Ő volt II. Erzsébet királynő ikonikus ruháinak megalkotója

Kevesen tudják, hogy II. Erzsébet királynő kifogástalan ruhatára mögött nem csupán egy kivételes tehetségű divattervező állt, hanem egy olyan férfi is, aki a második világháború idején titkos küldetéseket teljesített Európában. A brit monarchia egyik legdiszkrétebb bizalmasa, Hardy Amies nemcsak a királynő strukturált nappali kosztümjeit álmodta meg, hanem a háború éveiben kémként is szolgált.

II. Erzsébet királynő Sir Hardy Amies tervezte kék-fehér ruhában.

Forrás: Tim Graham Photo Library

Hardy Amies négy évtizeden át öltöztette II. Erzsébetet, több mint 50 hivatalos útra.

A brit hadsereg és a Különleges Műveleti Végrehajtó Hadosztály tagja volt a második világháború alatt.

Kétszer aláírta a brit Hivatalos Titkok Törvényét.

Kiképzést kapott fegyverhasználatra és csendes likvidálásra, a belga ellenállással dolgozott együtt.

A háború után Belgium Koronarendjével és 1990-ben lovagi címmel ismerték el.

Picardie könyve, a Fashioning the Crown, a divat és a hatalom összefonódását mutatja be, feltárva a királyi imázs mögötti titkos életeket.

II. Erzsébet királynő balmorali ebédje, amely mindent megváltoztatott

A történet Justine Picardie új könyvében, a Fashioning the Crown: A Story of Power, Conflict and Couture lapjain bontakozik ki. A szerző személyes hangvételű, mégis alapos kutatáson alapuló munkájában nemcsak a divat és a hatalom kapcsolatát vizsgálja, hanem olyan meglepő kulisszatitkokat is feltár, amelyek egészen új megvilágításba helyezik a brit királyi udvar világát.

Picardie egy balmorali ebéd alkalmával beszélgetett II. Erzsébet királynővel, és összeszedte a bátorságát, hogy rákérdezzen Hardy Amies háborús múltjára. A szerző férje, Philip Astor révén – aki Fülöp herceg keresztfia – családi kapcsolatban állt az udvarral, így ritka közelségből figyelhette meg az uralkodót. Amikor szóba hozta a pletykákat, miszerint Amies a belga ellenállással dolgozott együtt, a királynő meglepő könnyedséggel reagált.

Megjegyezte, hogy hallotta azokat a szóbeszédeket, melyek szerint tervezője kifejezetten ügyes volt a nácik csendes kiiktatásában, majd hozzátette: divattervezőnek lenni kiváló álca egy kém számára. Ezután elegánsan témát váltott, és – a jelenet intimitását fokozva – sárga gumikesztyűt húzott, hogy segítsen az ételmaradékok elcsomagolásában.

A divat mint hatalmi eszköz

Picardie számára ez a rövid párbeszéd sorsfordító volt. Úgy érezte, mintha egy titkos ajtó nyílt volna ki előtte. A királynő ritkán engedett bepillantást személyes gondolataiba, ezért különös jelentőséggel bírt, hogy ilyen közvetlenül utalt Amies múltjára.