Kiderült, kik a Bridgerton család legjobban fizetett szereplői: ennyit keresnek a Netflix sztárjai

A Netflix Bridgerton család című sorozata továbbra is a streamingóriás egyik legértékesebb és legsikeresebb franchise-a, amely nemcsak a romantikus történetei, hanem a folyamatosan növekvő sztárgázsik miatt is nagy figyelmet kap. A 4. évad második része február 26-án érkezik, és a sorozat iránti érdeklődést tovább fokozza, hogy egyre több részlet derül ki a szereplők fizetéséről és becsült vagyonáról.

A Bridgerton sztárjai évadról évadra egyre magasabb gázsit kapnak a Netflix sikersorozatában.

Forrás: Northfoto

A Bridgerton epizódonkénti költsége már az első évadban elérte a 7 millió dollárt.

Phoebe Dynevor és Regé-Jean Page a sorozatnak köszönhetően váltak világsztárrá.

Julie Andrews, Lady Whistledown narrátorhangjaként, a franchise legjobban fizetett közreműködője.

Jonathan Bailey és Simone Ashley fizetése a második évadra jelentősen megemelkedett.

Nicola Coughlan gázsija a harmadik évadra többszörösére nőtt.

A negyedik évad új főszereplői, Luke Thompson és Yerin Ha is hatszámjegyű fizetésre számíthatnak.

Mennyit keresnek a Bridgerton család szereplői?

A Life & Style Magazin szerint a Bridgerton már az első évadban epizódonként mintegy 7 millió dollárba került a Netflixnek, a későbbi évadok költségei pedig a növekvő nézettséggel és hírnévvel együtt tovább emelkedhettek. Bár a pontos fizetéseket a Netflix nem hozza nyilvánosságra, több forrás – köztük a Daily Mail, a Finance Monthly és a Celebrity Net Worth – viszonylag pontos képet ad a bevételekről.

Az első évad középpontjában Daphne Bridgerton és Simon Basset szerelmi története állt. Phoebe Dynevor a Daily Mail szerint mintegy 400 ezer fontot keresett az évad során, ami jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy rövid időn belül ugrásszerűen növekedjen a vagyona. Jelenlegi nettó vagyonát 2026-ra körülbelül 2 millió dollárra becsülik.

Regé-Jean Page, aki Simon Bassettet alakította, ugyan nem árulta el pontos fizetését, de a szerepnek köszönhetően világsztárrá vált, és vagyona a becslések szerint elérte a 4 millió dollárt. A színész később visszautasította a második évadra felajánlott, epizódonkénti 50 ezer dolláros vendégszereplői ajánlatot.