Galandféreg-diéta és nádszálbeöntés: a viktoriánus kor leghihetetlenebb fogyókúrás módszerei

Sokan érezzük úgy az ünnepek után, hogy szükséges a reset gomb megnyomása a szervezetükben, jelentsen ez egy tisztítókúrát vagy egy hatékony diétát – nos, a viktoriánus kori hölgyek sem voltak ezzel másképp, csak éppen ők olyan elborult módszereket választottak a karcsúság megőrzése érdekében, hogy már az is kész csoda, hogy nem pusztult ki az emberiség.

A nők a viktoriánus korban sem voltak kevésbé hiúk mint manapság.

Diéták a viktoriánus korból, amiket nem szívesen próbálnánk ki

A nők mindig is előszeretettel próbálgatták a különböző diétás módszereket.

A viktoriánus korban azonban a beöntéstől és a különböző férgektől sem riadtak vissza, ha a karcsúság eléréséről volt szó.

Összeszedtük a legelvetemültebb módszereket.

Mi nők sok mindent hajlandóak vagyunk megtenni azért, hogy tökéletes alakunk legyen: vannak, akik különböző diétákra esküsznek, mások az edzésben látják a kulcsot, míg megint mások szerint a tisztítókúra az egyetlen hatékony megoldás.

Bármelyik csoportba is tartozol, biztosan próbáltál már legalább egy olyan módszert, ami egy valóságos kínzással ért fel számodra – nos, miután ezt a cikket elolvasod, garantáljuk, hogy másképp fogod majd gondolni!

A viktoriánus korban ugyanis nem elégedtek meg a csajok holmi szénhidrátcsökkentett fogással vagy egy kis kardióval – mutatjuk a legdurvább fogyókúrás módszereiket!

Galandféreg-diéta

Igen, jól olvastad: a 19. században bevett szokásnak számított, hogy a karcsúsodni vágyó nők galandférgek lárváit nyelték le annak érdekében, hogy a parazita a bélben elfogyassza a felesleges kalóriákat. Ez a módszer a legtöbb esetben súlyos alultápláltságot és vérszegénységet okozott, ritkább esetben pedig halált.

Nádszálbeöntés

A folyadék végbélbe való injektálása legalább Kr.e. 1500-ra vezethető vissza, amikor az egyiptomiak megmártóztak a Nílusban és egy üreges nádszálat használtak a víz bejuttatására a szervezetükbe. A viktoriánus korban a nádszál helyett pumpát használtak a béltisztító beöntéshez és abban bíztak, hogy így minden felesleges méreganyag és betegség távozik a szervezetből és ezáltal az emésztés is felgyorsul.