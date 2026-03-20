A legbölcsebb 5 anyai tanács, amit kaphatsz: ezeket soha ne tedd meg a párodért

Az igazi társ nem egy nyomkövető a lábadon, nem is egy plusz súly, amit cipelned kell – az igazi társ a szél a szárnyaid alatt. Ha nem akarod feladni magad egy kapcsolatban, jól jegyezd meg az alábbi 5 anyai tanácsot.

Lehet, hogy most még idegesítebek az anyai tanácsok, de a későbbiekben meg fogod érteni, mennyire hasznosak valójában.

5 anyai tanács: ezeket soha ne tedd meg a párodért Ha a határaidat egyszer átlépik, és te szó nélkül hagyod, onnantól az lesz a normális.

A függőség nem biztonság, legyen szó érzelmi vagy anyagi kiszolgáltatottságról.

Nem kell senkit megmentened, és senkinek nem kell helyettesítsd az anyját. Egy férfit nem felnevelned kell, hanem együtt élni vele.

Az 5 anyai tanács, amit jobb, ha beírsz a telefonodba

Bármennyire is ragaszkodsz a párodhoz, ne érd be kevesebbel, mint amit érdemelsz. Neked is jár az egyenrangú és támogató kapcsolat.

1. Ne legyél az anyja

Ahelyett, hogy hagynád, hogy ő is kivegye a részét a házimunkából, te szeded össze utána a koszos zoknikat, készítesz neki kávét, és emlékezteted a fogorvosi időpontjára. A végén azon kapod magad, hogy este már nincs kedved hozzáérni, mert nem a szerelmedet, hanem egy „plusz gyereket” látsz benne. Megéri ez neked? Egyrészt kimeríted magad, másrészt a csúf igazság az, hogy egy felnőtt férfinek képesnek kell tudni ellátnia magát.

A kávét is meg tudja ügyesen csinálni magának. Hétvégén meglepheted vele, de ne feledd: nem vagy az édesanyja. Ez az első számú anyai tanács.

2. Ne add fel miatta az álmaidat

Mindig is szerettél volna több nyelvet megtanulni, többet edzeni, esetleg hosszabb időre külföldön élni? A párod bezzeg hallani sem akar a költözésről. Kompromisszumra szükség van, de ha túlzásba esel, azt már önfeláldozásnak hívják. Ne engedd el a saját céljaidat azért, hogy együtt lehess valakivel, mert később nagyon sokszor el fog hangozni a szádból dühösen: „miattad dobtam el a jövőmet!”

Maradj önmagad és kövesd a céljaidat.

3. Ne keress kifogásokat a negatív tulajdonságaira

Negatívumai mindenkinek vannak, kérdés, együtt tudsz-e élni velük hosszú távon. Ha párod a barátaid előtt gúnyos megjegyzéseket tesz rád, vagy csak leint, az rossz ómen.

Ilyenkor persze mentegeted őt mások előtt, hogy mostanában nagy rajta a nyomás, vagy hogy csak viccelt, csakhogy ez nem azt mutatja, hogy mennyire szereted őt, hanem azt, hogy milyen kevéssé szereted önmagad.

4. Ne tűnj hülyének, ha intelligens vagy

Ha egy társaságban elrejted a meglátásaidat, csak, hogy ne hozd a párodat kellemetlen helyzetbe, amiért ő nincs teljesen képben az adott témával, akkor ez egy idő után a szokásoddá válik.

Hidd el, nem kell sok idő és ráébredsz, hogy pontosan olyanná váltál, mint azok a nők, akik direkt hülyének tettetik magukat egy sugar daddy mellett. Ne fogd vissza magad, mondd el bátran a gondolataidat, ahelyett, hogy lefokozod magad.

5. Soha ne add fel az anyagi függetlenséged

Felmondasz a munkahelyeden, mert ő megkér rá, hogy legyél inkább otthon és törődj a gyerekkel? Már elnézést, de normális vagy? Persze, hagyd ott a munkahelyed, ha te is azt akarod, de ha nem erre vágysz, ne tedd.

Mert mi lesz akkor, ha majd egy új cipőt szeretnél venni magadnak vagy a gyereknek, esetleg ha be szeretnél ülni valahova a barátnőiddel? Elszámoltat a pénzzel. Hallgatod, ahogy elmondja, hogy ezeket is ő finanszírozza. Na, ne…!

A megkeresett pénzed arra költöd, amire szeretéd, ha a befizetni valók után marad rá. Anyagilag függeni valakitől olyan, mintha lemondanál a szabadságodról.

A szakemberek egyetértenek abban, hogy egy kapcsolat akkor működik igazán, ha mindketten emelitek egymást, nem pedig akkor, ha az egyik fél fokozatosan láthatatlanná válik a másik árnyékában.