthonod. 

Fekete konyha: a túlságosan sötét összhatás is a lakáseladást nehezítő lakberendezési hibák közé tartozik.
A túlságosan sötét összhatás is a lakáseladást nehezítő lakberendezési hibák közé tartozik.
Forrás:  Getty Images
  • Ingatlaneladáskor a vevőknek lehetőséget kell adni, hogy elképzelhessék saját életüket a lakásban.
  • A túl karakteres, szélsőséges vagy megosztó stílus elriaszthatja az érdeklődőket.
  • Túlságosan steril színek, extrém bútorok vagy giccses kiegészítők ronthatják az első benyomást.
  • A kert, a hálószoba és a túl sok dizájnermárka is befolyásolhatja a vevők döntését.

A lakáseladás kulcsa a lakberendezési hibák elkerülése

Liv Conlon ingatlanszakértő szerint gyakori hiba a lakáseladásnál, hogy az eladók nem vevők igényeit veszik figyelembe, hanem a saját ízlésük szerint árulják a lakásukat. A vevők azonban nem más életét akarják megvenni, hanem a lehetőséget szeretnének, hogy elképzeljék a sajátjukat. Ha egy otthon túlságosan karakteres, megosztó vagy szélsőséges stílusú, az elvonja a figyelmet az ingatlan valódi értékeiről – írja a Daily Mail. Íme milyen lakberendezési hibákat kerülj el lakáseladás előtt. 

  1. Egyetlen, steril szín az egész lakásban: egységesnek tűnhet, ha minden fal és padló ugyanazt az árnyalatot kapja, a végeredmény gyakran unalmas és nyomasztó. A semleges színek ráadásul hideggé is válhatnak, az erős tónusok pedig – mint például a lila vagy a piros – a vevők számára nagyon megosztók. Megoldás: árnyalatnyi eltérések, finom kontrasztok, szobánként változó hangulat.
  2. Extrém vagy vicces bútorok: egy cipő alakú kád vagy tematikus ágy neked lehet, hogy bejön, és talán a vevőnek is emlékezetes marad – de nem jó értelemben. Az ilyen darabok inkább elriasztják, mint lenyűgözik a vásárlókat, akiknek rögtön azon kell gondolkozni, hogy a cipő alakú kádat le kel cserélniük. Örök szabály: a túl egyéni, személyes dolgokat kerülni vagy eltüntetni, ha érdeklődők jönnek. Ez is a lakáseladás menetéhez tartozik.
  3. Hobbiterek, amelyek elveszik a funkciót: egy „férfibarlang” vagy filmes relikviákkal, netán trófeákkal teli szoba? Ezek is szűkítik a célközönséget. A legtöbb érdeklődő plusz hálószobát vagy dolgozószobát szeretne látni.
  4. Giccses elemek a kertben: a kert az egyik legfontosabb, hiszen itt kapják a vevők az első benyomást. Éppen ezért a túlzó díszek, kerti törpék vagy giccses szobrok könnyen elrontják az összképet már a legelején.
  5. Túl sok dizájnermárka egy helyen: egy luxusotthon nem attól lesz elegáns, hogy minden logóval van tele. A túlzás ebben az esetben könnyen hat ízléstelennek.
  6. Bizarr tematikus lakberendezési tárgyak, témák: egy mediterrán hangulat működhet, de mondjuk egy cirkuszi vagy mesebeli koncepció inkább elidegenítik a vevőket.
  7. Gótikus, sötét enteriőrök: fekete falak, koponyák, sejtelmes világítás – ezek az ingatlanpiacon ma már komoly hátrányt jelenthetnek. A lakásvásárlók ma már a letisztult, világos, természetes fénnyel átitatott, modern otthonokat keresik.
  8. Túlzott erotikus hangsúly a hálószobában: tükrös plafon, forgó ágy, látványos kellékek – ezek nem könnyítik meg az értékesítést, sőt inkább bizarr benyomást keltenek, ami akár végleg elveheti a vevők kedvét. A hálószoba akkor működik jól, ha nyugalmat sugall.

