Demi Moore túllépett a múlt sérelmein? Ezt mondta volt férjéről, Ashton Kutcherről

Több mint egy évtizeddel válásuk után Demi Moore csendben szurkol volt férjének, Ashton Kutcher-nek, aki legújabb sorozatát, a The Beauty-t (A szépség) népszerűsíti. A 63 éves Demi Moore állítólag nagyon büszke a 48 éves színészre és mindarra, amit pályafutása során elért.
Demi Moore és Ashton Kutcher között szent a béke?
A pár kapcsolata 2003-ban kezdődött, 2005-ben házasodtak össze, ám házasságuk 2011-ben véget ért, a válás pedig 2013-ban vált hivatalossá. Kapcsolatuk kezdettől nagy figyelmet kapott a jelentős korkülönbség miatt, illetve azért, mert Ashton Kutcher ebben az időszakban mostohaapaként vett részt Demi Moore és Bruce Willis három lányának életében. Azóta Kutcher Mila Kunis mellett találta meg a boldogságot, Moore pedig jelenleg szingliként éli mindennapjait.
Nemrég egy bennfentes arról beszélt, hogy Demi Moore túljutott a válás drámáján, és nincs benne keserűség.
„Tudja, hogy Ashtonnak nehéz évei voltak a munka és a család egyensúlyozásában. Teljes szívéből szurkol neki – nincsenek régi haragok, nincs keserűség. Őszintén azt akarja, hogy ragyogjon”
– mondta a forrás.
Ashton Kutcher nyíltan ismerte el volt felesége sikereit
Ashton Kutcher nemrégiben szintén meglepő elismerést tett volt felesége felé. A 48 éves színész A Szépség című új sorozatának népszerűsítése közben kiemelte, hogy mennyire büszke Demi Moore legutóbbi munkájára, különösen A Szer című filmben nyújtott alakítására. „Először is, Demi alakítása A Szer című filmben nyilvánvalóan rendkívüli elismerést kapott, nagyon büszke vagyok rá, fantasztikus volt” – mondta Kutcher.
A kritikusok is hasonlóan vélekedtek: Demi Moore teljesítménye A Szerben olyannyira kiemelkedő volt, hogy még Oscar-díjra is jelölték érte. Bár végül nem ő kapta meg a díjat, sokan az egyik legérettebb munkájaként tartják számon a karrierjében.
Demi Moore memoárja nagy port kavart
A színésznő 2019-ben megjelent memoárja, amelyben őszintén írt házasságuk nehézségeiről, komoly médiafigyelmet váltott ki. Kutcher kezdetben szűkszavúan reagált, ám az elmúlt években a feszültség enyhült, amit a legutóbbi pozitív nyilatkozata is jelez.
Így Demi Moore és Ashton Kutcher kapcsolata tökéletes példája annak, hogy a múltbéli sérelmek ellenére is lehetséges támogató, tiszteletteljes kapcsolatot ápolni, és őszintén örülni egymás sikereinek.
