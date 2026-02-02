Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 2., hétfő Aida, Karolina

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Grammy 2026 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
film

Miranda Priestly durvább, mint valaha: megjelent Az ördög Pradát visel 2 előzetese

profimedia - 20th Century Studios
film Az Ördög Pradát visel előzetes
Miranda Priestly és Andrea Sachs divatdiktátor párosa visszatér a filmvászonra! Megjelent Az ördög Pradát visel 2 első előzetese, és mi már most imádjuk!

20 évvel ezelőtt, 2006-ban jelent meg Az ördög Pradát visel. A film kultikussá vált az évek során, nemcsak témája, színészgárdája, de elképesztő divatpillanati miatt is. Azonban már nem kell sokat várnunk a folytatásra. Mutatjuk, mit kell tudnod Az ördög Pradát visel 2-ről!

Az ördög Pradát visel 2
Íme Az ördög Pradát visel 2 előzetese.
Forrás: profimedia

Minden, amit tudnod kell Az ördög Pradát visel 2 filmről

  • 2026 május 1-jén érkezik az ikonikus film folytatása.
  • Az eredeti szereplők, köztük Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt és Stanley Tucci is visszatérnek. 
  • 2026 február 1-jén jelent meg az első előzetese Az ördög Pradát visel 2-nek.

Húsz évvel Az ördög Pradát visel megjelenése után Meryl Streep és Anne Hathaway május 1-jén visszatérnek a divat- és munkahelyi drámák világába. A 20th Century Studios új előzetest adott ki a Az ördög Pradát visel 2 című filmhez, amely részletesebb betekintést nyújt a közelgő folytatásba. 

Miről fog szólni Az ördög Pradát visel 2?

A folytatás Streep karakterét követi, mint a Runway magazin főszerkesztőjét. Miranda Priestly a nyomtatott újságírás hanyatlásával küzd, és próbálja megtalálni a helyét egy haldokló iparágban. Priestly szembeszáll Emily Blunt karakterével, az egykori asszisztensével, aki most magas rangú vezetője egy luxuscsoportnák, amelynek reklámpénzére Priestlynek kétségbeesetten szüksége lesz. 

Az eredeti 2006-os film Andrea Sachs-t követte nyomon, akit Anne Hathaway alakított. Andrea Priestly junior asszisztenseként kezd dolgozni, és nehezen egyensúlyozza szakmai és magánéletét, kockáztatva barátságait és kapcsolatát a barátjával. Az eredeti film kritikai és kereskedelmi siker volt világszerte.

Az ördög Pradát visel 2 szereplői

Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Tracie Thoms és Tibor Feldman visszatérnek a folytatásban, Kenneth Branagh és Patrick Brammall pedig Streep és Hathaway pasiajit alakítják. Simone Ashley, Lucy Liu, B.J. Novak, Justin Theroux, Lady Gaga és Pauline Chalamet csatlakoznak további szereplőkként. A Broadway sztárjai Helen J. Shen és Conrad Ricamora is láthatóak lesznek a filmben, valamint Caleb Hearon humorista is feltűnik majd. A folytatásban továbbá visszatér a 2006-os film rendezője, forgatókönyvírója és producere is. 

Már most elképesztő Az ördög Pradát visel 2 marketing- és reklámkampánya. A filmben aktuális popkultúrális utalások is várhatók, sőt több amerikai divatinluenszer is megjelenik majd. A forgatási lesifotók alapján az ikonikus csapatot láthatjuk majd divatbemutatókon, vörös szőnyegen és még a divat városában, Milánóban is. Sőt a film még azokat a pletykákat is igazolta, hogy Anna Wintour áll Meryl Streep karaktere mögött. 

Tekintsd meg további filmajánlónkat is:

Februári filmajánló: az erotika és a rettegés hónapja következik a mozikban

A kinti hőmérséklet még mindig nem ösztönöz minket különösebben sok szabadtéri programra, így egyértelműen a mozi a legjobb menedék, ha egy kis kikapcsolódásra vágyunk. A februári filmajánlónkban bemutatjuk az összes olyan premier, amit valóságos vétek lenne kihagyni!

2026-os filmek, melyek papíron már bizonyítottak: ezek az adaptációk fogják uralni a mozikat

Könyvmolyok és filmrajongók, figyelem! Itt a legtutibb könyvajánló az évre, mellyel két legyet üthetsz egy csapásra, hiszen miután elolvastad, el is mehetsz a moziba megnézni őket.

A 2000-es évek kultikus csajos filmjei, amelyeket muszáj újranézned

Ezeket a csajos filmeket rögtön újra kell nézned!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu