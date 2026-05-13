34 évvel idősebb férje szabályai miatt szedik szét a nőt a neten - Még az öltözködésébe is beleszól

Egy házas nő videóban beszélt arról, hogy párkapcsolatukban szigorú elvek szerint élnek, amelyek szerinte a házasságuk stabilitásának alapjait adják. Bár ő úgy érzi, ezek a szabályok kölcsönös tiszteleten alapulnak, sok internetező szerint inkább kontrollról és egyenlőtlen erőviszonyról tanúskodnak a regulák.

A kommentelők kiakadtak a házaspárra. Íme az okok!

Forrás: Getty Images

34 év korkülönbség van egy házaspár között, ami önmagában is heves vitát váltott ki az interneten.

A 26 éves Grace és 60 éves férje, Kevin szigorú házassági szabályok szerint élnek.

A kommentelők szerint a kapcsolat inkább kontrollról és egyenlőtlen erőviszonyokról szólhat.

34 év korkülönbség van a házasok között és szigorú szabályok szerint élnek

A 26 éves nő, Grace és 60 éves férje, a kőgazdag Kevin valószínűleg már a köztük lévő több mint három évtizednyi korkülönbség miatt sem vált a kommentelők kedvenceivé, de a legtöbb kritikát mégsem emiatt kapták. A közösségi média-felhasználók fő céltáblájával azután vált a házaspár, hogy bevallották: szigorú házassági szabályok szerint élnek.

A legnagyobb felháborodást az váltotta ki, amikor a nő részletesen ismertette azokat a szabályokat, amelyeket férje elvár tőle a mindennapokban. A szabályok közül a leginkább az verte ki a biztosítékot az internet népénél, hogy a házas nő elmondása szerint nem járhat el egyedül bulizni, nem viselhet bizonyos ruhadarabokat, és mindig egyeztetniük kell egymással, ha külön programot szerveznek. A nő ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ő mindezt nem kényszerként, hanem a párkapcsolatuk fontos alapjaként éli meg.

„Sokan azt hiszik, irányít engem, pedig ezek közös döntések (...) A férjem tapasztaltabb nálam, ezért sokszor hallgatok a tanácsaira.” – mondta a nő.

A kommentelők kiakadtak

Kevin és Gracen kijelentették azt is, hogy soha nem fogyasztanak alkoholt, hacsak nincsenek mindketten jelen. A magyarázatuk szerint az ittas állapot sebezhetőséggel jár. A kommentelők ezt is kritizálták, mondván, hogy ezek szerint nem bíznak egymásban. Ezen felül minden este kötelező a közös ima is, mint az utolsó napi programjuk minden este. A kommentelők durván nekiestek a párnak.