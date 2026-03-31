Választ kaptunk egy örök kérdésre: a férfiak vagy a nők a feledékenyebbek?

Hányszor idegeskedtél már azon, hogy a férjednek háromszor kell elmondanod, hogy mikor és hova vagytok hivatalosak, mire biztos lehetsz benne, hogy megjegyzi? Tízszer, százszor? Nyugodj meg, ezek a helyzetek más kapcsolatokban is előfordulnak. Ezzel szemben sok férfi úgy érzi, hogy valójában a partnereik felejtenek el néha fontos információkat vagy azt, hogy megosszák velük azokat. Itt az idő, hogy lezárjuk a feledékenységről szóló vitát: egy friss kutatásból kiderül, hogy a férfiaknak vagy a nőknek rosszabb a memóriája.
Eldőlt a feledékenység kérdése: a férfiak memóriája a rosszabb
Csajok dobpergés: általánosságban jobb a memóriátok, mint a pasiknak. Azonban a srácoknak sincs oka panaszra, mert innentől mindig lesz mentségük rá, hogy miért feledkeztek meg valamiről. Egy friss kutatás bebizonyította, hogy a szelektív memória főként a férfiakat érintő probléma. A kutatás szerint ugyanis az enyhe kognitív károsodás (MCI) másfélszer gyakoribb a férfiak körében, mint a nőkében.
A felmérést a minnesotai Olmstead megyében végezték el 2050 idős ember közreműködésével. A kutatásban 70 és 89 év közötti emberek viselkedését követtek nyomon. A résztvevők között a nők 14%-ánál, míg a férfiak közel 20%-nál volt kimutatható az enyhe kognitív zavar.
Most lehet, hogy sok nő elégedetten csettintett, de a tanulmány szerzői szerint meglepő az eredmény. Dr. Ronald Peterson, a Mayo Klinika Alzheimer kutatóközpontjának igazgatója szerint ugyanis a memóriát érintő betegségek, mint a demencia és az Alzheimer-kór gyakoribb a nők körében, ezért ő arra számított, hogy a korai memóriaproblémák is magasabb számban lesznek jelen náluk.
„Még nem igazán értjük, hogy mit jelentenek ezek az eredmények. De valószínűleg arról lehet szó, hogy általánosságban a nők tovább élnek, mint a férfiak, így többjüket diagnosztizálják demenciával. Előfordulhat, hogy több férfinél kezd el kialakulni a betegség kezdeti fázisa, azonban nem élnek elég sokáig ahhoz, hogy például Alzheimer-kórral vagy más típusú demenciával diagnosztizálják őket" – árulta el a kutatás vezetője.
A korai memóriaproblémák valószínűleg nem állnak közvetlen kapcsolatban a későbbi demenciával
A szakértő szerint az MCI inkább az érrendszeri betegségek, a magas vérnyomás vagy a cukorbetegség velejárója lehet, ezek ugyanis befolyásolhatják a kognitív képességeket. A kutatás ráadásul azt is bebizonyította, hogy az alacsonyabb iskolai végzettségű, egyedülálló emberek nagyobb arányban válnak feledékennyé, mint a magas iskolázottságú vagy házas társaik.
„Ez azt a tényt tükrözi, hogy a felsőfokú végzettséggel rendelkező személyek nagyobb kognitív tartalékkal rendelkeznek, és így jobban tudják kompenzálni az enyhe memóriavesztésüket. A házasoknak pedig erősebb a szociális életük, ez pedig rengeteg pozitív hatással lehet az agyukra" – tette hozzá a kutató.
Az igazgató rámutatott arra is, hogy ha 50 éves korodban úgy érzed, hogy enyhe memóriakárosodásod van, az még nem feltétlen jelent Alzheimert, ebben a korosztályban ugyanis általában más tényezők és okok állhatnak a háttérben.
A demenciával foglalkozó korábbi cikkeinket itt tudod elolvasni: