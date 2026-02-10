Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
A farsang 50 árnyalata: 5 kinky jelmezötlet hálószobai étvágygerjesztőnek

Shutterstock - sakkmesterke
beöltözés farsang erotika
Pópity Balázs
2026.02.10.
Felejtsd el a tüllszoknyás tündérkéket és a viccesnek szánt, de valójában csak kínos pizzás-doboz jelmezeket. Fűszerezzük meg egy kicsit a farsangot némi erotikával!

A farsang nem csak a porcukros fánkról és a lakótelepi beöltözős bulikról szól. Ez az az időszak, amikor büntetlenül lehetsz az, aki a hétköznapokon csak a fantáziádban létezik – egy domináns úrnő, egy misztikus csábító vagy a futurisztikus végzet asszonya. Adunk 5 tippet, amivel meglepheted a párod.

a domina megmutatja a szolgának, hol a helye. Mindketten be vannak öltözve jelmezbe. Talán farsang van?
Kicsit elvadult a farsang. Vajon a kinky jelmezek miatt van?
Forrás: Shutterstock

 

Kinky jelmeztippek farsangra

  • Latexbe bújtatott Piroska, aki nem fél a farkastól
  • Misztikus velencei domina elegáns bársony köpenyben
  • Bőrbe varrt Harley Quinn a vagány káosz jegyében
  • Futurisztikus cyberpunk szett neonfényekkel és PVC-vel
  • Fekete latex macskanő hegyes karmokkal és pórázzal

Szereted a szerepjátékokat? Ha valóban emlékezetessé akarod tenni a farsangi bált (vagy legalábbis a hálószobát), akkor el kell engedned a sablonokat. Ne elégedj meg a sarki jelmezkölcsönző levetett gönceivel; válassz olyan anyagokat, amelyekhez hozzáérni is élmény, és olyan kiegészítőket, amelyek egyértelművé teszik: ma éjjel nálad van a gyeplő.

Íme 5 kinky farsangi jelmez, amivel garantáltan emlékezetes leszel

Melyik szereplő bőrébe bújnál bele legszívesebben?

1. Szexi Piroska

Ő nem az a az ártatlan kislány, aki békésen ballag a nagymamájához. A kosárban nem pogácsa van, hanem bilincs, a ruha piros színe pedig azt jelzi, hogy ő, azaz te vagy az, aki idomítja a farkast. Egy vörös selyem maszkkal és egy pici korbáccsal még vadabb lehet ez a szett.
 

Piroska, aki farkasokat idomít
Forrás: superlove.hu

2. A Velencei Domina Eyes Wide Shut stílusban

Ha bírod a misztikumot és az arisztokratikus perverziót, ez a köpeny neked való. Egy elegáns fekete bársonyköpeny, és alatta csupán egy dögös hálós ruha, valamint egy díszes velencei maszk, ami eltakarja az arcodat. Egy nehéz, fémmarkolatú pálca remekül mehet hozzá kiegészítőnek. 

Bejön a tágra zárt szemek stílus?
Forrás: Etrsy.com

 

3. Bőrjelmezes Harley Quinn

Harley Quinn jelmez a 2021-es Öngyilkos osztagból, aszimmetrikus és bőrből készült változatban. Ez a jelmez azt üzeni: a szórakozást komolyan gondolod, és te döntöd el, ki nevet a végén. 

Ettől Joker is bezsongna.
Forrás: Etrsy.com

4. Cyberpunk Dominatrix

Lassan a gondolkodó gépek korába érünk, szóval itt az ideje a jövő fétisét is bevenni a repertoárba. A neonfényekben foszforeszkáló futurisztikus minták, PVC elemek, króm kiegészítők és olyan magas sarkú csizma, amitől még a Terminátor is meghátrálna. Bármelyik sci-fi fanatikus pasi ellen igazi csodafegyver lehet. Hideg, profi és abszolút uralkodó megjelenés. LED-világítású ostort vagy futurisztikus szemkötőt ajánlunk hozzá.
 

5. Macskanő

A testhezálló fekete cicaruha soha nem megy ki a divatból, de tegyél rá egy lapáttal. A bársony helyett öltözz latexba, a ciki cicafüleket pedig cseréld le bőr maszkra. Jól mutathat mellé a hosszú, hegyes műköröm és egy póráz, amit vagy te fogsz, vagy téged vezetnek vele.

Mennél ebben a szettben vadászatra?
Forrás: superlove.hu

A farsang az egyetlen időszak az évben, amikor legálisan lehetsz valaki más. Miért lennél pont ilyenkor unalmas?

