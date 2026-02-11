Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 11., szerda Bertold, Marietta

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
ismerkedés

Sokan lehúzhatják a rolót: a Z generációsok szerint ebben a korban már ciki a szerelem

ismerkedés párkapcsolat szerelem
Várakozón izgalmas szerelemes üzeneteket csak fiatalon ér egymással váltani? Nos, a többség úgy véli, bizony létezik egy életkor, ami felett már jobb, ha lemondasz a romantikus párkapcsolat lehetőségéről, ugyanis túl öreg vagy a szerelemhez.

A szerelem nem ismer határokat, így szól a mondás, miközben a társadalom nagy része igen furcsán tekint az idős korban házasodókra. Nem kell azonban bottal járnod ahhoz, hogy a többség felhúzza a szemöldökét, ha bejelented, szerelmes vagy. Legalábbis egy friss kutatás szerint. Ha az új romantikus párkapcsolatról van szó, ebből jól kirajzolódik, hogy nem minden generáció húzza meg ugyanott a határt. Sőt, azok a legmegengedőbbek, akikre sosem gondolnál.

párkapcsolat, a szerelem életkorhoz kötött
Egy párkapcsolati kutatás meglepő eredménye szerint, a szerelem életkorhoz kötött.
Forrás: 123.rf.com

Új párkapcsolat? Vigyázz, mert bizonyos kor felett ciki szerelembe esni

A szerelemről szóló történetek többségében fiatalokkal találkozunk. Első randik, nagy érzelmek, sorsszerű találkozások, mindezt a húszas-harmincas éveikben. Mintha a romantika egy bizonyos életkor után lassan kikopna a forgatókönyvekből. Most nem arra gondolunk, amikor egy pár több évtized után is szerelmesen él együtt, hanem arról, amikor kvázi idősebb korban talál rá valakire az új párkapcsolat varázsa. Vajon tényleg van egy pont, amikor túl késő beleszeretni valakibe? Egy friss felmérés szerint sokan határozottan hisznek ebben, de generációnként egészen máshol húzzák meg azt a bizonyos képzeletbeli vonalat.

A kutatásban részt vevőktől azt kérdezték meg, hogy szerintük hány éves korban válik valaki túl idősé ahhoz, hogy még egyszer igazán szerelmes legyen. Az összesített átlag alapján ez az életkor 68 év lett, ám ha a válaszokat generációkra bontjuk, meglepő különbségek rajzolódnak ki.

A több mindenben is tévedő Z generáció tagjai bizonyultak a legszigorúbbnak. Szerintük már 62 éves kor felett jelentősen csökken az esély a szerelemre. A millenniálok, vagyis az Y generáció ennél jóval megengedőbb, ők nagyjából 68 éves korig tartják reálisnak egy új romantikus párkapcsolat kialakulását. Az X generáció válaszai némileg visszafogottabbak voltak, átlagosan 63 évet jelöltek meg határként.

A legoptimistább hozzáállás azonban egyértelműen a baby boomerekre jellemző. Ők 71 éves korig látnak esélyt a szerelemre, sőt a válaszadók 17 százaléka szerint egyáltalán nem létezik felső korhatár. Véleményük szerint ugyanis a szerelem nem életkor, hanem élethelyzet kérdése.

ismerkedés 60 felett, boomer generáció párkapcsolat
A Z generáció nem hisz benne, de a boomerek pontosan tudják, hogy az ismerkedés 60 felett épp olyan természetes, mint fiatalon. 
Forrás: 123.rf.com

Ismerkedés 60 felett? Van mit tanulnunk a boomerektől

A fiatalabb generációk szigorúbb válaszai mögött részben a médiában látott minták állhatnak. A romantikus filmek, sorozatok és könyvek ritkán ábrázolnak idősebb főhősöket szerelmesként, így a Z generáció számára kevésbé látható, hogy az érzelmi intimitás és a szenvedély vágya nem tűnik el az évek múlásával. A megkérdezett boomer generáció erre rá is erősített. Közel felük ugyanis úgy érzi, hogy a fizikai és az érzelmi intimitás egyformán fontosak egy párkapcsolatban. Amikor a kutatók arról kérdezték őket, hogy miben láthatják másként a szerelmet a Z generációnál, a leggyakrabban azt felelték, hogy a szerelem munkát és elkötelezettséget igényel, a párkapcsolati kommunikáció fontosabb, mint a másik megjelenése, a párjuk társasága pedig jelentősebb, mint az állandó szenvedély. Az idősebbek tehát másként látják a szerelmet, és a külső máznál sokkal többre tartják a párkapcsolatban megélt belső értékeket. Talán a legújabb és egyben legfiatalabb béta generáció is hasonló módon fog hozzáállni a szerelemhez és a párkapcsolatokhoz.

Létezik életkor, ami után búcsút inthetsz a szerelemnek?

Egy friss kutatásból úgy látszik, sokan hisznek abban, hogy létezik egy szerelmi korhatár, ez az életkor jóval inkább generációs nézőpont kérdése, mint biológiai tény. A Z generáció hamarabb lezárná a romantika kapuját, míg az idősebbek nyitva hagynák azt akár életük végéig. Egy biztos, a szerelemről alkotott képünk legalább annyit elárul rólunk, mint az életkorunk.

Az alábbi párkapcsolati témák is érdekelhetnek:

A házasság nem sétagalopp: 3 kínos lecke, amit mindenki megtapasztal

Lehettek akármilyen szerelmesek, ezekkel akkor is számolnotok kell. Nem akarunk elkeseríteni, de házasságban élni nem egészen olyan, mint azt a romantikus filmek sugallják.

Ha ebben az életkorban leszel szingli, azt megköszöni a mentális egészséged

A harrvardi pszichológusok szerint élvezd ki a szingliséget és akkor sokkal jobb kapcsolatokat tudsz majd fenntartani.

Ha azt hiszed, a szerelem csak úgy jön, ez fájni fog: 3 kegyetlen igazság, amit mindenkinek tudnia kell

Egy házassági tanácsadó most felfedte azokat a dolgokat, amiket őszintén egyetlen párkapcsolatban élő sem akar hallani. A szerelem kerül ma terítékre, pőrén, a maga valóságában.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu