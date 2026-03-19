Újabb pletykát hoztunk! Ez a Bridgerton-karakter saját sorozatot kaphat

A Bridgerton család, még a negyedik évad után sem hajlandó lelassítani. Sőt, most pörög csak fel igazán. Ha igazak a pletykák, egy karakter külön sorozatot kap.

Violet Bridgerton saját spinoff sorozatot kaphat.

Forrás: profimedia

A Bridgerton új spin-offot kaphat.

A február végi finálé óta (igen, még mindig nem tettük túl magunkat rajta) a Netflix toplistái továbbra is tele vannak csipkével, drámával és vágyakozó tekintetekkel. És miközben mi még mindig a kedvenc jeleneteinket pörgetjük újra, a háttérben valami sokkal nagyobb dolog kezdett el készülődni. És nem, nem az 5. évadról beszélünk, amiben állítólag egy magyar táncos is szerepet kapott – hanem valami egészen másról.

Spoiler: újabb Bridgerton spin-off lehet a láthatáron.

Nem is akárhogy. A sorozat mastermindja, Shonda Rhimes egy podcastben olyan természetes módon dobta be az ötletet, mintha csak az időjárásról beszélne. De mi persze azonnal vettük az adást. Ha új történetet kellene mesélni? Ő bizony Violet Bridgertont választaná.

És itt álljunk meg egy pillanatra.

Violet, akiről 2 éve még azt mondták, hogy sosem fog saját sorozatot kapni. Az örök elegancia, a finom manipuláció mestere, az a nő, aki úgy irányít egy egész családot, hogy közben egy teáscsészét sem tesz le hangosan. De ami még izgalmasabb: az ő szerelmi történetéről eddig csak morzsákat kaptunk, pedig erra a sztorira a rajongók már régóta éheznek.

Hogyan szeretett bele Edmundba? Milyen volt fiatalon? Ugyanolyan szenvedélyes, mint a gyerekei? Vagy még annál is veszélyesebb?

A válaszokért konkrétan sorban áll az internet. Nem véletlen, hogy Violet neve évek óta trending a fanlistákon, közvetlenül Lady Danbury mögött, aki szintén simán elvinne egy saját sorozatot (és egy fél streamingplatformot is, ha őszinték vagyunk).

A Bridgerton-univerzum ráadásul már bizonyított

A Sarolta királyné – Egy Bridgerton-történet nemcsak működött, hanem konkrétan új szintre emelte a franchise-t. Több érzelem, több mélység, több „még egy részt megnézek alvás előtt” – aztán hajnali három van. És most pontosan ez a vibe körvonalazódik újra.