2026. máj. 13., szerda

Mélységes undort éreznek a rajongók: erre senki nem figyelt a gyilkossággal vádolt rapper koncertjén, pedig kellett volna

Klusovszki Kíra
2026.05.13.
Sokkoló részletek láttak napvilágot az amerikai rapper brutális gyilkossági ügyében. Miközben a közvélemény a kegyetlen bűntény körülményeit vizsgálja, a rajongók belátták: D4vd utolsó fellépése olyan sötét üzenetet rejtett, amely felett mindenki elsiklott, legalábbis mostanáig.

Néhány héttel ezelőtt gyilkosság vádjával tartóztatták le az amerikai rappert, D4vd-t Los Angelesben, miután egy 14 éves lány holttestére bukkantak a hozzá köthető autó csomagtartójában. Bár a zenész minden vádpontban ártatlannak vallja magát, az utolsó koncertjén jelen lévő rajongók utólag döbbenetes felismerést tettek az előadás tematikájával kapcsolatban: most, a tragédia fényében egészen új, hátborzongató értelmet nyer.

D4vd, vagyis David Anthony Burke a bíróságon hallgatja az ellene kiszabott vádakat.
D4vd (David Anthony Burke) a bíróság előtt minden vádpontban ártatlannak vallotta magát, jelenleg pedig óvadék nélkül, előzetes letartóztatásban várja az eljárás folytatását. 
  • Gyilkossági üggyel gyanusítják a világhírű D4vd amerikai rappert. 
  • A rajongók eleinte nem hitték el a vádakat, így elmentek az utolsó koncertjére. 
  • Az esemény tematikája csak később csapódott le a fanok fejében. 

D4vd rappert mindenki ártatlannak hitte, mostanáig

A gyilkossági ügy híre futótűzként terjedt a rajongók körében, akik kezdetben képtelenek voltak elhinni a vádakat. 

Sokan puszta átverésre vagy szimplán csak egy bizarr marketingfogásra gyanakodtak, és csak akkor szembesültek a kíméletlen valósággal, amikor már a híradók is beszámoltak a kegyetlen, és brutális bűntényről.

A legtöbben azonban – még a vérfagyasztó hírek ellenére is – bíztak a zenész ártatlanságában a koncert napján, mások pedig egyszerűen csak nem akarták veszni hagyni a méregdrága, 1400 dolláros (410 ezer forint) jegyeiket, így elmentek. A rapper utolsó előadása azonban olyan különös jeleket tartogatott, amelyeket akkor még senki sem értett, azonban utólag visszagondolva minden összefüggés vérfagyasztóan világossá vált. 

A koncert témája mindenkit ledöbbentett

Számos rajongó utólag arról számolt be, hogy a rapper utolsó fellépésének tematikája több volt, mint különös. Már az elhangzott dalok szövegeiben is furcsa, áthallásos utalásokat véltek felfedezni, – például a Worthless című szűmában, – amelyek mintha a gyilkosság elkövetésére céloztak volna, azonban maga a koncerttematika volt az, ami mindenkinél kiverte a biztosítétékot.

 A helyszínre belépve ugyanis egy felállított fehér koporsó fogadta a közönséget, amit bár eleinte senki nem vett komolyan, és csak a show részének tekintették, napokkal később mindenkit szíven ütött a felismerés. 

Bár a Withered turné temetésre hajazó dizájnja eredetileg egy mély, művészi koncepció akart lenni, ami a rapper alteregójának fájdalmas halálát kívánta bemutatni, utólag visszagondolva inkább tűnik próféciának mintsem egy egyszerű markeitnghúzásnak. A koporsó mellett ugyanis gyászhirdetések és virágkoszorúk is ki voltak helyezve, a rajongók pedig még egy kis jegyzetfüzetbe is leírhatták az elhunytnak szóló utolsó üzenetüket a szertartás előtt. 

A rajongók is felháborodtak 

A döbbenetet mára egy mélységes undor váltotta fel a fanok körében, akik a közösségi médiát pillanatok alatt elárasztották a dühös bejegyzéseikkel, miután rájöttek, hogy a méregdrága jegyekkel egy feltételezett gyermekgyilkos karrierjét támogatták. Az egykori követők sorra határolódnak el a rappertől, különösen azután, hogy napvilágot láttak a gyilkosság eltusolásának gyomorforgató részletei

Be kell vallanom, ott voltam a koncertjén alig pár nappal azelőtt, hogy kiderült, hogy a lány holtteste végig az autója csomagtartójában volt. Szívszorító ez az egész, remélem, hogy a legsúlyosabb büntetést kapja!

– fogalmazott egy lesokkolt rajongó az X-en. A vádak a fanok minden képzeletét felülmúlják, az ügyészség szerint ugyanis a rapper már május elején beszerezte a „gyilkos készletét”, amit a holttest eltüntetéséhez használt, mielőtt a lányt az autója csomagtartójába tette volna. 

Ami a közvéleményt mindmáig a leingkább elborzasztja, az a rapper hidegvére: zökkenőmentesen folytatta tovább a turnéját úgy, mintha mi sem történt volna. 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára.
