Plusz egy ok, hogy ne dörzsöld a szemed és dobd ki a lejárt sminktermékeidet: minden, amit az árpa kialalkulásáról tudnod kell

Az árpa a szemhéj szélén elhelyezkedő mirigyek gyulladásos megbetegedése, amely kívülről jól látható csomóként jelenik meg. Gyakran egyetlen szemet érint, de visszatérő formában is előfordulhat, különösen akkor, ha a kiváltó okok fennállnak.

Az árpa az egyik leggyakoribb szembetegség.

Forrás: 123.rf.com

Mitől alakul ki az árpa a szemen?

Az árpa, a kötőhártya-gyulladás mellett az egyik leggyakoribb szembetegség. Kialakulásának oka általában a Staphylococcus baktériumok elszaporodása, amelyek a bőrön normálisan is jelen vannak. Amikor azonban a szemhéj mirigyeinek kivezető nyílása elzáródik, a baktériumok könnyen gyulladást okozhatnak. A fertőzés kialakulását elősegítheti a szem dörzsölése, a nem megfelelő kézhigiéné, a lejárt vagy szennyezett sminktermékek használata, illetve a kontaktlencsék helytelen kezelése. Gyengébb immunrendszer, fokozott stressz vagy krónikus betegségek esetén az árpa kialakulásának esélye is megnő.

A szakértők szerint gyakran társul árpa szemhéjszéli gyulladással vagy bőrproblémákkal, amelyek tartósan irritálják a szem környékét.

Mennyi idő alatt múlik el az árpa?

Az árpa lefolyása általában jól körülhatárolható. A kezdeti szakaszban a szemhéj érzékennyé válik, enyhe fájdalom és bőrpír jelenik meg. Ezt követően néhány nap alatt kialakul a jellegzetes, gennyes csomó. A legtöbb esetben az árpa 7–10 nap alatt magától kifakad és gyógyulni kezd. A fájdalom és a duzzanat fokozatosan csökken, a szemhéj visszanyeri eredeti állapotát. Fontos, hogy az árpát nem szabad kinyomni, mert ez a fertőzés továbbterjedéséhez vezethet. Ha az árpa nem javul, többször kiújul, vagy látásromlással jár, szemészeti vizsgálat szükséges. Ritkán előfordulhat, hogy a gyulladás krónikus csomóvá alakul.

Hogyan kezelhető az árpa?

Az árpa kezelése elsősorban konzervatív módszereken alapul. A legfontosabb teendő a szemhéj tisztán tartása és a meleg borogatás alkalmazása, amely elősegíti a mirigyek kiürülését és a gyógyulást. A borogatást naponta többször, néhány percig érdemes alkalmazni. Súlyosabb esetekben vagy elhúzódó gyulladásnál az orvos antibiotikumos szemkenőcsöt vagy szemcseppet javasolhat. Ezek célja a bakteriális fertőzés visszaszorítása. Ritkán, makacs esetekben sebészi megnyitásra is sor kerülhet, de ez csak szakember által végezhető. A megelőzés része a rendszeres kézmosás, a sminkeszközök tisztán tartása és a szem dörzsölésének kerülése, illetve olyan szokások kialakítása amelyekkel egészségesen tarthatjuk szemünket. A szakértők hangsúlyozzák, hogy a visszatérő árpa mögött gyakran életmódbeli vagy immunológiai tényezők állnak.

Az árpa a szemen kellemetlen, de többnyire ártalmatlan elváltozás, amely megfelelő ápolás mellett egy-két héten belül elmúlik. A gyógyulás kulcsa a türelem, a higiénia és a helyes kezelés. Ha az árpa gyakran visszatér vagy nem javul, érdemes orvosi kivizsgálást kérni a háttérben álló okok feltárására.

