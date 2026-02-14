Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Lágy brutalizmus és érzelmes földszínek – Ilyen volt a Nanushka divatbemutatója a BCEFW-n

mw - Török Gergely
divat Nanushka Sándor Szandra Budapest Central European Fashion Week
Hajdu Viktória
2026.02.14.
Munkaruha, keménység, mégis puha sziluett, és egy furcsa, meghatározó érzés. A BCEFW most nemcsak trendeket mutat, hanem hangulatot is.

A BCEFW, vagyis a Budapest Central European Fashion Week mindig erős pillanatokkal szolgál, de idén a Nanushka divatbemutatója valahogy személyesebbnek hatott. Ahogy lekapcsolták a fényeket és az első modell megjelent a kifutón, hirtelen csend lett, és mintha a természet maga lépett volna elénk.

A brutalista és a lágy vonalak keveredtek a Nanushka BCEFW kifutóján.
A brutalista és a lágy vonalak keveredtek a Nanushka BCEFW kifutóján. 
Forrás: mw 

A Nanushka AW2627 bemutatója a BCEFW-n: amikor a brutalizmus megérinti a szíved

  • A Budapest Central European Fashion Week egyik legemlékezetesebb pillanata volt a Nanushka AW2627 divatbemutatója.
  • A brutalista inspiráció és a földszínek nemcsak látványként, hanem érzelmi élményként is hatottak.
  • Sándor Szandra divattervező a kettősségről, a lágy brutalizmusról és a személyes inspirációkról mesélt nekünk.

Az új Nanushka kollekciót a brutalizmus inspirálta, de nem a megszokott, hideg, elidegenítő formájában. Inkább annak egy lágyabb, emberközelibb olvasatát kaptuk. Földszínek – homok, rozsda, barna – úsztak végig a kifutón, mintha egy őszi erdő és egy betonépület találkozását látnánk textilbe fordítva. A modellek lassú, magabiztos lépései még inkább kiemelték ezt az ellentmondást: kemény formák, puha mozdulatok. Sőt, a modellek természetessége, valamint szuper egyszerű hajviselete is csak hozzáadott a ruhákhoz. 

A sziluettekben erősen jelen volt a workwear-hatás

Zsebek, mellények, strukturált vállak. Mégis, minden darabban ott bujkált valami finomítás. Egy anyagváltás, egy váratlan textúra,− ami egyébként már az előző kollekciókban is megmutatkozott − egy szaténfény, ami megtörte az ipari hangulatot.

Amikor az ellentét nem feszültség, hanem harmónia

A bemutató után Sándor Szandra, a Nanushka divattervezője mesélt nekünk az új gyűjteményéről.

A kettősség visszatérő gondolat a kollekcióimban, és a lágy brutalizmus most ennek az ellentmondásnak a megfogalmazása. Amikor ez az érzékiség és maga a brutalista irányzat nem ellentétei, hanem társai egymásnak

– mondta mosolyogva.

Ahogy mesélt a munkaruházati referenciákról, hirtelen teljesen érthetővé vált a kollekció gerince. A nyitó look – egy workwear mellény szaténból, enyhén pufisított formában – egyszerre volt erős és törékeny. Pont, mint az a gondolat, hogy a keménység nem zárja ki az finomságot.

Nanushka divatbemutató. 
Forrás: mw

Szandra azt is elárulta, hogy a kollekciót teljes mértékben a brutalista építészet inspirálta. Az utóbbi időben különösen foglalkoztatja ez az irányzat. De – és ez talán még fontosabb – a hétköznapok is hatnak rá: emberek, művészeti ágak, apró benyomások. 

A Budapest Fashion Week érzelmi tere

A divathét idei szezonja eleve erős volt – gondoljunk csak a korábbi sikerekre – de ez a magyar divatbemutató most másként maradt meg bennünk. Nemcsak azért, mert a magyar márka ismét bizonyította nemzetközi erejét, hanem mert volt benne valami csendes önreflexió. A brutalizmus itt nem ridegséget jelentett, hanem struktúrát. A földszínek nem unalmat, hanem biztonságot tártak elénk. 

Sőt, a show végén, amikor a modellek utoljára végigvonultak, azon kaptuk magunkat, hogy nem trendeket elemzünk a fejünkben, hanem hangulatokat. És talán ez a legnagyobb dicséret, amit egy divatbemutató kaphat: amikor nemcsak látod, hanem érzed is.

Nanushka divatbemutató a Budapest Central European Fashion Week 2026-os eseményén
mw

 

