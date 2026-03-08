Ő volt II. Erzsébet királynő ikonikus ruháinak megalkotója

Kevesen tudják, hogy II. Erzsébet királynő kifogástalan ruhatára mögött nem csupán egy kivételes tehetségű divattervező állt, hanem egy olyan férfi is, aki a második világháború idején titkos küldetéseket teljesített Európában. A brit monarchia egyik legdiszkrétebb bizalmasa, Hardy Amies nemcsak a királynő strukturált nappali kosztümjeit álmodta meg, hanem a háború éveiben kémként is szolgált.
- Hardy Amies négy évtizeden át öltöztette II. Erzsébetet, több mint 50 hivatalos útra.
- A brit hadsereg és a Különleges Műveleti Végrehajtó Hadosztály tagja volt a második világháború alatt.
- Kétszer aláírta a brit Hivatalos Titkok Törvényét.
- Kiképzést kapott fegyverhasználatra és csendes likvidálásra, a belga ellenállással dolgozott együtt.
- A háború után Belgium Koronarendjével és 1990-ben lovagi címmel ismerték el.
- Picardie könyve, a Fashioning the Crown, a divat és a hatalom összefonódását mutatja be, feltárva a királyi imázs mögötti titkos életeket.
II. Erzsébet királynő balmorali ebédje, amely mindent megváltoztatott
A történet Justine Picardie új könyvében, a Fashioning the Crown: A Story of Power, Conflict and Couture lapjain bontakozik ki. A szerző személyes hangvételű, mégis alapos kutatáson alapuló munkájában nemcsak a divat és a hatalom kapcsolatát vizsgálja, hanem olyan meglepő kulisszatitkokat is feltár, amelyek egészen új megvilágításba helyezik a brit királyi udvar világát.
Picardie egy balmorali ebéd alkalmával beszélgetett II. Erzsébet királynővel, és összeszedte a bátorságát, hogy rákérdezzen Hardy Amies háborús múltjára. A szerző férje, Philip Astor révén – aki Fülöp herceg keresztfia – családi kapcsolatban állt az udvarral, így ritka közelségből figyelhette meg az uralkodót. Amikor szóba hozta a pletykákat, miszerint Amies a belga ellenállással dolgozott együtt, a királynő meglepő könnyedséggel reagált.
Megjegyezte, hogy hallotta azokat a szóbeszédeket, melyek szerint tervezője kifejezetten ügyes volt a nácik csendes kiiktatásában, majd hozzátette: divattervezőnek lenni kiváló álca egy kém számára. Ezután elegánsan témát váltott, és – a jelenet intimitását fokozva – sárga gumikesztyűt húzott, hogy segítsen az ételmaradékok elcsomagolásában.
A divat mint hatalmi eszköz
Picardie számára ez a rövid párbeszéd sorsfordító volt. Úgy érezte, mintha egy titkos ajtó nyílt volna ki előtte. A királynő ritkán engedett bepillantást személyes gondolataiba, ezért különös jelentőséggel bírt, hogy ilyen közvetlenül utalt Amies múltjára.
A könyv átfogó képet ad a Windsor-ház történetéről 1917-es megalakulásától az 1953-as koronázásig, bemutatva, miként segítette a divat a monarchia túlélését két világháború és egy abdikáció viharában. Picardie négy éven át kutatott, hosszú órákat töltve a windsori kastély kerek tornyában, ahol a királyi levéltár dokumentumait tanulmányozta.
Titkos életek a reflektorfény mögött
A könyv egyik legizgalmasabb vonulata a királyi imázs formálóinak rejtett élete. Amies mellett Norman Hartnell udvari couturier és Cecil Beaton fotográfus is meghatározó szerepet játszott a monarchia vizuális arculatának kialakításában. Mindhárman olyan korban éltek, amikor a homoszexualitás még illegális volt Nagy-Britanniában, és csak az 1960-as évektől kezdve enyhültek a törvényi korlátozások.
Bár a fennmaradt levelek és naplók nem beszélnek nyíltan erről, Picardie meggyőződése, hogy az udvar tudott róla. Szerinte az anyakirályné különösen elfogadó volt meleg barátaival és munkatársaival szemben, és elképzelhetetlen, hogy a felnőtt Erzsébet ne lett volna tisztában ezzel.
Kém a kifutón túl
Hardy Amies négy évtizeden át öltöztette a királynőt, több mint ötven hivatalos útra készítve számára ruhákat. Az általa tervezett, strukturált nappali öltözékek idővel a monarchia munkaruháivá váltak. Ám a háború éveiben egészen más szerepben szolgált: a brit hadsereg után a Winston Churchill által létrehozott Különleges Műveleti Végrehajtó Hadosztályhoz csatlakozott, és kétszer is aláírta a hivatalos titkok törvényét. Kiképzést kapott fegyverhasználatra és csendes likvidálásra is, ami arra utal, hogy tevékenysége jóval túlmutatott az információgyűjtésen.
A háború után Belgium egyik legmagasabb állami kitüntetésével, a Koronarenddel ismerték el szolgálatait, majd 1990-ben – épp abban az évben, amikor visszavonult a királynő mellől – lovaggá ütötték.
Élete így egyszerre volt elegáns és veszélyes, kifinomult és titokzatos. Picardie könyve pedig arra emlékeztet: a történelem legstílusosabb pillanatai mögött néha egészen váratlan történetek húzódnak meg.
