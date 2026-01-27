Saját ágyából rabolták el, erőszakkal vették feleségül – Valósággal sokkol Elizabeth Smart története

A 2002-ben, saját ágyából elrabolt kislány ügye pillanatok alatt a figyelem középpontjába került. A 14 éves Elizabeth Smart szülei valóságos hajtóvadászatot indítottak – ezt az időszakot hozza nézőközelbe a Netflix Emberrablás: Elizabeth Smart dokumentumfilmje. Egy olyan narratívát/történetet vesz elő, amiből már láthattunk jó néhányat az elmúlt évek során, ott van például Maddie MacCann története. Mégis megéri megnézni minden szülőnek. És nem szülőnek.
Emberrablás: Elizabeth Smart
- Elizabeth Smartot éjjel valaki a saját szobájából rabolta el. Késsel fenyegette, később erőszakkal elvette feleségül.
- 9 hónappal később, 2003. március 12-én a rendőrök megtalálták a lányt, aki eleinte rettegett felfedi a kilétét.
- A történet főszereplője, azaz az áldozat 2011-ben hozta létre az Elizabeth Smart Alapítványt, mely a szexuális bántalmazás és a gyermekrablások megelőzésére, valamint az áldozatok felépülésére fókuszál.
A közel kétórás alkotás hatásosan működik, különösen azért, mert Elizabeth Smart maga is megszólal. Részletesen és megrendítő őszinteséggel idézi fel fogvatartását, az őt lelkileg és szexuálisan bántalmazó személy vallási tébolyát, valamint azt a pszichés terrort, amely hónapokon át megakadályozta a szökést. A narrátor szinte tankönyvszerű alapossággal mesél, a feszültséget nyomatékosítják a szereplők arcáról adott közelik, és tökéletesen visszaadják a főszereplők – Elizabeth Smart és szülei, valamint a rendőrségi illetékesek – reménytelen helyzetét.
Az operatőr fojtogató, már-már klausztrofób hangulatot teremt, a rendező pedig követi a Netflix true crime-sablonját:
archív híradórészletek, érzelemfokozó, de korántsem manipulatív zenei aláfestések vezetik végig a nézőt az eseményeken, időrendben. A kérdések irányítottak, de nem manipulatívak, akárcsak az Ismereten szám című dokufilm esetében.
A szálak Brian David Mitchellhez vezettek
A rendőrség Elizabeth elrablása után 8 hónappal kapott egy fülest, miszerint a lányt egy bizonyos Brian David Mitchell önjelölt próféta rabolhatta el. Mindezt a testvére mesélte, miután felismerte a fantomképen. Arról nem esik szó a dokumentumfilmben, hogy milyen volt az a közeg, amelynek hatására Mitchell vallási fanatizmusa kialakulhatott – a hangsúly inkább az áldozaton és a család szenvedésén van. Nem égbekiáltó hiba ez, inkább olyan lepattanó, amelyre kár volt nem lecsapni.
Hogy a tettes, Brian David Mitchell nem épeszű, egy anekdotával intézik el az alkotók: „Rettegett az egerektől, kamaszként befogta az otthonuk közelében található összes egeret, elpusztította, majd sütőben megsütötte őket.”
A film csupán kis mértékben foglalkozik Elizabeth Smart felnőttkori életével, azzal, miként volt képes kikecmeregni traumái mocsarából (elhallgatja, hogy szabadulása után öngyilkosságot akart megkísérelni), valamint, hogy hogyan vált olyan megtörhetetlen harcossá, aki közel 15 éve vezeti az Elizabeth Smart Alapítványt. 2011-ben hozta létre, mely a szexuális bántalmazás és a gyermekrablások megelőzésére, valamint az áldozatok felépülésére fókuszál.
Az Emberrablás: Elizabeth Smart korrekten összerakott, a dokufilm szabályait követő alkotás, de nem vállalja fel, hogy az emberi psziché mélyére ásson.
Hogyan él manapság Elizabeth Smart?
Harmonikus házasságban él: 2012-ben ment férjhez a skót származású férfihez, akivel egy franciaországi missziós út során ismerkedett meg. Három gyermek boldog anyukája – egy interjúban azt nyilatkozta, hogy az anyaság adott neki erőt a múlt feldolgozásához és életszeretete újra felfedezéséhez.
A Smart Alapítványon belül egy kifejezetten nőknek és lányoknak szóló önvédelmi tréninget is visz, szakemberekkel, hogy segítsen másoknak felismerni és elkerülni a veszélyes helyzeteket.
Elrablója, Brian David Mitchell jelenleg 72 éves, életfogytiglani börtönbüntetését tölti, de továbbra is teljes a zavar az agyában: kitart amellett, hogy Elizabeth elrablására és a vele való rendszeres, erőszakos közösülésre Isten kérte meg. (Manapság remek gyógyszerek vannak a legkülönfélébb pszichés betegségekre, őszintén sajnáljuk, hogy a börtönben töltött idő alatt egyszer sem élt velük).
A film angol nyelvű trailerét itt tekintheted meg:
