5 Bridgerton stílusú fehérnemű, amiben modern kori hercegnő lehetsz

Ismét tombol A Bridgerton család-láz, és ki ne vágyna erre a fűtött romantikára a hétköznapokban is? Összegyűjtöttük a legjobb Bridgerton stílusú női fehérneműket, amelyekben egy kosztümös film főszereplőjének fogod magad érezni.
A Bridgerton stílusa a hétköznapokban is
- A Bridgerton család-sorozat tökéletes női fehérneműi világszerte irigyeltek.
- A Bridgerton stílusa a hétköznapokba is átvihető pár modernebb fűzővel és csipkés darabbal.
- Ha te is Kate Sharma vagy Daphne Bridgerton bőrébe bújnál, nézd meg a fehérnemű-válogatásunkat.
A Bridgerton család-sorozat világszerte legendássá vált jelmeztervezéseiről. A gyönyörű ruhák mellett a fehérneműk is kiemelt szerepet kaptak. A sorozat pikáns jeleneteiben hangsúlyosak az ékszerek, és a finom selyem- vagy csipkealsóneműk is. Így nem csoda, hogy minden új évad megjelenése után a divat és a szépségipar átveszi ezt a vintage divatirányzatot. Most a 4. évad megjelenésével több Bridgerton-kollaborációt találhatsz ruhamárkáknál, sminktermékeknél, sőt még illatszereknél is.
Egy jó szabású és szexi fehérnemű csodákat művelhet az önbizalmunkkal. Általuk érzékibbnek és nőiesebbnek érezhetjük magunkat. Ezeknél a daraboknál nem a praktikusság a lényeg, hanem a női lét szexisége. A sorozat hölgyein legtöbbször légies babydollokat, hálóingeket és natúr fűzőket látni. Ezzel ellentétben a pikáns, bordélyházas jelenetekben a nők sötét, csipkés és kihívó fehérneműket viseltek. Válogatásunkban találhatsz finom romantikus és szenvedélyes darabokat is. A Bridgerton-stílus eléréséhez választhatsz fűzős melltartót, szetteket, bodyt vagy neglizsét is. Minden, ami finom virágmintás, csipkés vagy fodros, beleillik ebbe a trendbe.
Nézd meg a legjobb Bridgerton-fehérneműket!
