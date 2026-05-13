Mélységes undort éreznek a rajongók: erre senki nem figyelt a gyilkossággal vádolt rapper koncertjén, pedig kellett volna

Néhány héttel ezelőtt gyilkosság vádjával tartóztatták le az amerikai rappert, D4vd-t Los Angelesben, miután egy 14 éves lány holttestére bukkantak a hozzá köthető autó csomagtartójában. Bár a zenész minden vádpontban ártatlannak vallja magát, az utolsó koncertjén jelen lévő rajongók utólag döbbenetes felismerést tettek az előadás tematikájával kapcsolatban: most, a tragédia fényében egészen új, hátborzongató értelmet nyer.

D4vd (David Anthony Burke) a bíróság előtt minden vádpontban ártatlannak vallotta magát, jelenleg pedig óvadék nélkül, előzetes letartóztatásban várja az eljárás folytatását.

D4vd rappert mindenki ártatlannak hitte, mostanáig

A gyilkossági ügy híre futótűzként terjedt a rajongók körében, akik kezdetben képtelenek voltak elhinni a vádakat.

Sokan puszta átverésre vagy szimplán csak egy bizarr marketingfogásra gyanakodtak, és csak akkor szembesültek a kíméletlen valósággal, amikor már a híradók is beszámoltak a kegyetlen, és brutális bűntényről.

A legtöbben azonban – még a vérfagyasztó hírek ellenére is – bíztak a zenész ártatlanságában a koncert napján, mások pedig egyszerűen csak nem akarták veszni hagyni a méregdrága, 1400 dolláros (410 ezer forint) jegyeiket, így elmentek. A rapper utolsó előadása azonban olyan különös jeleket tartogatott, amelyeket akkor még senki sem értett, azonban utólag visszagondolva minden összefüggés vérfagyasztóan világossá vált.

A koncert témája mindenkit ledöbbentett

Számos rajongó utólag arról számolt be, hogy a rapper utolsó fellépésének tematikája több volt, mint különös. Már az elhangzott dalok szövegeiben is furcsa, áthallásos utalásokat véltek felfedezni, – például a Worthless című szűmában, – amelyek mintha a gyilkosság elkövetésére céloztak volna, azonban maga a koncerttematika volt az, ami mindenkinél kiverte a biztosítétékot.

A helyszínre belépve ugyanis egy felállított fehér koporsó fogadta a közönséget, amit bár eleinte senki nem vett komolyan, és csak a show részének tekintették, napokkal később mindenkit szíven ütött a felismerés.

Bár a Withered turné temetésre hajazó dizájnja eredetileg egy mély, művészi koncepció akart lenni, ami a rapper alteregójának fájdalmas halálát kívánta bemutatni, utólag visszagondolva inkább tűnik próféciának mintsem egy egyszerű markeitnghúzásnak. A koporsó mellett ugyanis gyászhirdetések és virágkoszorúk is ki voltak helyezve, a rajongók pedig még egy kis jegyzetfüzetbe is leírhatták az elhunytnak szóló utolsó üzenetüket a szertartás előtt.