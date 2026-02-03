Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Mi történt a szexi Joey-val? Matt LeBlanc már csak árnyéka önmagának

GettyImages - NBC
sztár Jóbarátok akkor és most Matt LeBlanc
A Jóbarátok sorozat szépfiújaként emlékszünk rá, pedig azóta sajnos elszállt az idő felette is. Matt LeBlanc már csak árnyéka sármos önmagának. Mutatjuk, hogy nézett ki akkor és most. Ezek a friss fotók téged is sokkolni fognak!

A Jóbarátok sorozat sokunk számára meghatározó volt, és még ma is, ha látunk egy-egy részt a tévében, elönt minket a nosztalgia. A szereplőkért a fél világ rajongott, akik egy csapásra világsztárokká váltak. 22 év telt el az utolsó epizód forgatása óta, a színészek felett pedig eljárt az idő. Matt LeBlanc mostanában ritkán látható a filmvásznon, ám a közelmúltban lesifotósok kapták lencsevégre, ahogy épp egy boltból távozott. A fotók alapján sokkot kaptak a rajongók, ugyanis annyira megváltozott az egykor sármos színész.

Matt LeBlanc
Matt LeBlanc a Jóbarátok sorozat szépfiúja volt.
Forrás: Getty Images

Matt LeBlanc fiatalon és most

A Jóbarátok sorozat színészei már rég nem 20 évesek, pedig még mindig így emlékszünk rájuk. Egyesek, például Courteney Cox a botoxra és plasztikára, míg mások, például Jennifer Anniston a lazacssperma-kezelésekre esküszik. Míg a sorozat női sztárjai szépítik magukat, Matt LeBlanc felett eljárt az idő. Az 58 éves színész már nagyon nem úgy néz ki, mint a Jóbarátok sorozatban. Pár napja készült róla egy lesifotó, ahol tipikus apukás szettben van, és a fénykép korántsem előnyös. Sajnos már az a V-nyakú, fehér póló sem képes visszafordítani az idő kerekét. 

Matt LeBlanc akkor és most
Így néz ki ma Matt LeBlanc.
Forrás: Profimedia, Getty Images

Matt LeBlanc Joey Tribbiani karakterét alakította a Jóbarátok sorozatban. 1994-ben a sorozat indulásakor 27 éves volt, 37 éves elmúlt, amikor a sorozat véget ért. Azóta sajnos nem volt jelentősebb szerepe. Örökre Joey maradt Hollywoodban. A lesifotó azért is sokkolta a rajongókat, mert egy nappal később kijött egy Superball reklám, amiben Jennifer Anniston és Matt LeBlanc a főszereplő. Mondanunk sem kell, hogy a reklámban egyáltalán nem így néz ki. 

