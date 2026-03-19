Demi Moore túllépett a múlt sérelmein? Ezt mondta volt férjéről, Ashton Kutcherről

Több mint egy évtizeddel válásuk után Demi Moore csendben szurkol volt férjének, Ashton Kutcher-nek, aki legújabb sorozatát, a The Beauty-t (A szépség) népszerűsíti. A 63 éves Demi Moore állítólag nagyon büszke a 48 éves színészre és mindarra, amit pályafutása során elért.

A pár kapcsolata 2003-ban kezdődött, 2005-ben házasodtak össze, ám házasságuk 2011-ben véget ért, a válás pedig 2013-ban vált hivatalossá. Kapcsolatuk kezdettől nagy figyelmet kapott a jelentős korkülönbség miatt, illetve azért, mert Ashton Kutcher ebben az időszakban mostohaapaként vett részt Demi Moore és Bruce Willis három lányának életében. Azóta Kutcher Mila Kunis mellett találta meg a boldogságot, Moore pedig jelenleg szingliként éli mindennapjait.

Nemrég egy bennfentes arról beszélt, hogy Demi Moore túljutott a válás drámáján, és nincs benne keserűség.

„Tudja, hogy Ashtonnak nehéz évei voltak a munka és a család egyensúlyozásában. Teljes szívéből szurkol neki – nincsenek régi haragok, nincs keserűség. Őszintén azt akarja, hogy ragyogjon”

– mondta a forrás.

Ashton Kutcher nyíltan ismerte el volt felesége sikereit

Ashton Kutcher nemrégiben szintén meglepő elismerést tett volt felesége felé. A 48 éves színész A Szépség című új sorozatának népszerűsítése közben kiemelte, hogy mennyire büszke Demi Moore legutóbbi munkájára, különösen A Szer című filmben nyújtott alakítására. „Először is, Demi alakítása A Szer című filmben nyilvánvalóan rendkívüli elismerést kapott, nagyon büszke vagyok rá, fantasztikus volt” – mondta Kutcher.

A kritikusok is hasonlóan vélekedtek: Demi Moore teljesítménye A Szerben olyannyira kiemelkedő volt, hogy még Oscar-díjra is jelölték érte. Bár végül nem ő kapta meg a díjat, sokan az egyik legérettebb munkájaként tartják számon a karrierjében.