Ezzel az EGYETLEN trükkel neked is a káposzta lesz a kedvenc zöldséged: eddig mind rosszul készítettük!

Ha eddig te is vonakodva tekintettél erre a zöldségre, most meg fog változni a véleményed. Felejts el azt, ahogyan eddig készítetted, fogadd meg egy hivatásos séf tanácsát, és legyen a tányérod rendszeres vendége a káposzta!

Ha nem nyersen, akkor főzve, esetleg párolva esszük a zöldségeket. Azonban nem mindegyik alkalmas az ilyen jellegű konyhai műveletekre. A káposzta is ezek közé tartozik. Ami pedig a legmeglepőbb, hogy nagy eséllyel a vízben főzés miatt viszolyogtál egészen eddig ettől a tápláló finomságtól.

Legyen a káposzta az új kedvenc zöldséged!
Így lesz a legfinomabb a káposzta

  • A legrosszabb, amit tehetsz vele, hogy forró vízben főzöd.
  • A főzés során az állaga és az íze is megváltozik.
  • Egy szakács most felfedi a legjobb káposztareceptet.

A legtöbben azért főzzük meg még a magas víztartalmú zöldségeket is, mert így a legkényelmesebb, pedig sok esetben ezzel csak ártunk. A rendkívül tápláló káposzta például olyan kénvegyületeket tartalmaz, amelyek főzéskor felszabadulnak. Ráadásul a víz egészen egyszerűen kimossa a természetes ízeit, fokozza a keserűségét, a levelei pedig elveszítik a tartásukat. A fonnyadt és kesernyés káposzta pedig nem igazán étvágygerjesztő. Karen Lee szakács most elárulta, hogyan kellene bánnunk a konyhában a káposztával.

A gazdag íz és a kellemes textúra eléréséhez messzire kerüld el a tűzhelyet. Első lépésként szedd le a káposzta leveleit, majd helyezd őket egy nagyobb tálba. És itt jön a gasztronómiai varázslat: egyszerűen csak áztasd a sokoldalú ecetben vagy citromlében. A káposzta ugyanis cukrokat tartalmaz, amelyek jobban érezhetővé válnak, ha enyhén savas környezetben áztatjuk − magyarázta Karen, aki azt is hozzátette, hogy sokan azért nem szeretik a káposzta ízét, mert a főzéssel tudtukon kívül elrontják azt. 

Íme, az egyszerű és finom káposztasaláta receptje

Egy nagyobb fej káposztát vágj fel, adj hozzá egy aprított lilahagymát, fűszernövényeket, egy evőkanál extra szűz olívaolajat, sózd, borsod ízlés szerint, majd facsard rá egy citrom levét. Forgasd össze alaposan a káposztasalátát, és hagyd állni egy órát. Jó étvágyat az új, kedvenc zöldségedhez!

