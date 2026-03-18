Húsvét 2026: eláruljuk, milyen időjárásra számíthatsz az ünnepi hosszú hétvégén

A tavasz már most beköszöntött, de vajon az áprilisi időjárás Magyarországon a szokásokhoz híven szeszélyes lesz, vagy a nyuszi egy csodás tavaszi hosszú hétvégével ajándékoz meg minket? A következőkben arra keressük a választ, hogy mit tartogat számunkra a húsvéti időjárás 2026-ban. Napsütés, eső, lehűlés, esetleg egy váratlan április hóesés? Már megérkezett a meteorológusok húsvéti időjárás-előrejelzése, ami kissé nyűgös, de összességében elfogadható időt ígér.

Már te is a húsvéti készülődés lázában égsz? A főtt sonka és tojás adott, de vajon érdemes lesz a teraszon, vagy a kertben várni a locsolókat? Elég lesz egy gyengéd, hőmentes hajcsavarás hajlakk nélkül, vagy a locsolóversek után vékony sapkára kell kérned a megkérdőjelezhetően illatos parfümöket? A nagy nyári időjárás-előrejelzés után, most az áprilisi tavasznak jártunk utána.

Mivel az idei húsvét április elejére esik, az aggodalmad abszolút jogos. Hiszen a tavaszi időjárás ugyan már érezhetően jelen van, de még bőven tartogat meglepetéseket − elég csak a tavalyi áprilisi havazásra gondolni. Ez az a tipikus időszak, amikor a napok hangulata még nálunk, nőknél is változékonyabbak. Mielőtt tehát beindulna a nagy családi programszervezés, nézd meg a húsvéti időjárás-előrejelzést!

Ilyen időre számíthatunk a húsvéti hosszú hétvégén

A friss előrejelzések alapján annyi biztosan kijelenthető, hogy a húsvéti időjárás 2026-ban igazi hullámvasút lesz. A Metropol információi szerint nagypénteken, április 3-án szinte tökéletes tavaszi időjárásban lesz részünk. A verőfényes napsütés ellenére azonban erőteljesen kívánhatjuk majd a kis kabátot, az előrejelzés szerint ugyanis mindössze 12 fok körül alakul a hőmérséklet.

Szombaton már egy fokkal játékosabbá válik az idő: pár fokkal melegebbre, de felhősebb időre számíthatunk. Erre a napra érdemes tervezni a kirándulásokat, nagy városi sétákat vagy akár a húsvéti szabadtéri készülődést, hiszen a vasárnap várhatóan már nem lesz ennyire kegyes hozzánk. Ekkor ugyanis megérkezik az égi áldás. Az elszórt záporok mellett akár még hevesebb viharok is kialakulhatnak. Ez különösen azért lehet majd bosszantó, mert akár 17 fokos tavaszi időjárással párosul.