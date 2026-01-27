Saját ágyából rabolták el, erőszakkal vették feleségül – Valósággal sokkol Elizabeth Smart története

A 2002-ben, saját ágyából elrabolt kislány ügye pillanatok alatt a figyelem középpontjába került. A 14 éves Elizabeth Smart szülei valóságos hajtóvadászatot indítottak – ezt az időszakot hozza nézőközelbe a Netflix Emberrablás: Elizabeth Smart dokumentumfilmje. Egy olyan narratívát/történetet vesz elő, amiből már láthattunk jó néhányat az elmúlt évek során, ott van például Maddie MacCann története. Mégis megéri megnézni minden szülőnek. És nem szülőnek.

Elisabeth Smart horrorfilmbe illő történetét meséli el a Netflix, Emberrablás: Elizabeth Smart címmel.

Forrás: profimedia

Emberrablás: Elizabeth Smart Elizabeth Smartot éjjel valaki a saját szobájából rabolta el. Késsel fenyegette, később erőszakkal elvette feleségül.

9 hónappal később, 2003. március 12-én a rendőrök megtalálták a lányt, aki eleinte rettegett felfedi a kilétét.

A történet főszereplője, azaz az áldozat 2011-ben hozta létre az Elizabeth Smart Alapítványt, mely a szexuális bántalmazás és a gyermekrablások megelőzésére, valamint az áldozatok felépülésére fókuszál.

A közel kétórás alkotás hatásosan működik, különösen azért, mert Elizabeth Smart maga is megszólal. Részletesen és megrendítő őszinteséggel idézi fel fogvatartását, az őt lelkileg és szexuálisan bántalmazó személy vallási tébolyát, valamint azt a pszichés terrort, amely hónapokon át megakadályozta a szökést. A narrátor szinte tankönyvszerű alapossággal mesél, a feszültséget nyomatékosítják a szereplők arcáról adott közelik, és tökéletesen visszaadják a főszereplők – Elizabeth Smart és szülei, valamint a rendőrségi illetékesek – reménytelen helyzetét.

Az operatőr fojtogató, már-már klausztrofób hangulatot teremt, a rendező pedig követi a Netflix true crime-sablonját:

archív híradórészletek, érzelemfokozó, de korántsem manipulatív zenei aláfestések vezetik végig a nézőt az eseményeken, időrendben. A kérdések irányítottak, de nem manipulatívak, akárcsak az Ismereten szám című dokufilm esetében.

Elizabeth Smarttól egy ponton megkérdezi a riporter, készen áll-e. Láthatóan erőt kellett vennie magán, hogy feltépje a régi sebeket.

Forrás: profimedia

A szálak Brian David Mitchellhez vezettek

A rendőrség Elizabeth elrablása után 8 hónappal kapott egy fülest, miszerint a lányt egy bizonyos Brian David Mitchell önjelölt próféta rabolhatta el. Mindezt a testvére mesélte, miután felismerte a fantomképen. Arról nem esik szó a dokumentumfilmben, hogy milyen volt az a közeg, amelynek hatására Mitchell vallási fanatizmusa kialakulhatott – a hangsúly inkább az áldozaton és a család szenvedésén van. Nem égbekiáltó hiba ez, inkább olyan lepattanó, amelyre kár volt nem lecsapni.