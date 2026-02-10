Kiderült, kik a Bridgerton család legjobban fizetett szereplői: ennyit keresnek a Netflix sztárjai

A Netflix Bridgerton család című sorozata továbbra is a streamingóriás egyik legértékesebb és legsikeresebb franchise-a, amely nemcsak a romantikus történetei, hanem a folyamatosan növekvő sztárgázsik miatt is nagy figyelmet kap. A 4. évad második része február 26-án érkezik, és a sorozat iránti érdeklődést tovább fokozza, hogy egyre több részlet derül ki a szereplők fizetéséről és becsült vagyonáról.
- A Bridgerton epizódonkénti költsége már az első évadban elérte a 7 millió dollárt.
- Phoebe Dynevor és Regé-Jean Page a sorozatnak köszönhetően váltak világsztárrá.
- Julie Andrews, Lady Whistledown narrátorhangjaként, a franchise legjobban fizetett közreműködője.
- Jonathan Bailey és Simone Ashley fizetése a második évadra jelentősen megemelkedett.
- Nicola Coughlan gázsija a harmadik évadra többszörösére nőtt.
- A negyedik évad új főszereplői, Luke Thompson és Yerin Ha is hatszámjegyű fizetésre számíthatnak.
Mennyit keresnek a Bridgerton család szereplői?
A Life & Style Magazin szerint a Bridgerton már az első évadban epizódonként mintegy 7 millió dollárba került a Netflixnek, a későbbi évadok költségei pedig a növekvő nézettséggel és hírnévvel együtt tovább emelkedhettek. Bár a pontos fizetéseket a Netflix nem hozza nyilvánosságra, több forrás – köztük a Daily Mail, a Finance Monthly és a Celebrity Net Worth – viszonylag pontos képet ad a bevételekről.
Az első évad középpontjában Daphne Bridgerton és Simon Basset szerelmi története állt. Phoebe Dynevor a Daily Mail szerint mintegy 400 ezer fontot keresett az évad során, ami jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy rövid időn belül ugrásszerűen növekedjen a vagyona. Jelenlegi nettó vagyonát 2026-ra körülbelül 2 millió dollárra becsülik.
Regé-Jean Page, aki Simon Bassettet alakította, ugyan nem árulta el pontos fizetését, de a szerepnek köszönhetően világsztárrá vált, és vagyona a becslések szerint elérte a 4 millió dollárt. A színész később visszautasította a második évadra felajánlott, epizódonkénti 50 ezer dolláros vendégszereplői ajánlatot.
Lady Whistledown keres a legjobban
A legjobban fizetett közreműködő azonban Julie Andrews, aki Lady Whistledown hangját adja.
Bár nem jelenik meg a képernyőn, az első évadban állítólag 1,5 millió dollárt keresett, és mivel narrátori szerepe minden évadban megmaradt, ő számít a franchise legnagyobb keresőjének.
Nettó vagyonát nagyjából 30 millió dollárra becsülik. Szintén kiemelkedő szereplő Golda Rosheuvel, Queen Charlotte megformálója, akinek vagyona a spin-off sorozat sikerének köszönhetően 15–18 millió dollár körül mozog.
A második évad Anthony Bridgerton történetére fókuszált. Jonathan Bailey jelentős fizetésemelést kapott, iparági becslések szerint már hatszámjegyű összeget keresett epizódonként. Nettó vagyona jelenleg körülbelül 4 millió dollár. Partnere, Simone Ashley szintén hasonló bevételekre tett szert, vagyonát 2–4 millió dollár közé teszik.
A harmadik évad Penelope Featherington és Colin Bridgerton románcát mutatta be. Nicola Coughlan fizetése az első évadhoz képest látványosan megugrott, a Finance Monthly szerint akár 250 ezer dollárt is kereshetett epizódonként, míg nettó vagyona 2 és 4,75 millió dollár között mozog. Luke Newton vagyonát nagyjából 2,2 millió dollárra becsülik.
A 2026-ban érkező negyedik évad Benedict Bridgertonra és Sophie Baekre koncentrál majd. Luke Thompson és Yerin Ha várhatóan szintén hatszámjegyű fizetést kapnak epizódonként. Thompson vagyona körülbelül 2 millió dollár, míg Yerin Ha esetében 2–3 millió dollárról beszélnek.
