Sokan lehúzhatják a rolót: a Z generációsok szerint ebben a korban már ciki a szerelem

A szerelem nem ismer határokat, így szól a mondás, miközben a társadalom nagy része igen furcsán tekint az idős korban házasodókra. Nem kell azonban bottal járnod ahhoz, hogy a többség felhúzza a szemöldökét, ha bejelented, szerelmes vagy. Legalábbis egy friss kutatás szerint. Ha az új romantikus párkapcsolatról van szó, ebből jól kirajzolódik, hogy nem minden generáció húzza meg ugyanott a határt. Sőt, azok a legmegengedőbbek, akikre sosem gondolnál.

Egy párkapcsolati kutatás meglepő eredménye szerint, a szerelem életkorhoz kötött.

Új párkapcsolat? Vigyázz, mert bizonyos kor felett ciki szerelembe esni

A szerelemről szóló történetek többségében fiatalokkal találkozunk. Első randik, nagy érzelmek, sorsszerű találkozások, mindezt a húszas-harmincas éveikben. Mintha a romantika egy bizonyos életkor után lassan kikopna a forgatókönyvekből. Most nem arra gondolunk, amikor egy pár több évtized után is szerelmesen él együtt, hanem arról, amikor kvázi idősebb korban talál rá valakire az új párkapcsolat varázsa. Vajon tényleg van egy pont, amikor túl késő beleszeretni valakibe? Egy friss felmérés szerint sokan határozottan hisznek ebben, de generációnként egészen máshol húzzák meg azt a bizonyos képzeletbeli vonalat.

A kutatásban részt vevőktől azt kérdezték meg, hogy szerintük hány éves korban válik valaki túl idősé ahhoz, hogy még egyszer igazán szerelmes legyen. Az összesített átlag alapján ez az életkor 68 év lett, ám ha a válaszokat generációkra bontjuk, meglepő különbségek rajzolódnak ki.

A több mindenben is tévedő Z generáció tagjai bizonyultak a legszigorúbbnak. Szerintük már 62 éves kor felett jelentősen csökken az esély a szerelemre. A millenniálok, vagyis az Y generáció ennél jóval megengedőbb, ők nagyjából 68 éves korig tartják reálisnak egy új romantikus párkapcsolat kialakulását. Az X generáció válaszai némileg visszafogottabbak voltak, átlagosan 63 évet jelöltek meg határként.

A legoptimistább hozzáállás azonban egyértelműen a baby boomerekre jellemző. Ők 71 éves korig látnak esélyt a szerelemre, sőt a válaszadók 17 százaléka szerint egyáltalán nem létezik felső korhatár. Véleményük szerint ugyanis a szerelem nem életkor, hanem élethelyzet kérdése.