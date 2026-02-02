Miranda Priestly durvább, mint valaha: megjelent Az ördög Pradát visel 2 előzetese

20 évvel ezelőtt, 2006-ban jelent meg Az ördög Pradát visel. A film kultikussá vált az évek során, nemcsak témája, színészgárdája, de elképesztő divatpillanati miatt is. Azonban már nem kell sokat várnunk a folytatásra. Mutatjuk, mit kell tudnod Az ördög Pradát visel 2-ről!

Íme Az ördög Pradát visel 2 előzetese.

Forrás: profimedia

Minden, amit tudnod kell Az ördög Pradát visel 2 filmről 2026 május 1-jén érkezik az ikonikus film folytatása.

Az eredeti szereplők, köztük Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt és Stanley Tucci is visszatérnek.

2026 február 1-jén jelent meg az első előzetese Az ördög Pradát visel 2-nek.

Húsz évvel Az ördög Pradát visel megjelenése után Meryl Streep és Anne Hathaway május 1-jén visszatérnek a divat- és munkahelyi drámák világába. A 20th Century Studios új előzetest adott ki a Az ördög Pradát visel 2 című filmhez, amely részletesebb betekintést nyújt a közelgő folytatásba.

Miről fog szólni Az ördög Pradát visel 2?

A folytatás Streep karakterét követi, mint a Runway magazin főszerkesztőjét. Miranda Priestly a nyomtatott újságírás hanyatlásával küzd, és próbálja megtalálni a helyét egy haldokló iparágban. Priestly szembeszáll Emily Blunt karakterével, az egykori asszisztensével, aki most magas rangú vezetője egy luxuscsoportnák, amelynek reklámpénzére Priestlynek kétségbeesetten szüksége lesz.

Az eredeti 2006-os film Andrea Sachs-t követte nyomon, akit Anne Hathaway alakított. Andrea Priestly junior asszisztenseként kezd dolgozni, és nehezen egyensúlyozza szakmai és magánéletét, kockáztatva barátságait és kapcsolatát a barátjával. Az eredeti film kritikai és kereskedelmi siker volt világszerte.

Az ördög Pradát visel 2 szereplői

Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Tracie Thoms és Tibor Feldman visszatérnek a folytatásban, Kenneth Branagh és Patrick Brammall pedig Streep és Hathaway pasiajit alakítják. Simone Ashley, Lucy Liu, B.J. Novak, Justin Theroux, Lady Gaga és Pauline Chalamet csatlakoznak további szereplőkként. A Broadway sztárjai Helen J. Shen és Conrad Ricamora is láthatóak lesznek a filmben, valamint Caleb Hearon humorista is feltűnik majd. A folytatásban továbbá visszatér a 2006-os film rendezője, forgatókönyvírója és producere is.