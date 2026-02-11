Sokan lehúzhatják a rolót: a Z generációsok szerint ebben a korban már ciki a szerelem

A szerelem nem ismer határokat, így szól a mondás, miközben a társadalom nagy része igen furcsán tekint az idős korban házasodókra. Nem kell azonban bottal járnod ahhoz, hogy a többség felhúzza a szemöldökét, ha bejelented, szerelmes vagy. Legalábbis egy friss kutatás szerint. Ha az új romantikus párkapcsolatról van szó, ebből jól kirajzolódik, hogy nem minden generáció húzza meg ugyanott a határt. Sőt, azok a legmegengedőbbek, akikre sosem gondolnál.
Új párkapcsolat? Vigyázz, mert bizonyos kor felett ciki szerelembe esni
A szerelemről szóló történetek többségében fiatalokkal találkozunk. Első randik, nagy érzelmek, sorsszerű találkozások, mindezt a húszas-harmincas éveikben. Mintha a romantika egy bizonyos életkor után lassan kikopna a forgatókönyvekből. Most nem arra gondolunk, amikor egy pár több évtized után is szerelmesen él együtt, hanem arról, amikor kvázi idősebb korban talál rá valakire az új párkapcsolat varázsa. Vajon tényleg van egy pont, amikor túl késő beleszeretni valakibe? Egy friss felmérés szerint sokan határozottan hisznek ebben, de generációnként egészen máshol húzzák meg azt a bizonyos képzeletbeli vonalat.
A kutatásban részt vevőktől azt kérdezték meg, hogy szerintük hány éves korban válik valaki túl idősé ahhoz, hogy még egyszer igazán szerelmes legyen. Az összesített átlag alapján ez az életkor 68 év lett, ám ha a válaszokat generációkra bontjuk, meglepő különbségek rajzolódnak ki.
A több mindenben is tévedő Z generáció tagjai bizonyultak a legszigorúbbnak. Szerintük már 62 éves kor felett jelentősen csökken az esély a szerelemre. A millenniálok, vagyis az Y generáció ennél jóval megengedőbb, ők nagyjából 68 éves korig tartják reálisnak egy új romantikus párkapcsolat kialakulását. Az X generáció válaszai némileg visszafogottabbak voltak, átlagosan 63 évet jelöltek meg határként.
A legoptimistább hozzáállás azonban egyértelműen a baby boomerekre jellemző. Ők 71 éves korig látnak esélyt a szerelemre, sőt a válaszadók 17 százaléka szerint egyáltalán nem létezik felső korhatár. Véleményük szerint ugyanis a szerelem nem életkor, hanem élethelyzet kérdése.
Ismerkedés 60 felett? Van mit tanulnunk a boomerektől
A fiatalabb generációk szigorúbb válaszai mögött részben a médiában látott minták állhatnak. A romantikus filmek, sorozatok és könyvek ritkán ábrázolnak idősebb főhősöket szerelmesként, így a Z generáció számára kevésbé látható, hogy az érzelmi intimitás és a szenvedély vágya nem tűnik el az évek múlásával. A megkérdezett boomer generáció erre rá is erősített. Közel felük ugyanis úgy érzi, hogy a fizikai és az érzelmi intimitás egyformán fontosak egy párkapcsolatban. Amikor a kutatók arról kérdezték őket, hogy miben láthatják másként a szerelmet a Z generációnál, a leggyakrabban azt felelték, hogy a szerelem munkát és elkötelezettséget igényel, a párkapcsolati kommunikáció fontosabb, mint a másik megjelenése, a párjuk társasága pedig jelentősebb, mint az állandó szenvedély. Az idősebbek tehát másként látják a szerelmet, és a külső máznál sokkal többre tartják a párkapcsolatban megélt belső értékeket. Talán a legújabb és egyben legfiatalabb béta generáció is hasonló módon fog hozzáállni a szerelemhez és a párkapcsolatokhoz.
Létezik életkor, ami után búcsút inthetsz a szerelemnek?
Egy friss kutatásból úgy látszik, sokan hisznek abban, hogy létezik egy szerelmi korhatár, ez az életkor jóval inkább generációs nézőpont kérdése, mint biológiai tény. A Z generáció hamarabb lezárná a romantika kapuját, míg az idősebbek nyitva hagynák azt akár életük végéig. Egy biztos, a szerelemről alkotott képünk legalább annyit elárul rólunk, mint az életkorunk.
Az alábbi párkapcsolati témák is érdekelhetnek: