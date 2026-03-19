2026. márc. 19., csütörtök

Demi Moore túllépett a múlt sérelmein? Ezt mondta volt férjéről, Ashton Kutcherről

Rideg Léna
2026.03.19.
Hosszú évek elteltével a színésznő elismerően nyilatkozott volt férjéről. Demi Moore és Ashton Kutcher 2013-as válásuk óta úgy tűnik, rendezték korábbi ellentéteiket, és ma már mindketten büszkék a másik karrierbeli sikereire.

Több mint egy évtizeddel válásuk után Demi Moore csendben szurkol volt férjének, Ashton Kutcher-nek, aki legújabb sorozatát, a The Beauty-t (A szépség) népszerűsíti. A 63 éves Demi Moore állítólag nagyon büszke a 48 éves színészre és mindarra, amit pályafutása során elért.

Demi Moore hosszú évekkel a válásuk után támogatja volt férjét, Ashton Kutchert.
  • Úgy tűnik, hosszú évekkel a válásuk után újra jó viszonyt ápol Demi Moore és Ashton Kutcher
  • Demi Moore több mint tíz évvel válásuk elismerően beszélt volt férjéről
  • A színész nemrég nyíltan dicsérte volt felesége alakítását A Szer című filmben

Demi Moore és Ashton Kutcher között szent a béke?

A pár kapcsolata 2003-ban kezdődött, 2005-ben házasodtak össze, ám házasságuk 2011-ben véget ért, a válás pedig 2013-ban vált hivatalossá. Kapcsolatuk kezdettől nagy figyelmet kapott a jelentős korkülönbség miatt, illetve azért, mert Ashton Kutcher ebben az időszakban mostohaapaként vett részt Demi Moore és Bruce Willis három lányának életében. Azóta Kutcher Mila Kunis mellett találta meg a boldogságot, Moore pedig jelenleg szingliként éli mindennapjait.

Nemrég egy bennfentes arról beszélt, hogy Demi Moore túljutott a válás drámáján, és nincs benne keserűség. 

„Tudja, hogy Ashtonnak nehéz évei voltak a munka és a család egyensúlyozásában. Teljes szívéből szurkol neki – nincsenek régi haragok, nincs keserűség. Őszintén azt akarja, hogy ragyogjon”

 – mondta a forrás.

Ashton Kutcher nyíltan ismerte el volt felesége sikereit

Ashton Kutcher nemrégiben szintén meglepő elismerést tett volt felesége felé. A 48 éves színész A Szépség című új sorozatának népszerűsítése közben kiemelte, hogy mennyire büszke Demi Moore legutóbbi munkájára, különösen A Szer című filmben nyújtott alakítására. „Először is, Demi alakítása A Szer című filmben nyilvánvalóan rendkívüli elismerést kapott, nagyon büszke vagyok rá, fantasztikus volt” – mondta Kutcher.

A kritikusok is hasonlóan vélekedtek: Demi Moore teljesítménye A Szerben olyannyira kiemelkedő volt, hogy még Oscar-díjra is jelölték érte. Bár végül nem ő kapta meg a díjat, sokan az egyik legérettebb munkájaként tartják számon a karrierjében.

Demi Moore memoárja nagy port kavart

A színésznő 2019-ben megjelent memoárja, amelyben őszintén írt házasságuk nehézségeiről, komoly médiafigyelmet váltott ki. Kutcher kezdetben szűkszavúan reagált, ám az elmúlt években a feszültség enyhült, amit a legutóbbi pozitív nyilatkozata is jelez.

Így Demi Moore és Ashton Kutcher kapcsolata tökéletes példája annak, hogy a múltbéli sérelmek ellenére is lehetséges támogató, tiszteletteljes kapcsolatot ápolni, és őszintén örülni egymás sikereinek.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Az Oscar 2026 legnagyobb kulisszatitkai: mellőzött sztárok, pletykák és az exkluzív after party rejtélyei

Az Oscar 2026-os gálája most is tartogatott izgalmakat: összegyűjtöttük Hollywood legpikánsabb pletykáit.

Ozempic-őrület Hollywoodban − Aggasztó trend, csontsovány világsztárok az Oscar-gála vörös szőnyegén

Úgy tűnik, a hírességek nem tudnak ellenállni a gyors fogyás ígéretének. Az Oscar 2026-os gálájának vörös szőnyegén több olyan sztárt is láttunk, akinek szinte már zörögtek a csontjai, a szakemberek az Ozempic és más, hasonló szerek használatáról beszélnek.

Demi Moore Bruce Willisszel közös múltjáról beszélt: megható titkot árult el

Demi Moore elmesélte, hogy a kapcsolatuk alatt Willisnek volt egy különleges szokása.

 

