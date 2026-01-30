Csupaszon vagy természetesen? – Az intim szőrtelenítés dilemmája

Akármennyire is fontosak a személyes preferenciák, előfordulhat, hogy olyan társat sodor az utunkba az élet, akivel nem egyezik a véleményünk az intim gyantázás, szőrtelenítés kérdésében. Vannak férfiak, akik a teljes csupaszságot részesítik előnyben, míg másokat éppen a természetesebb szálak vagy az extrémebb fazonok hoznak lázba. Az intim szőrzet – és annak hiánya – nem feltétlenül vágyölő tényező, sőt, sok esetben éppen az intim élményt teszi izgalmasabbá.

Az intim gyantázás még mindig sok esetben tabutémának számít egy párkapcsolatban.

Forrás: Shutterstock

Tabutéma: intim gyantázás a párkapcsolatban– szőrrel vagy szőr nélkül? Az intim szőrzet trendek folyamatosan változtak a történelem során, a természetestől a teljes szőrtelenségig.

A divat, a popkultúra és a pornóipar jelentősen befolyásolta az elvárásokat.

Ma egyre inkább a személyes és párkapcsolati igények kerülnek előtérbe.

Napjainkban egyre megosztóbb téma a szeméremszőrzet karbantartása, és bár még mindig a tar intim tájak számítanak divatosnak, valamiféle változás is tetten érhető. Ennek oka, hogy a 2010-es évektől kezdve egyre több híresség kezdett el nemet mondani a szeméremszőrzet eltávolítására, ezzel is szembeszállva a korhatáros filmek és trendek diktálta nyomasztó elvárásokkal, és azzal a fals üzenettel, hogy a nők csak és kizárólag csupaszon lehetnek szépek, kívánatosak. Modern világunkban a nők és férfiak, ennek nyomán pedig a párkapcsolatok eltérő módon viszonyulnak a szőr kérdéséhez. Na, de mi vezetett idáig, és egyáltalán milyen állomásai voltak a szeméremszőrzettel való foglalkozás történetének?

Hangsúlyos korszakok, változó intim szőrzet trendek

A nők számára az intim csupaszság már évezredekkel ezelőtt is egyet jelentett a szépséggel, nem csoda, hogy sokan kamaszkoruktól kezdődően foglalkoztak a kérdéssel, főleg, hogy a szeméremszőrzetet az egyiptomi, a római és görög társadalomban is a civilizálatlansággal kapcsolták össze. A középkorban aztán változtak a szokások: ebben az időszakban, de még a reneszánsz korszakban is a természetesség számított elvártnak és tetszetősnek. Mégis voltak, akik titkos praktikákhoz folyamodtak. Mivel a terjedelmes szőr higiéniai problémák sokaságát okozta, egyes középkori nők egyszerűen levágták az intim szálakat, helyébe pedig ún. merkint, azaz szeméremparókát tettek. Ezzel is igyekeztek megfelelni a társadalmi, de elsősorban a férfiak elvárásainak. Az 1700-as évek második felében megjelent a nagyközönség számára is elérhető borotva, a valódi áttörést azonban King C. Gillette biztonsági borotvái hozták meg az 1900-as évek elején. A szőrtelenítés módszere ezután, vagyis a 20.században indult valódi fejlődésnek, amivel párhuzamosan az igények, és persze a szépségideálok is kezdtek megváltozni. Az eszközök modernizálódtak, a nőknek pedig egyre több lehetőségük és módszerük lett a testszőrtelenítésre, amin belül az intim zónák fokozatosan egyre nagyobb szerepet kaptak. A bikini 1946-os megjelenése aztán nemcsak a bikinivonal formálásának igényét, de azt is előre mozdította, hogy a nők – és persze a férfiak is – egyre többet foglalkozzanak a szebbik nem intim szőrzetével.