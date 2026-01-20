Se filter, se foodporn: Erzsébet királynő ha ma lenne fiatal, se tenné fel az Instájára, hogy mit evett

A néhai brit uralkodó étkezési szokásai évtizedekig rejtve maradtak a nyilvánosság elől, ám volt szakácsai és egykori udvari alkalmazottai később részletesen beszámoltak arról, mit evett általában a királynő. A beszámolókból egy meglepően visszafogott, tudatos és következetes étrend rajzolódik ki: Erzsébet királynő asztalára bármilyen és bármennyi étel kerülhetett volna, ám ő soha nem esett túlzásokba.

Erzsébet királynőt nem igazán izgatta az étkezés: minimalista volt és puritán.

Forrás: Getty Images Europe

Erzsébet királynő menüje egy átlagos napon Reggel: Earl Grey tea tej és cukor nélkül, gabonapehely, ritkán pirítós narancslekvárral vagy rántotta lazaccal és szarvasgombával.

Ebéd: grillezett hal, szendvicsek.

Vacsora korán: halételek, saláta.

Desszert: étcsokoládé.

Kedvenc ital: gin Dubonnet-vel, pezsgő.

És ami soha: fokhagyma.

Erzsébet királynő nem volt ínyenc

A királynő egykori séfje, Darren McGrady nem kertelt. Egyik korábbi nyilatkozatában kerek perec kijelentette, Erzsébet királynő „nem volt ínyenc”. „Azért evett, hogy éljen”, ám hozzátette, hogy férje, Fülöp herceg pont ennek az ellentéte volt: „ő imádott enni és az ételekről beszélni”. McGrady azt is megjegyezte, ha Erzsébet királynő az Y generáció tagja lett volna, biztosan nem készített volna képeket az ételeiről, hogy azokat a közösségi médiában posztolja, annyira nem érdekelte ez a téma.

A pogácsákat többnyire a corgik ették meg.

Forrás: Getty Images Europe

Fegyelmezettsége lehetett hosszú, aktív élete titka

„Mindig Earl Grey teát ivott reggel, közvetlenül reggeli előtt, tej és cukor nélkül, hogy ne vegyen magához felesleges kalóriákat. A teához kekszet is fogyasztott, de a pogácsákat következetesen elutasította” − árulta el Paul Burrell, a néhai Diana hercegné volt komornyikja „A királynő soha nem ette meg a pogácsákat; azokat a corgik kapták. Amikor úgy vélte, senki nem látja, az asztal alatt odaadta kedvenceinek.” A királynő imádta a gabonapelyhet, általában azt reggelizett, időnként azonban pirítóst evett narancslekvárral, vagy barna héjú tojásból készített rántottát rendelt füstölt lazaccal és reszelt szarvasgombával. Ebédre könnyű ételeket választott, Paul Burrell szerint a királynő imádta a sajtos-paradicsomos szendvicseket magvas kenyérből, az uborkás szendvicseket pedig fehér kenyérből szerette. Darren McGrady elmondta, hogy az uralkodó egyik leggyakoribb ebédje a grillezett doveri lepényhal volt spenóttal és cukkinivel. Vacsorára azonban még ennél is kevesebbet evett. „Nagyon fegyelmezett volt ilyen téren. Bármit megehetett volna, amit csak akar, de ez a fegyelem volt az, ami egészségesen tartotta” − idézi McGradyt a The List. Hozzátette, II. Erzsébet időnként azért megengedett magának gazdagabb fogásokat is, előfordult, hogy szarvas-, marha-, lazac- vagy fácánhúst evett, tejszínes, whiskys, gombás szósszal készült steak formájában, illetve a hagyományos vasárnapi sültet is kedvelte, jól átsütve. Darren McGrady arról is beszélt, hogy Erzsébet a fogadásokon vagy állami és családi ünnepeken többet és többfélét evett, de akkor sem esett túlzásokba.