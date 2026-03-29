Üres poharak, kevés étel és sok telefonozás: ezek a jelek árulkodnak arról, hogy rossz házigazda vagy

Ahogy megérkezik a jó idő, szinte magától értetődővé válik, hogy gyakrabban hívjuk át a barátainkat egy vacsorára vagy egy hangulatos kerti partira. A nyári szezonban felpörögnek az ilyen összejövetelek, és sokan újra felfedezik az otthoni vendéglátás örömét. Sokan úgy gondolják, hogy a vendéglátás ma már jóval lazább, mint régen, egy friss kutatás azonban rávilágít: bizony még mindig könnyű hibázni házigazdaként. Mutatjuk, melyek azok a szokások, amelyek kifejezetten rossz benyomást kelthetnek a vendégekben.

Egy jó házigazda nem a tökéletességre, hanem a vendégeire figyel

A rossz házigazda ismérvei: ezek a leggyakoribb hibák, amelyet elkövetnek

A Z generáció valóban új lendületet adott az otthoni vacsorák kultúrájának, de ezzel együtt az elvárások sem tűntek el. Sokan például kifejezetten rossz néven veszik, ha a házigazda azt kéri, hogy hozzanak maguknak ételt vagy italt – az előbbi a megkérdezettek közel ötöde (18%), utóbbi 15%-a szerint kifejezetten zavaró szokás. Ugyanígy gyakori baklövésnek számít az odaégett vagy nem megfelelően elkészített fogások felszolgálása – ezt a válaszadók 43%-a nevezte meg a legnagyobb hibák között –, illetve az is, ha a vacsora túlságosan későn kerül az asztalra (34%).

Az etikett azonban nem áll meg itt. A válaszadók egyharmada (34%) szerint kifejezetten zavaró, ha a házigazda az est során folyamatosan a telefonját nézi, és sokan úgy gondolják, a gyerekeknek és a háziállatoknak sem feltétlenül van helyük a társasági eseményeken – 19%, illetve 16% szerint ez is zavaró lehet.

A kisebb figyelmetlenségek is sokat számítanak. Ha a vendégek érkezésekor nem kínálnak fel azonnal italt (29% szerint ez alapelvárás), ha nem töltik újra a poharakat (19%), vagy ha túl korán szedik le a tányérokat (11%), az könnyen azt az érzést keltheti, hogy a vendégek nem igazán fontosak. Apró részleteknek tűnhetnek, mégis ezek azok a gesztusok, amelyeket a legtöbben azonnal észrevesznek.

Az ASK Italian által végzett, kétezer fő részvételével készült felmérés szerint sokan úgy érzik, romlott a vendéglátás színvonala az elmúlt években. A megkérdezettek 35%-a szerint ma több a rossz házigazda, mint korábban, míg csupán 23% nem ért egyet ezzel, és tízből hatan úgy látják, hogy a vacsorapartik minősége egyértelműen hanyatlóban van.