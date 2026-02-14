Lágy brutalizmus és érzelmes földszínek – Ilyen volt a Nanushka divatbemutatója a BCEFW-n

A BCEFW, vagyis a Budapest Central European Fashion Week mindig erős pillanatokkal szolgál, de idén a Nanushka divatbemutatója valahogy személyesebbnek hatott. Ahogy lekapcsolták a fényeket és az első modell megjelent a kifutón, hirtelen csend lett, és mintha a természet maga lépett volna elénk.
A Nanushka AW2627 bemutatója a BCEFW-n: amikor a brutalizmus megérinti a szíved
- A Budapest Central European Fashion Week egyik legemlékezetesebb pillanata volt a Nanushka AW2627 divatbemutatója.
- A brutalista inspiráció és a földszínek nemcsak látványként, hanem érzelmi élményként is hatottak.
- Sándor Szandra divattervező a kettősségről, a lágy brutalizmusról és a személyes inspirációkról mesélt nekünk.
Az új Nanushka kollekciót a brutalizmus inspirálta, de nem a megszokott, hideg, elidegenítő formájában. Inkább annak egy lágyabb, emberközelibb olvasatát kaptuk. Földszínek – homok, rozsda, barna – úsztak végig a kifutón, mintha egy őszi erdő és egy betonépület találkozását látnánk textilbe fordítva. A modellek lassú, magabiztos lépései még inkább kiemelték ezt az ellentmondást: kemény formák, puha mozdulatok. Sőt, a modellek természetessége, valamint szuper egyszerű hajviselete is csak hozzáadott a ruhákhoz.
A sziluettekben erősen jelen volt a workwear-hatás
Zsebek, mellények, strukturált vállak. Mégis, minden darabban ott bujkált valami finomítás. Egy anyagváltás, egy váratlan textúra,− ami egyébként már az előző kollekciókban is megmutatkozott − egy szaténfény, ami megtörte az ipari hangulatot.
Amikor az ellentét nem feszültség, hanem harmónia
A bemutató után Sándor Szandra, a Nanushka divattervezője mesélt nekünk az új gyűjteményéről.
A kettősség visszatérő gondolat a kollekcióimban, és a lágy brutalizmus most ennek az ellentmondásnak a megfogalmazása. Amikor ez az érzékiség és maga a brutalista irányzat nem ellentétei, hanem társai egymásnak
– mondta mosolyogva.
Ahogy mesélt a munkaruházati referenciákról, hirtelen teljesen érthetővé vált a kollekció gerince. A nyitó look – egy workwear mellény szaténból, enyhén pufisított formában – egyszerre volt erős és törékeny. Pont, mint az a gondolat, hogy a keménység nem zárja ki az finomságot.
Szandra azt is elárulta, hogy a kollekciót teljes mértékben a brutalista építészet inspirálta. Az utóbbi időben különösen foglalkoztatja ez az irányzat. De – és ez talán még fontosabb – a hétköznapok is hatnak rá: emberek, művészeti ágak, apró benyomások.
A Budapest Fashion Week érzelmi tere
A divathét idei szezonja eleve erős volt – gondoljunk csak a korábbi sikerekre – de ez a magyar divatbemutató most másként maradt meg bennünk. Nemcsak azért, mert a magyar márka ismét bizonyította nemzetközi erejét, hanem mert volt benne valami csendes önreflexió. A brutalizmus itt nem ridegséget jelentett, hanem struktúrát. A földszínek nem unalmat, hanem biztonságot tártak elénk.
Sőt, a show végén, amikor a modellek utoljára végigvonultak, azon kaptuk magunkat, hogy nem trendeket elemzünk a fejünkben, hanem hangulatokat. És talán ez a legnagyobb dicséret, amit egy divatbemutató kaphat: amikor nemcsak látod, hanem érzed is.
