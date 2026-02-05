5 Bridgerton stílusú fehérnemű, amiben modern kori hercegnő lehetsz

Ismét tombol A Bridgerton család-láz, és ki ne vágyna erre a fűtött romantikára a hétköznapokban is? Összegyűjtöttük a legjobb Bridgerton stílusú női fehérneműket, amelyekben egy kosztümös film főszereplőjének fogod magad érezni.

Íme, a legjobb Bridgerton stílusú női fehérneműk.

Forrás: Netflix

A Bridgerton stílusa a hétköznapokban is A Bridgerton család-sorozat tökéletes női fehérneműi világszerte irigyeltek.

A Bridgerton stílusa a hétköznapokba is átvihető pár modernebb fűzővel és csipkés darabbal.

Ha te is Kate Sharma vagy Daphne Bridgerton bőrébe bújnál, nézd meg a fehérnemű-válogatásunkat.

A Bridgerton család-sorozat világszerte legendássá vált jelmeztervezéseiről. A gyönyörű ruhák mellett a fehérneműk is kiemelt szerepet kaptak. A sorozat pikáns jeleneteiben hangsúlyosak az ékszerek, és a finom selyem- vagy csipkealsóneműk is. Így nem csoda, hogy minden új évad megjelenése után a divat és a szépségipar átveszi ezt a vintage divatirányzatot. Most a 4. évad megjelenésével több Bridgerton-kollaborációt találhatsz ruhamárkáknál, sminktermékeknél, sőt még illatszereknél is.

A Bridgerton család sorozat fehérneműi.

Forrás: profimedia

Egy jó szabású és szexi fehérnemű csodákat művelhet az önbizalmunkkal. Általuk érzékibbnek és nőiesebbnek érezhetjük magunkat. Ezeknél a daraboknál nem a praktikusság a lényeg, hanem a női lét szexisége. A sorozat hölgyein legtöbbször légies babydollokat, hálóingeket és natúr fűzőket látni. Ezzel ellentétben a pikáns, bordélyházas jelenetekben a nők sötét, csipkés és kihívó fehérneműket viseltek. Válogatásunkban találhatsz finom romantikus és szenvedélyes darabokat is. A Bridgerton-stílus eléréséhez választhatsz fűzős melltartót, szetteket, bodyt vagy neglizsét is. Minden, ami finom virágmintás, csipkés vagy fodros, beleillik ebbe a trendbe.

Nézd meg a legjobb Bridgerton-fehérneműket!

1. Heart to Heart Bra Top Tanga Együttes 7.590 Ft 2. Baby-doll Pretty Flowers 20.990 Ft 3. Merevítős fűző masnival 14.995 Ft 4. Lyukmintás tangabody 6.995 Ft 5. Világoskék Hálóköntös 16.890 Ft 6. Palima Moonlight kiss 22.000 Ft

Forrás: tezenis, intimissim, zara, H&M, aboutyou, triumph

