Anna Pavlovát elutasították, de nem adta fel: megreformálta a balett műfaját

Ismert tény, hogy azok képesek megváltoztatni a világot, akik nem félnek kilépni a megszokott keretek közül. Kivételes gondolkodók nélkül nem lenne modern tudomány és technológia, a művészetek is megragadtak volna a román korban. És Anna Pavlova nélkül valószínűleg a balett-tánc zsánere is teljesen másképp nézne ki. Ismerd meg a híres táncosnő elképesztő életét, akiben kezdetben mindenki kételkedett!

Anna Pavlova tette olyanná a balettet, amilyennek ma ismerjük.

Anna Pavlova élete 1881. február 12-én született Szentpéterváron.

Gyerekként döntötte el, hogy balett-táncos lesz, ám szokatlan testalkata miatt elutasították.

A 19-20. század fordulójára Anna Pavlova nemzetközi sztár lett.

Árvaházat alapított, később róla nevezték el a híres tortát, 1931-ben távozott.

Kecses balett-történelem és egy sovány lány, aki megreformálta

A reneszánsz Itáliából származó balett a táncművészet egyik legnehezebb válfaja, mely egy törékeny orosz balett táncosnő nélkül elképzelhető, hogy teljesen másképp nézne ki. A műfaj, melyet Timothé Chalamet botrányos kijelentése helyezett most a figyelem középpontjába a 19. században még teljesen más keretek között működött. Példának okáért, sokáig az alacsony, zömök, erős testalkatú volt az eszményi balett-táncos.

Ennél fogva, amikor az 1881. február 12-én született Anna Pavlova vékony testalkatával, hosszú végtagjaival, ívelt bokájával több elutasítás után felvételt nyert a Cári Balettiskolába, társai gúnyolásával és tanárai kételkedésével kellett szembenéznie. A világhírű balerina egy gyerekként látott Csipkerózsika előadáson szeretett bele a balettbe, amitől még fizikai hátrányai sem voltak képesek eltántorítani.

10 éves korától tanult a balettintézetben, ahol szokatlan testalkata miatt társai Seprűnyél, illetve Kis vadóc gúnyneveket aggattak rá.

Amikor viszont letette utolsó vizsgáját és sikert sikerre halmozott, a gúnyos vigyor hamar a kétkedők arcára fagyott. Ugyanis Anna Pavlova rendelkezett valamivel, amivel társai nem: kurázsival és kitartással.

Anna Pavlova, a balett forradalmasítója

Az egyik, ha nem a világ leghíresebb balerinájának technikája sok kritikát kapott, méghozzá nem is ok nélkül. Kéz- és lábtartása (port de bras) sokszor teljesen hibás volt, gyakran behajlított lábbal táncolt, ugrásai még karrierje csúcsán is hagytak kívánnivalót maguk után. Előadásmódja merőben eltért a korszakban megszokottól, a balett kiforratlanabb, romantikus verzióját testesítette meg.