Kiderült, ki lesz Szép Heléna Christopher Nolan Odüsszeiájában - Bojkottot és bukást emlegetnek a rajongók

Christopher Nolan neve mellett ritkán marad csendben az internet. Elég egy előzetes, egy félmondat vagy egy homályos forgatási fotó, és már indul is a találgatáscunami – az Odüsszeia körül pedig most konkrétan vihar tombol. A rendező következő grandiózus filmje Homérosz legendás történetét hozza vászonra, amelyben Odüsszeusz (igen, Matt Damon alakításában) próbál végre hazatalálni Ithakába a trójai háború után. Csakhogy úgy tűnik, a nézők egy része már most készen áll kardot rántani legalábbis kommentmező-szinten.

Az Odüsszeia július 27-én kerül a mozikba.

Egy kulcsszereplő kiléte hatalmas vitát indított el a rajongók között.

A döntés miatt már most bojkottot és bukást emlegetnek.

A film ráadásul nem aprózza el a sztárparádét: Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Charlize Theron is feltűnik Nolan monumentális projektjében. Az internet pedig hetek óta egyetlen kérdésen pörgött az első trailer óta: vajon ki alakítja majd Szép Helénát, azt a nőalakot, aki miatt – a mítosz szerint – egy komplett háború robbant ki? Nem kis cipő ez, főleg úgy, hogy a 2004-es Trója filmben Diane Kruger ikonikus verzióját sokan még mindig etalonnak tartják.

Most végre lehullott a lepel

Christopher Nolan megerősítette, hogy Szép Helénát Lupita Nyong’o alakítja majd, sőt, a színésznő Heléna testvérét, Klütaiménsztrát is megformálja. A bejelentés után nem kellett sokat várni, mert a közösségi média gyakorlatilag instant vitafórummá alakult.

Lupita Nyong'o lesz az új Szép Heléna.

Egyesek izgalmas és friss döntésnek tartják a castingot, mások szerint túl messzire ment a produkció az eredeti mitológiai leírásoktól. Még maga Elon Musk is nemtetszését fejezte ki. Az X-en átemelte egy másik felhasználó posztját, ami így szólt:

Trójai Heléna világos bőrszínű volt, szőke, és az övé volt „az arc, ami ezer hajót indított el”, mivel annyira gyönyörű volt, hogy a férfiak háborúzni kezdtek érte. Azok a szereplőválasztások, amik a történetet alapjaiban teszik inkoherenssé, azt mutatják, hogy sosem a történet volt a lényeg, és a szerzőt sértik meg.

Musk erre hozzátette:

Chris Nolan elveszítette az integritását.

Persze itt jön a nagy kérdés. Egy több ezer éves történetnél mennyire kell ragaszkodni a klasszikus elképzelésekhez? Homérosz nem beauty influencer módjára írta le Heléna pontos vonásait, inkább azt érzékeltette, milyen elementáris hatással volt az emberekre. Ettől függetlenül sokan már most előre ítélkeznek, és akadnak, akik már most bukást emlegetnek.