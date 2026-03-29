Üres poharak, kevés étel és sok telefonozás: ezek a jelek árulkodnak arról, hogy rossz házigazda vagy

Rideg Léna
2026.03.29.
Figyelsz minden apró részletre, amikor vendégeket fogadsz? Egy friss kutatás megmutatja, mely szokások árulkodnak arról, hogy nem vagy jó házigazda.

Ahogy megérkezik a jó idő, szinte magától értetődővé válik, hogy gyakrabban hívjuk át a barátainkat egy vacsorára vagy egy hangulatos kerti partira. A nyári szezonban felpörögnek az ilyen összejövetelek, és sokan újra felfedezik az otthoni vendéglátás örömét. Sokan úgy gondolják, hogy a vendéglátás ma már jóval lazább, mint régen, egy friss kutatás azonban rávilágít: bizony még mindig könnyű hibázni házigazdaként. Mutatjuk, melyek azok a szokások, amelyek kifejezetten rossz benyomást kelthetnek a vendégekben.

Egy jó házigazda nem a tökéletességre, hanem a vendégeire figyel
A rossz házigazda ismérvei: ezek a leggyakoribb hibák, amelyet elkövetnek

A Z generáció valóban új lendületet adott az otthoni vacsorák kultúrájának, de ezzel együtt az elvárások sem tűntek el. Sokan például kifejezetten rossz néven veszik, ha a házigazda azt kéri, hogy hozzanak maguknak ételt vagy italt – az előbbi a megkérdezettek közel ötöde (18%), utóbbi 15%-a szerint kifejezetten zavaró szokás. Ugyanígy gyakori baklövésnek számít az odaégett vagy nem megfelelően elkészített fogások felszolgálása – ezt a válaszadók 43%-a nevezte meg a legnagyobb hibák között –, illetve az is, ha a vacsora túlságosan későn kerül az asztalra (34%).

Az etikett azonban nem áll meg itt. A válaszadók egyharmada (34%) szerint kifejezetten zavaró, ha a házigazda az est során folyamatosan a telefonját nézi, és sokan úgy gondolják, a gyerekeknek és a háziállatoknak sem feltétlenül van helyük a társasági eseményeken – 19%, illetve 16% szerint ez is zavaró lehet.

A kisebb figyelmetlenségek is sokat számítanak. Ha a vendégek érkezésekor nem kínálnak fel azonnal italt (29% szerint ez alapelvárás), ha nem töltik újra a poharakat (19%), vagy ha túl korán szedik le a tányérokat (11%), az könnyen azt az érzést keltheti, hogy a vendégek nem igazán fontosak. Apró részleteknek tűnhetnek, mégis ezek azok a gesztusok, amelyeket a legtöbben azonnal észrevesznek.

Az ASK Italian által végzett, kétezer fő részvételével készült felmérés szerint sokan úgy érzik, romlott a vendéglátás színvonala az elmúlt években. A megkérdezettek 35%-a szerint ma több a rossz házigazda, mint korábban, míg csupán 23% nem ért egyet ezzel, és tízből hatan úgy látják, hogy a vacsorapartik minősége egyértelműen hanyatlóban van.

Mi az a vendéglátói szorongás?

Nem meglepő tehát, hogy egyre többen élnek át úgynevezett vendéglátói szorongást: a válaszadók háromnegyede, vagyis körülbelül 75% bevallotta, hogy aggódik amiatt, vajon jól csinál-e mindent, amikor vendégeket fogad, és több mint a felük emiatt ritkábban is lát vendégül másokat.

Mit várnak el a vendégek, és mitől jó házigazda valaki?

A jó hír azonban az, hogy a vendégek valójában nem a tökéletességet várják el. A kutatás szerint sokkal fontosabb a hangulat és az odafigyelés. A legtöbben a nyugodt, barátságos légkört tartják a leglényegesebbnek (56%), valamint azt, hogy bőséges étel álljon rendelkezésre (54%). Szintén alapvető elvárás, hogy érkezéskor itallal kínálják a vendégeket (48%), és hogy valódi figyelmet kapjanak a házigazdától (39%).

A felmérésből az is kiderült, hogy a gondoskodás, a figyelmesség és a laza, természetes hangulat sokkal többet nyom a latban, mint a hibátlan terítés vagy a tökéletesen megkomponált részletek.

Vagyis a jó házigazda titka valójában egyszerűbb, mint gondolnánk: nem a tökéletességre, hanem az élményre és a vendégeire koncentrál.

